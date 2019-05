Nel corso dell’F8 2019, la conferenza annuale per i suoi sviluppatori, Facebook ha annunciato la nuova funzionalità Meet New Friends. L’azienda afferma che questo strumento è pensato per aiutare gli utenti ad avviare amicizie con persone con cui hanno qualcosa in comune su Facebook, come per esempio la città in cui si vive, la scuola che si frequenta o il posto di lavoro. Poiché ciò potrebbe sollevare preoccupazioni per la privacy, che è l’ultima cosa di cui la società ha bisogno in questo momento, Facebook è pronto a sottolineare che Meet New Friends è uno strumento che richiede l’attivazione. Ciò significa che s’incontreranno solo altre persone che hanno attivato la funzione.

Facebook Meet New Friends

Facebook afferma di aver iniziato a testare Meet New Friends in alcuni spazi non rivelati, e sta pianificando un lancio più ampio in tempi brevi. A questa fase, seguirà un’integrazione di Meet New Friends con i Gruppi che permetterà di incontrare persone delle comunità online di cui si fa parte su Facebook.

La nuova centralità dei Gruppi nella app di Facebook

Facebook ha anche revisionato la sua app principale per dare ancor più risalto proprio ai Gruppi. Una scheda Gruppi riprogettata mostrerà infatti un feed personalizzato di tutte le attività che si svolgono nelle community in cui ci si trova, mentre un nuovo strumento di scoperta consiglierà i gruppi a cui si potrebbe essere interessati, tra cui in Marketplace, Giochi, Watch e altre parti di Facebook.

Inoltre, ora sarà più semplice condividere i contenuti del feed delle news direttamente con i gruppi, proprio come avviene con amici e familiari. È infatti naturale, dal momento che 400 milioni di utenti fanno parte di Gruppi, che Facebook voglia offrire loro una piattaforma sicura per quando hanno bisogno di supporto. Con la nuova funzione per i gruppi di assistenza sanitaria, ad esempio, i membri potranno chiedere agli amministratori di inviare domande per conto loro su argomenti sensibili se vogliono proteggere la propria privacy. Allo stesso tempo, i gruppi di lavoro stanno ottenendo strumenti come nuovi modelli per i datori di lavoro per pubblicare le aperture, e i gruppi di gioco una funzione di chat che permetterà ai membri di creare facilmente discussioni su argomenti su cui si sentono competenti.

Facebook afferma infine che, poiché molti utenti utilizzano lo streaming video in diretta per vendere articoli anche nei gruppi, ha iniziato a sperimentare modi per consentire agli acquirenti di porre domande al venditore ed effettuare ordini in tempo reale durante una trasmissione.

La nuova scheda Eventi di Facebook

Infine, una nuova scheda Eventi renderà più facile per gli utenti scoprire cosa succede intorno a loro, ottenere consigli e scoprire le attività commerciali locali.

Tutte queste funzionalità sono state avviate sull’app per dispositivi mobili di Facebook, sebbene l’azienda abbia affermato che saranno disponibili sul sito desktop riprogettato che arriverà nei prossimi mesi. La nuova app mobile, da parte sua, inizierà a essere disponibile da oggi. Come l’amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg ha affermato sul palco di F8, “L’app non è neanche più blu”.

