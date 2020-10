Instagram compie 10 anni e festeggia con i suoi momenti migliori, le foto epiche che hanno segnato un’epoca, e arrivano tante nuove funzioni

Instagram compie 10 anni il 6 ottobre 2020 e celebra il suo decimo compleanno, un decennio da quando, con la sua nascita, ha contribuito ad un cambiamento della cultura globale. Ha messo le foto e poi i video al centro della vita delle persone e ha dato spazio a nuovi mondi creativi.

Instagram compie 10 anni

La forza di Instagram è la sua comunità, sin dai suoi primi giorni di vita, la creatività della community di Instagram è stata fonte di grande ispirazione. Tutti noi abbiamo visto persone entrare in contatto con altre persone, esprimere se stesse in modi nuovi e creativi, ispirare gli altri condividendo i propri interessi e unirsi nella lotta a favore delle cause che più ci stanno a cuore.

Instagram compie 10 anni: i momenti migliori

La storia di Instagram è caratterizzata da momenti epici, da foto e video che (a volte) hanno segnato un’epoca.

Ecco i momenti migliori dei 10 anni di Instagram

Compleanno di Instagram: le novità

In un giorno così significativo come il suo decimo compleanno, Instagram presenta nuovi prodotti e funzioni e sottolinea l’importanza della futura generazione di creator che sta contribuendo al rivoluzionario cambiamento della piattaforma.

Di seguito news e aggiornamenti.

Ecco gli aggiornamenti per il 10º compleanno di Instagram:

• Mappa delle storie: una mappa e un calendario privati delle storie condivise negli ultimi tre anni, che ti permetteranno di rivivere e ricordare i tuoi momenti migliori. La funzione consente di condividere, scaricare e salvare le storie nei tuoi highlight.

• Timeline di prodotto: una timeline che ripercorre i momenti chiave della storia di Instagram

• Aggiornamenti su shopping: questa news è stata appena annunciata. Nei prossimi giorni lo shopping sarà disponibile anche su IGTV, mentre un test della stessa funzione sarà avviato nei prossimi mesi su Reels. L’obiettivo è semplificare l’esperienza di acquisto anche nei video, oltre che supportare i creator nel far crescere la propria attività tramite la piattaforma.

• Una sorpresa nell’app – facci sapere se riesci a trovarla!

Inoltre, a partire da oggi, in Italia apparirà un’icona “Reels” direttamente sulla schermata principale di Instagram.

