Festa del Papà 2020: le migliori GIF per WhatsApp

La Festa del Papà 2020 è una giornata speciale che celebra la figura del padre e della parternità In Italia. La Festa del Papà viene celebrata come ogni anno il 19 marzo e quale miglior modo se non con immagini GIF per la Festa del Papà da condividere su whatsapp? Per augurare una Felice Festa del Papà è possibile condividere le migliori immagini GIF che abbiamo raccolto, una raccolta da condividere, scaricare gratis, divertenti e simpatiche.

Prima di scoprire le migliori immagini GIF per la Festa del Papà 2020, è importante sottolineare come tutte le immagini animate siano totalmente gratuite e possano essere condivise online tramite le principali piattaforme di messaggistica istantanea. Applicazioni come Facebook, Twitter e molte altre supportano le GIF, un modo semplice, diverte e innovativo, per augurare una Buona Festa del Papà 2020.

Migliori GIF per la Festa del Papà 2020

Per salvare le immagini GIF presenti in questa galleria devi saper che è necessario effettuare alcune operazioni, molto semplici e facili da ricordare. Per salvare un’immagine GIF su Android e iOS, è necessario tenere premuto il dito sulla GIF in questione per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine GIF verrà salvata all’interno del rullino per quanto riguarda i dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. In questo modo, è possibile condividere facilmente le immagini umoristiche anche con altre applicazioni di terze parti, come WhatsApp, e social network.

La prima immagine racchiude il messaggio di amore nei confronti del Papà, portato da un cagnolino. Si tratta di una GIF fuori dal comune, anche se molto carina.

Un’immagine animata molto carina per festeggiare la Festa del Papà? Ma quella di Chippy the Dog che con un cuore gigante ricorda tutto l’amore per il papà.

Classica animazione per fare gli auguri della Festa del Papà 2020 in stile cartolina ma in maniera efficace e allegra, con quel baffo e gli occhiali che non guastano mai!

Usiamo i colori della pace su una bandiera con un cuore che ruota. Tra le immagini GIF per la Festa del Papà questa indubbiamente in questo momento è davvero significativa.

Un papà in cravatta ma come no? Ci vuole quel tocco di professionale. Con questa GIF si fanno gli auguri al papà elegante e raffinato.

Un po’ più cowboy questo papà che festeggiamo e che ringraziamo per esserci!

Sei il migliore di tutti papà. Tra le immagini GIF per la Festa del Papà questa è davvero completa e con un’animazione decisamente allegra e di impatto.

Una rosa rossa non è solo un gesto d’amore al femminile. Può far piacere anche al papà e magari se arriva da una figlia femmina ha davvero il suo perché. Tra le immagini GIF per la Festa del Papà 2020 notevole come messaggio di amore.

Creare GIF per la Festa del Papà

Un’applicazione che permette di creare GIF animate da foto e video per la Festa del Papà è 5SecondsApp. Con questa app è possibile creare immagini GIF animate da zero, con la possibilità di personalizzarle. Con 5SecondsApp è possibile creare un lavoretto unico nel suo genere, da condividere sui principali social network.

In alternativa, per creare GIF animate per la Festa del Papà 2020 è possibile utilizzare applicazioni di terze parti tra cui Boomerang, disponibile su Android e iOS. Realizzata dagli sviluppatori del social network Instagram, Boomerang permette di creare immagini animate da condividere sulle principali piattaforme o salvarle nel rullino fotografico, per poi condividerle su Whatsapp.

