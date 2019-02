LinkedIn Live: arriva lo streaming video di LinkedIn, come funziona

Arriva LinkedIn Live lo streaming video in diretta del social network per i professionisti: scopri come funziona a cosa serve e quando è prevista l’uscita

Arriva LinkedIn Live lo streaming video in diretta del social network per i professionisti: il social network dedicato al mondo del lavoro con quasi 600 milioni di utenti in tutto il mondo, ha affermato che il video è il formato in più rapida crescita sulla sua piattaforma, insieme a scritti originali, notizie condivise e altri contenuti. Adesso, la piattaforma sta intraprendendo il suo prossimo serio passo.

LinkedIn Live per le dirette video

L’azienda sta lanciando il video in diretta streaming, offrendo a persone e organizzazioni la possibilità di trasmettere video in tempo reale per gruppi o per tutti gli utenti di LinkedIn.

La funzione LinkedIn Live, come viene chiamato il prodotto, in fase di lancio in beta prima negli Stati Uniti, inizialmente sarà solo su invito.

Nelle prossime settimane, LinkedIn pubblicherà anche un form tramite cui dimostrare il proprio interesse verso la funzione in sperimentazione. Non è ancora chiaro se e quando LinkedIn consentirà a tutti di creare video per LinkedIn Live, ma è plausibile che, col tempo, la funzone verrà estesa a tutti.

LinkedIn Video cos’è

LinkedIn spera vengano trasmessi contenuti in linea con il tipo di argomento che già, usualmente, si vede nel feed di notizie di LinkedIn: il piano è quello di dare copertura video a conferenze, annunci di prodotto, Q&A e altri eventi guidati da influencer e mentori, inclusi speech di grandi società di tecnologia, earning call, cerimonie di premiazione e altro ancora.

Per sottolineare come LinkedIn sia desiderosa di sviluppare questa funzione, specialmente nella sua prima fase, non come contenuti generici generati dall’utente, ma come flussi di video che si adattano al suo focus in generale, ha selezionato diversi sviluppatori di servizi di streaming live con cui i creatori lavoreranno per creare e pubblicare video live di qualità su LinkedIn.

Questi includono Wirecast, Switcher Studio, Wowza Media Systems, Socialive e Brandlive, “con altri in arrivo nelle prossime settimane”, in base a quanto comunicato da LinkedIn.

Esiste anche un altro partner tecnico per lo sforzo di LinkedIn in ambito di live video: Microsoft, i cui servizi Azure Media, parte della sua divisione Cloud, forniranno l’encoding. Sebbene Microsoft abbia acquisito LinkedIn nel 2016, ha mantenuto una certa distanza in termini di sviluppo di prodotti tra i due, quindi questa è un’eccezione degna di nota. Skype, per inciso, non fa, attualmente, parte del progetto relativo ai video.

Linkedin video, le dirette su Linkedin (finalmente)

Rispetto ai suoi concorrenti nella sfera del social networking, LinkedIn è arrivato tardi, quando si parla di video. Rispetto a concorrenti come Twitter e Facebook, i cui sforzi nel video risalgono ad anni fa, LinkedIn, di proprietà di Microsoft, ha introdotto le sue prime funzionalità video native solo nell’estate del 2017, ma, nei 17 mesi successivi al lancio di funzionalità video, LinkedIn ha visto un grande incremento del traffico e dei ricavi da video (non live) sulla sua piattaforma.

LinkedIn Live: a cosa serve

“Il video è il formato in più rapida crescita sulla nostra piattaforma in questo momento e quello che più probabilmente farà parlare la gente”, ha dichiarato Pete Davies, direttore del product management di LinkedIn. LinkedIn non ha ancora fornito, però, dati specifici in termini di numero di creatori di video o di spettatori, ad eccezione del fatto che “milioni” di membri di LinkedIn hanno utilizzato questa funzione.

Davies ha affermato che il video live deriva dalle numerose richieste da parte degli utenti.

“Il LinkedIn Live è stata la caratteristica più richiesta”, ha affermato. Le altre piattaforme sociali hanno assunto il ruolo di modello: come con queste altre piattaforme, gli utenti possono “apprezzare” i video mentre vengono trasmessi. Gli spettatori possono fare domande o dare suggerimenti nei commenti in tempo reale, i creator possono moderare tali commenti in tempo reale per rimuovere messaggi molesti o altri messaggi sgraditi.

LinkedIn Live: i video per aumentare l’engagement

Potrebbe esserci un altro motivo al di là delle richieste degli utenti per il fatto che LinkedIn stia espandendo le funzioni legate ai video: l’ambito si sta dimostrando un forte motore per l’engagement e la crescita dei ricavi dell’azienda.

Finora, l’unica monetizzazione che LinkedIn ha introdotto nei video è stata la pubblicità video. Seppur Microsoft non specifichi separatamente quanto LinkedIn apporti in termini di entrate pubblicitarie, e tanto meno in merito alle pubblicità video, Microsoft ha riportato nei suoi ultimi guadagni trimestrali che i ricavi di LinkedIn sono aumentati del 29%, con riferimento alla crescita del business degli annunci in particolare: “con livelli record di coinvolgimento evidenziato dalla crescita delle sessioni su LinkedIn del 30 percento”.

Questo risultato sembra derivare direttamente dai suoi prodotti video: LinkedIn ha affermato che gli annunci video rendono il 30% in più di commenti per impression, rispetto agli annunci non video e che i membri di LinkedIn passano quasi tre volte più tempo a guardare gli annunci video rispetto al tempo trascorso sui contenuti sponsorizzati statici.

Con LinkedIn alla ricerca di contenuti originali da mostrare tramite LinkedIn Live, c’è una chiara opportunità per l’azienda di esplorare altri modi per monetizzare i contenuti al di là degli annunci. Ad esempio, potrebbe addebitare delle cifre agli spettatori interessati in esperienze uniche come conferenze particolari, o rendere certi eventi Live parte del livello a pagamento di LinkedIn per attirare più abbonati premium. Lato broadcaster, potrebbe potenzialmente offrire servizi a pagamento, fornendo una piattaforma per la trasmissione di determinati contenuti come i rapporti sugli utili e simili.

LinkedIn non ha espresso commenti in merito a eventuali piani futuri di monetizzazione e, per ora, non sta nemmeno inserendo ads nei video di LinkedIn Live, ma non è da escludere che le inserzioni vengano aggiunte successivamente.