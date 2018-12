Instagram saluta l’anno che sta finendo celebrando i principali trend del 2018 e le persone che si sono riunite sulla piattaforma, esprimendosi in maniera creativa e condividendo ciò che hanno amato di più.

Profili Instagram più seguiti 2018: la top 20

Instagram trend del 2018: messaggi di amore e gesti gentili

La Gif con il cuore (Heart Love di Arata) e il filtro “occhi a cuore” sono stati di gran lunga i più usati nelle Storie Instagram del 2018, mentre l’emoji cuore ( ❤) è comparsa oltre 14 miliardi di volte nei commenti ai post.

Il posto più felice al mondo? Disneyland Tokyo, che ha collezionato il maggior numero di emoji smile (J) nella didascalia!

Instagram trend del 2018: gli interessi principali

Instagram accoglie sulla sua piattaforma innumerevoli comunità e interessi. Quest’anno, ad esempio, uno dei trend principali è stato l’ASMR (Risposta Autonoma del Meridiano Sensoriale), ovvero la sensazione di rilassamento indotta da video dove, ad esempio, viene tagliato un sapone ( esempio ) o manipolato un anti-stress. Le persone della community ASMR riproducono queste esperienze in brevi video che condividono su Instagram per ricreare la sensazione di relax.

Instagram trend del 2018: i giochi

Parlando di giochi, Fortnite ha visto una crescita esplosiva: #fortnite è stato infatti l’hashtag in più rapida ascesa a livello mondiale. Sul fronte musicale, invece, la musica K-pop si è imposta sulla scena social media, come dimostrato dalla community di fan della boy band BTS che si è distinta tra tutte quelle presenti sulla piattaforma.

Anche la più grande sfida di ballo virale dell’anno è nata su Instagram, con #inmyfeelingschallenge che ha coinvolto tutti da @theshiggyshow a @willsmith , che si è classificato al primo posto.

Instagram trend del 2018: le cause

Infine, ma non meno importante, nel 2018 milioni di persone hanno usato Instagram per far sentire la propria voce. Gli hashtag principali a sostegno di una causa sono stati #metoo (1,5 milioni), #timesup (597K), #marchforourlives (562K), a conferma del ruolo di Instagram come piattaforma per discutere e portare attenzione alle cause che stanno a cuore alle persone.

Abbiamo anche creato un video che mostra le principali tendenze del 2018, disponibili qui. Speriamo che questa carrellata sia di ispirazione per utilizzare Instagram e diffondere gioia e gentilezza durante il periodo delle feste.

Instagram: i trend del 2018 in breve