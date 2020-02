Meme Sanremo 2020: i più belli ed esilaranti del web

Dai commenti dissacranti sui look dei cantanti in gara alle reazioni sui momenti topici del Festival, ecco una sfilza di meme divertenti

Social scatenati! A trainare i meme Sanremo 2020 per questa 70° edizione del Festival ci ha pensato Achille Lauro il quale ha dato una sostanziosa mano con il suo folcloristico look. E’ lui l’artista maggiormente preso di mira in rete, con esilaranti accoppiamenti a personaggi ritenuti rappresentativi per un sarcastico binomio. La sua tutina in strass color nudo non è certo apparsa inosservata come del resto il completino piumato dell’eccentrica Elettra Lamborghini con tanto di twerking esibizionistico.

Le reazioni del pubblico della rete sono sempre un’ottima cartina al tornasole per la popolarità di un evento canoro come Sanremo e questa edizione del sembra avere tutte le carte in regola per non perdere memoria.

Ma i social si sbizzarriscono tra meme e commenti ironici anche per chi con il Festival di Sanremo ha qualche problema.. A cominciare da chi nota come Twitter sia completamente monopolizzato dal Festival.

Quelli che non guardano Sanremo ed entrano su Twitter in questo periodo#Sanremo2020 pic.twitter.com/JFtmtrhlZA — Mai 'na gioia (@Una_Gioia_Mai) February 4, 2020

Ma torniamo al topic di questo articolo e divertiamoci un po’. Dai commenti dissacranti sui look dei cantanti in gara e delle vallette alle reazioni sui momenti topici del Festival, ecco tutti i meme Sanremo 2020 più divertenti che i social stanno diffondendo!

Vogliamo non metterci un bel Dolly Parton Challenge per immortalare il cantante romano che si é presentato con il brano “Me Ne Frego”.

Una versione “fantozziana”…

E una più… alla comica italiana!

E non vogliamo metterci una visione più celestiale dell’abito di Gucci indossato da Achille Lauro…

Social scatenati su Sanremo, per adesso vincono questi .. Posted by La Ringhiera on Tuesday, February 4, 2020

Un momento… ma non vogliamo parlare della mitica Diletta Leotta il cui monologo è stato preso di mira dagli utenti. La conduttrice ha parlato di bellezza e del passare del tempo, ha dialogato con la sua nonna 85enne che le ha trasmesso una buona genetica ma che le ha insegnato il valore della bellezza… ma qualcuno ha ben pensato che…

beh non dimentichiamoci del principale, Amadeus, rivisitato in versione Papa Francesco

E beccato in una versione “vorrei ma non posso”…

Ah giusto … ci stavamo dimenticando di Elettra Lamborghini… una “topolona”…

E chi pensa ad una famiglia composta da due genitori decisamente web 3.0…

E alla fine.. quando capisce che tra meme Sanremo 2020 e scaramucce sui social con hashtag #sanremo 2020… oh cavolo si sono fatte le 2.00!!!

Meme Sanremo 2020: i più belli ed esilaranti del web - Ultima modifica: da