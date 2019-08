Hashtag Day: ecco gli hashtag più usati in italia

L’hashtag day festeggia i 12 anni del “cancelletto” su Twitter ed ecco gli hashtag più utilizzati in Italia, un modo per capire gli interessi degli italiani

Oggi è l’hashtag day: sono passati ben 12 anni da quando per la prima volta è stato usato l’hashtag su Twitter per indicare l’argomento di cui si parla, oggi è usato da tutti e gli hashtag più usati in Italia dicono molto del nostro Paese. Tutto è iniziato il 23 agosto 2007, quando l’utente Chris Messina ha twittato il suggerimento di utilizzare il simbolo # nelle conversazioni di gruppo sulla piattaforma, trasformando di fatto il mondo della comunicazione e diventando uno dei simboli più influenti dell’era digitale. Una belle invenzione che ha trovato su Twitter il suo social ideale, anche se oggi l’hashtag viene usato anche su Facebook, Instagram e Linkedin.

Hashtag day 2019

In occasione dell’Hashtag Day, utilizzando su Twitter #HashtagDay nel tweet apparirà un’emoji speciale.

Twitter è diventata la piattaforma che meglio rappresenta “ciò che sta accadendo nel mondo”. Attraverso gli hashtag, Twitter ha permesso agli utenti di creare delle comunità sulla base di specifici interessi e passioni che vengono ogni giorno condivise sulla piattaforma con altri membri in tutto il mondo.

Dalla musica alla televisione, dalla politica allo sport, gli hashtag negli ultimi 12 anni hanno sempre affiancato tutte le conversazioni online.

Gli hashtag più utilizzati in Italia

Intrattenimento e politica. Questi i temi che hanno principalmente catalizzato le conversazioni su Twitter degli italiani dal 1 gennaio 2019 al 31 luglio 2019.

Gli hashtag che hanno avuto più successo comprendono infatti popolari trasmissioni televisive, da #Amici18 a #TemptationIsland, da #GameOfThrones al #Gf16, passando per #uominiedonne a #CiaoDarwin e #Cepostaperte, fino al fenomeno musicale K-Pop della band coreana #Bts (e tutti gli hashtag connessi come #Jimin o #bbmastopsocial). Rimanendo sempre in tema musica, è #Sanremo2019 l’hashtag condiviso più volte dagli italiani su Twitter, seguito appunto da #bts.

A questi si aggiungono gli hashtag relativi ai partiti o alle figure politiche, come #Salvini, #M5S, #PD, #Lega, #dimaio e #conte, ma anche al movimento nato su Twitter #Facciamorete o alla vicenda di #Bibbiano.

Intrattenimento, politica ma anche sport sono argomenti che coinvolgono gli utenti sulla piattaforma, in primis il mondo del calcio con gli hashtag #juventus, #milan, #inter, #asroma, #juve, #seria, #calciomercato e #sarri tra i più condivisi nei primi 7 mesi del 2019.

Hashtag più significativi in Italia

Si tratta di hashtag che hanno avuto la capacità di amplificare il messaggio, di contribuire ad accrescere l’impatto positivo di movimenti importanti anche offline, di diventare luogo di festa e di unione per tutti e di creare comunità incoraggiando lo scambio e la conversazione.

● #FridaysForFuture: il movimento studentesco globale per la salvaguardia dell’ambiente lanciato dalla giovane attivista Greta Thunberg ha avuto un forte impatto anche in Italia, generando soprattutto su Twitter un impressionante numero di conversazioni, like e retweet. Di seguito alcuni tra i tweet più coinvolgenti:

● #DareToShine e #RagazzeMondiali: nel corso del campionato mondiale di calcio femminile svoltosi tra giugno e luglio 2019, gli hashtag ufficiali #DareToShine e #RagazzeMondiali hanno coinvolto tutti i fan su Twitter.

● #MilanoCortina2026: la notizia della vittoria di Milano-Cortina delle Olimpiadi Invernali 2026 ha rappresentato un momento epico e di grande coinvolgimento e festeggiamenti per tutta la comunità di Twitter in Italia.

"📣📣📣#MilanoCortina2026 ABBIAMO VINTO! 🇮🇹 L’Italia ha vinto, #CheSogno che si è trasformato in realtà! #Olimpiadi2026 #Paralimpiadi Milano Cortina 2026 WE WON! 🇮🇹 Italy won and the dream turned into reality! pic.twitter.com/Y6P8fvRivR — Milano Cortina 2026 🇮🇹 (@milanocortina26) June 24, 2019

#Olimpiadi2026

E ora facciamo vedere chi siamo! Non si può sempre dire no a tutto per paura dei “Magnoni”! Gli organi di controllo ci sono. “ Chi sbaglia Paga” Evviva evviva ! #MilanoCortina2026 — Rosario Fiorello (@Fiorello) June 24, 2019

