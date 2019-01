È un uovo la foto con più like su Instagram, la foto con più mi piace di tutti i temi. L’immagine dell’uovo ha battuto Kylie Jenner come post Instagram più popolare di tutti i tempi.

Una foto di un semplice piccolo uovo ha rubato il titolo di post più amato di Instagram a Kylie Jenner. La fotografia, caricata il 4 gennaio, aveva l’obiettivo esplicito di superare l’annuncio della gravidanza di Jenner per diventare il post Instagram più popolare. Il post dell’uovo ha ufficialmente superato i 18 milioni di “like” della Jenner domenica sera scorsa e attualmente ha poco più di 24,5 milioni di “like”.

L’uovo che è diventato virale ed è la foto con più like su Instragram

In una storia di Instagram in merito alla vittoria ottenuta, il proprietario dell’account “Egg Gang” ha affermato: “questa è follia. Che tempi questi per stare al mondo” e ha ringraziato i suoi follower per il supporto. In risposta Kylie Jenner ha pubblicato un breve video di lei che spacca un uovo a terra con la didascalia “beccati questo piccolo uovo”.

Egg Gang non è l’unico utente che ha tentato di accumulare un numero enorme di Mi piace o follower con un account scherzo o un unico post. Su Twitter, Half an Onion ha accumulato 635.000 follower nel tentativo di superare la popolarità dell’account di Donald Trump. E, come Taylor Lorenz documenta su The Atlantic, ci sono numerosi altri account Instagram che postano foto identiche ogni giorno nel tentativo di guadagnare rapidamente follower.

La foto di Egg Gang di un uovo è riuscita a diventare virale, nonostante dozzine di altri account con nomi come “world.record.egg.official” e “world_record_eqq” che tentano di monetizzare il suo successo, così ora è la foto con più like su Instagram, detiene un record del mondo ed è facile immaginare che ora il gruppo cercherà di ottenere dei ricavi magari con gadget, magliette e quant’altro.