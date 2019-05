Un’analisi dei social media per i temi del marketing, svolta da Talkwalker nel corso degli ultimi sei mesi, mette in evidenza la distribuzione delle conversazioni sul tema social media marketing in Italia e delinea un quadro dei profili più attivi e influenti in questo segmento di conversazione online.

Lo studio analizza i Top 50 hashtag più utilizzati dai marketer negli ultimi 6 mesi in relazione al tema del #socialmediamarketing. Nella top ten spiccano nelle prime posizioni: #SMM, #socialmedia, #marketing (tutti oltre le 30 mila menzioni nel periodo in esame), #DigitalMarketing (oltre 20 mila menzioni), #socialmediamarketing, #SEO, #contentmarketing (oltre le 10 mila menzioni), #GrowthHacking e #business.

È interessante notare che il social più citato è #facebook seguito da #instagram, e che le tematiche più di tendenza associate al social media marketing, secondo i marketer, sono nell’ordine: #SEO, #contentmarketing, #growthHacking, #SocialSelling e #InboundMarketing.

Marketing sui Social Media: chi ne parla

Tra gli influencer di settore spiccano nomi e volti noti del panorama nazionale del digital marketing. I profili di professionisti (persone, non aziende) che nel periodo in esame hanno registrato l’engagement più alto su Twitter sono quelli di Antonio Grasso @antgrasso (6.8k), Riccardo Scandellari @skande (4.6k), Francesco Corvino @fraasco85 (2.2k), Luca Rallo @lucarallo (1.6k) e Gabriele Carboni @gabbariele (1.4k).

Per quel che riguarda il genere dei profili presi in analisi questi sono al 68,9% maschi e al 31,1% femmine, in prevalenza tra i 24 e i 34 anni (44,6%) e tra i 35 e i 44 anni (28,9%), seguiti dal segmento 18-24 anni (18,2%).

Marketing sui Social Media: le analisi di Digitalic

A valle di quest’analisi di Talkwalker, la redazione di Digitalic si è concentrata su un periodo più breve, incentrato sul mese di marzo, per ottenere ulteriori dettagli e informazioni.

La prima riguarda le regioni in cui nel mese di marzo si è registrato il maggior numero di conversazioni su marketing, social marketing e social media marketing. A prevalere nel periodo in analisi, su un campione di oltre 11 mila conversazioni, è il Lazio (58.9%), seguito da Lombardia (16,8%) ed Emilia-Romagna (7%).

I temi e il sentiment delle conversazioni

Per quel che riguarda i media su cui si sono maggiormente concentrate le conversazioni a farla da padrone nel periodo in esame, su un campione di 9,9 mila conversazioni è stato Twitter (74,6%), seguito dai blog (13,4%), dalle news online (9,3%) e da Facebook.

I temi di tali conversazioni sono stati: brand/aziende (64,1%), emozioni (26,7%), persone (7,3%) ed eventi.

Quanto al sentiment, la piattaforma Talkwalker ha individuato una prevalenza del neutro (75,8%), seguito dal positivo (19,6%).

Per individuare solamente i marketer, in questo ulteriore approfondimento è stato impostato il criterio che limita la ricerca solo a coloro che hanno nella propria bio i termini “marketer”, “social media”, “socialmedia”, “marketing” e “smm”.

Marketing sui Social Media: i numeri delle conversazioni online - Ultima modifica: da