Verranno attivati una serie di aggiornamenti mirati a non far divulgare fake news e al proliferare di account non verificati legati al COVID-19 oltre che a sticker dedicati all’hashtag #iorestoacasa

Aiutare le persone ad accedere a informazioni accurate, rimanendo al sicuro e in contatto tra loro. Instagram informa sul coronavirus con una serie di ulteriori aggiornamenti, a consolidare misure già adottate da quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato a gennaio l’emergenza sanitaria pubblica per l’epidemia del COVID-19.

Nel dettaglio le nuove feature si concentrano in un aumento di risorse educational sull’argomento, su informazioni accurate, sulla rimozione di account legati al COVID-19 e non riconosciute dall’OMS, per sostenere le organizzazioni no profit e per un utilizzo maggiore dello sticker #iorestoacasa nelle stories.

Instagram informa sul coronavirus, notizie più accurate

Le persone che cercano informazioni relative al coronavirus o al COVID-19 su Instagram vedranno un messaggio che le collegherà direttamente alle risorse messe a disposizione dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dai Ministeri della Salute locali. Instagram sta lavorando rapidamente per rendere questa opzione disponibile a livello globale nelle prossime settimane.

Verranno lanciati inoltre nuovi sticker per aiutare le persone a condividere informazioni attendibili relative al COVID-19 nelle loro Stories. Tra questi, “ricordarsi di lavare le mani”, “tenere una distanza corretta dagli altri” e molto altro ancora. Questi aggiornamenti saranno disponibili nella fotocamera nei prossimi giorni.

Nelle ultime settimane era già stato aggiunto un avviso in cima al feed in tutti i Paesi colpiti da COVID-19 che mostra informazioni attendibili provenienti da organizzazioni sanitarie ufficiali. Le stesse informazioni saranno visibili agli utenti che cliccheranno su hashtag correlati al COVID-19.

Più sicurezza per la Community

Oltre a promuovere le informazioni ufficiali su Instagram, la piattaforma sta apportando diversi cambiamenti per combattere la disinformazione. Verranno ad esempio rimossi gli account COVID-19 dalle raccomandazioni e alcuni contenuti legati a COVID-19 verranno rimossi dalla sezione “Esplora”, ad eccezione dei post fatti dalle organizzazioni sanitarie ufficiali. Verranno inoltre penalizzati nei feed e nelle Stories i contenuti classificati come falsi dai fact checker, una misura in più che si aggiunge alle nostre attuali policy sulla disinformazione.

I messaggi ritenuti falsi dai fact checker, verranno rimossi dalle pagine Esplora e Hashtag. Inoltre, verrà rimosso del tutto affermazioni false o teorie di cospirazione che ci vengono segnalate dalle principali organizzazioni sanitarie globali e dalle autorità sanitarie locali e che potrebbero causare danni alle persone.

Per evitare che la gente sfrutti questa emergenza sanitaria pubblica entrano in atto diverse nuove policy. Vietati annunci pubblicitari ingannevoli per tutti i prodotti che fanno riferimento al COVID-19 e che creano uno stato di urgenza, promuovono cure o promettono di evitare il contagio. Vietata temporaneamente la pubblicità e i branded content che promuovono determinate forniture mediche, comprese le mascherine. Inoltre, rimossa la possibilità di cercare effetti AR correlati al COVID-19, a meno che non siano stati sviluppati in collaborazione con un’organizzazione sanitaria riconosciuta.

Per aiutare le persone a rimanere in contatto tra loro, è stato lanciato “Co-Watching”, una nuova funzione che consente di visualizzare i post di Instagram insieme agli amici tramite una video chat. Per avviarla è sufficiente cliccare l’icona della video chat presente nella casella di posta Direct o in un Thread Direct esistente, quindi visualizzare le foto/video salvati, a cui si è messo like o suggeriti, toccando l’icona della foto nell’angolo in basso a sinistra della video chat in corso.

Instagram informa sul coronavirus ma non solo. Lanciato lo sticker “Iorestoacasa” che consente a tutti gli account che lo utilizzano di essere aggiunti a una Story condivisa di Instagram che consente di vedere come le altre persone stanno vivendo attraverso i social questo periodo di isolamento.

