Facebook integra Instagram, WhatsApp e Messenger: un’unica piattaforma di messaggi

Facebook integra la messaggistica di Instagram, WhatsApp e Messenger in un’unica piattaforma; mentre tutte e tre rimarranno app stand-alone, ad un livello molto più profondo saranno collegate in modo che i messaggi possano viaggiare tra i diversi servizi Instagram, WhatsApp e Facebook Messenger.

Il piano è stato segnalato per la prima volta al New York Times e si ritiene che sia un progetto personale del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg.

Una volta completata la fusione, significherebbe che un utente di Facebook potrebbe comunicare direttamente con qualcuno che possiede solo un account WhatsApp. Questo è attualmente impossibile in quanto le applicazioni non hanno un nucleo comune.

Il lavoro per unire i tre elementi è già iniziato, in base a quanto riporta il NYT e dovrebbe essere completato entro la fine del 2019 o all’inizio del prossimo anno.

Probabilmente Facebook non voleva parlare di questo piano proprio nel mezzo di uno scandalo sulla privacy, ma alcuni addetti ai lavori hanno parlato con il New York Times in merito.

Fino ad ora, WhatsApp, Instagram e Messenger sono stati gestiti come prodotti separati e concorrenti, senza funzioni in comune.

L’integrazione della parta di messaggistica potrebbe semplificare il lavoro di Facebook. Non avrebbe bisogno di sviluppare versioni concorrenti di nuove funzionalità, come Storie, che tutte e tre le app hanno aggiunto con risultati incoerenti.

La messaggistica multipiattaforma potrebbe anche permettere alle aziende su una piattaforma di inviare messaggi a potenziali clienti su un’altra piattaforma.

Potrebbe rendere più facile per Facebook condividere i dati attraverso le tre piattaforme, per aiutare i suoi sforzi pubblicitari mirati.

Ma cosa ancora più importante: il progetto renderebbe la suite di app di Facebook una raccolta di servizi molto più stretta e intrecciata e ciò potrebbe rendere più difficile la disgregazione e la scissione delle parti chiave dell’impero di Facebook, se governi e regolatori decidessero che fosse necessario.

Il signor Mark Zuckerberg sta spingendo il piano di integrazione per rendere più utile la sua trinità di servizi e aumentare la quantità di tempo che le persone passano online su queste piattaforme.

Unendo efficacemente tutti i suoi utenti in un unico gruppo, Facebook potrebbe competere in modo più efficace con i servizi di messaggistica di Google e iMessage di Apple, in base a quanto sostenuto da Makena Kelly sul sito di notizie tech The Verge.

“Vogliamo creare le migliori esperienze di messaggistica e la gente vuole che i messaggi siano veloci, semplici, affidabili e privati”, ha affermato Facebook.

“Stiamo lavorando per rendere più dei nostri prodotti di messaggistica end-to-end criptati e prendere in considerazione modi per rendere più facile raggiungere amici e familiari attraverso i network”.

Il collegamento dei tre sistemi segnerebbe un cambiamento significativo per Facebook, rispetto a quanto fatto fino ad ora nel permettere a Instagram e WhatsApp di operare come aziende in gran parte indipendenti.

Il NYT ha sostenuto che il fatto che il signor Zuckerberg avesse insistito nel portare avanti il piano per collegare i sistemi di messaggistica aveva causato “conflitti interni” ed è stato questo il motivo per cui i fondatori di Instagram e WhatsApp hanno abbandonato il loro ruolo in azienda l’anno scorso.

La decisione di procedere con questo progetto arriva proprio mentre Facebook sta affrontando ripetute indagini e critiche sul modo in cui ha gestito e salvaguardato i dati degli utenti.

Il collegamento completo dei dati utente a un livello profondo, come quello dei messaggi, potrebbe spingere i regolatori a dare un ulteriore sguardo alle pratiche di gestione dei dati del social network.

L’Information Commissioner del Regno Unito ha già condotto indagini sulla quantità di dati condivisi tra WhatsApp e Facebook.