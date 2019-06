Instagram Lite: una nuova funzione per consumare meno dati

Oggi Instagram lancia una nuova funzionalità, disponibile solo per Android, che permette di visualizzare i contenuti multimediali preferiti con tempi di caricamento ridotti. Ciò significa meno dati utilizzati da Instagram sul proprio cellulare.

Da oggi c’è una nuova funzionalità pensata per consentire a tutti gli utenti di consumare meno dati con Instagram senza compromettere l’esperienza, una sorta di Instagram Lite.

Grazie a questa nuova opzione, disponibile solo per Android, è possibile visualizzare i contenuti multimediali preferiti su Instagram con tempi di caricamento ridotti. Ciò significa meno dati utilizzati da Instagram sul proprio cellulare.

Con l’introduzione di questa nuova funzionalità Instagram vuole dare agli utenti la possibilità di connettersi con persone e interessi, garantendo un’esperienza di navigazione senza interruzioni anche in aree con connessione Internet non ottimale.

Questa funzione sarà gradualmente disponibile per Android a livello globale nel corso dei prossimi giorni.

Consumare meno dati con Instagram: come si fa

Per impostazione predefinita, Instagram precarica i video in modo che vengano avviati più rapidamente quando possibile. Se desideri consumare meno dati con la app di Instagram, puoi scegliere di non far precaricare i video tramite connessioni mobili.

Per attivare la nuova funzionalità è sufficiente accedere al menu “Impostazioni” dell’account Instagram, quindi cliccare su “Account” e infine su “Uso dei dati mobili”. A questo punto, una volta abilitata l’opzione, è possibile definire le modalità di caricamento di immagini e video ad alta risoluzione scegliendo tra “Mai”, “Solo Wi-Fi” e “Cellulare + Wi-Fi”.

Se scegli di usare una quantità minore di dati, il caricamento dei video tramite connessione mobile potrebbe richiedere più tempo. Scegliere di utilizzare una quantità minore di dati non inciderà invece sulla modalità di funzionamento di Instagram tramite Wi-Fi.

Contenuti multimediali in alta risoluzione su un dispositivo Android

Se hai un dispositivo Android, dopo aver scelto di usare una quantità minore di dati, puoi anche scegliere quando Instagram ti mostrerà i contenuti multimediali in alta risoluzione.

Per farlo, segui le istruzioni di cui sopra, tocca Contenuti multimediali in alta risoluzione e quindi tocca:

Mai: Instagram non ti mostrerà mai i contenuti multimediali in alta risoluzione.

Solo Wi-Fi: Instagram ti mostrerà i contenuti multimediali in alta risoluzione solo se il tuo dispositivo è connesso al Wi-Fi.

Mobile + Wi-Fi: Instagram ti mostrerà i contenuti multimediali in alta risoluzione quando il tuo dispositivo è connesso ai dati mobili o al Wi-Fi.

