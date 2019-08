I migliori travel blogger italiani 2019

La classifica Blogmeter Top 10 incorona i 10 migliori travel blogger italiani 2019 che più hanno coinvolto i propri fan sui social da Youtube a Instagram

I 10 migliori travel blogger italiani 2019 in base alla capacità di interagire con in fan, in base all’engagement, stilata da Blogmeter, mostra che cosa gli italiani amino dei travel influencer.

Moda, costume e viaggi. Sono queste le categorie più affollate di blogger, youtuber, instagramer e influencer del nostro Paese, ovviamente declinate in lingua inglese: fashion, lifestyle, travel. Anche se i personaggi in assoluto più popolari e conosciuti appartengono alle prime due categorie – un nome su tutti quello di Chiara Ferragni – Blogmeter, azienda leader nella social intelligence, usando i dati provenienti dalla sua suite integrata ha recentemente redatto una classifica dei 10 travel blogger italiani più seguiti e coinvolgenti, scoprendo che molti di essi sono davvero riusciti a trasformare la loro passione per i viaggi in una professione, che esercitano spostandosi con i loro dispositivi e attrezzature da un continente all’altro.

La ricerca di Blogmeter si è svolta tra il 1° maggio e il 31 luglio 2019 ed ha analizzato i profili Facebook, Instagram (solo profili business), Twitter e YouTube dei principali travel blogger italiani, creando una classifica ordinata per engagement (coinvolgimento) totale, che mette in luce l’interesse generato da questi creatori digitali.

#1 Mattia Miraglio

Ad aggiudicarsi il primo posto della Blogmeter Top 10 Travel Influencer, ottenendo così il titolo di migliore travel blogger italiano 2019, è il giovane globetrotter piemontese Mattia Miraglio, che ha dedicato gli ultimi cinque anni della sua esistenza alla realizzazione di un grande sogno: fare il giro del mondo a piedi. L’impresa è stata realizzata senza l’aiuto di nessun mezzo di trasporto oltre alle navi, indispensabili per l’attraversamento di mari e oceani. Partito il 19 aprile del 2014, quando aveva 26 anni, Mattia è tornato nella sua Savigliano (CN) trentunenne, nel maggio del 2019. Nel corso del viaggio ha raccontato la propria esperienza, una narrazione che è diventata anche un libro, “A passo d’uomo. Giro del mondo a piedi”, pubblicato nel 2016. Nel periodo analizzato ha fatto registrare un engagement di oltre 1,5 milioni, per lo più sul suo canale YouTube; è qui che ha pubblicato, nel corso dei mesi e degli anni, i video del proprio viaggio, consentendo ai follower di seguirlo nella sua straordinaria impresa.

#2 Marco Togni

La sua passione per il Giappone è il trampolino che l’ha lanciato come blogger e youtuber a partire dal 2006 e oggi sale al secondo posto tra i migliori travel blogger italiani 2019. Una passione che Marco ha scoperto tornando in quel Paese dopo un primo viaggio fatto nel 2004, appena diciottenne, che lo aveva profondamente deluso. I molti motivi di questa delusione lo hanno spinto, in seguito, a ritornare e a studiare a fondo tutto ciò che in precedenza aveva reso pessima la sua esperienza nipponica (lingua, cucina, abitudini, tradizioni), fino addirittura a fondare GiappoTour, in collaborazione con Blueberry Travel, un portale che propone agli italiani viaggi organizzati nel Paese del Sol Levante. Si è poi sposato e trasferito definitivamente in Giappone, da dove realizza video dedicati a questo Paese che, nel trimestre analizzato da Blogmeter, hanno registrato 1,1 milioni di interazioni. Marco Togni ha 315 mila follower sui suoi canali social.

#3 Francesco Galati

Romano, trentunenne, Galati è da sempre appassionato di tecnologia e, dopo aver frequentato lo IED – Istituto Europeo di Design, ha iniziato il suo percorso professionale come videomaker e content creator. I suoi follower lo conoscono come “Il Signor Franz” e sale sul podio della Blogmeter Top 10 Travel Influencer grazie ad un engagement da 776 mila interazioni nel periodo analizzato che gli permettono di conquistare la medaglia di bronzo tra i migliori travel blogger italiani 2019. Così come Marco Togni, anche Galati collabora con il tour operator Blueberry Travel, oltre che con numerosi brand ed enti del turismo, spesso citati nei suoi post Instagram.

#4 Stefano Tiozzo

La quarta posizione spetta a Stefano Tiozzo, viaggiatore, fotografo e documentarista, che grazie ai suoi video su YouTube e alle istantanee mozzafiato pubblicate su Instagram, ottiene 480 mila interazioni totali. Quinta posizione per Alessandro Marras, creatore del canale YouTube “I viaggi di Ale” ma oramai famosissimo per il suo profilo Instagram in cui posta foto che lo ritraggono in ogni angolo del tempo.

Migliori Travel Blogger italiani 2019 dal 5° al 10° posto

Quinto lo youtuber e videomaker Alessandro Marras, ma al sesto posto finalmente al sesto posto la prima travel blogger donna, Federica Di Nardo – The Cutielicious, seguita al settimo posto da Nicolò Balini – Human Safari, 8° The Globbers (Luca Pezzolo e Ale Zorzin), 9° Carlo Taglia – Vagamondo e 10a Manuela Vitulli – Pensieri in viaggio, l’unica altra travel blogger donna presente belle prime 10 posizioni

Come si guadagnano da vivere i travel blogger?

Benché secondo le stime dell’ultimo report dell’ONIM – Osservatorio Nazionale di Influencer Marketing solamente il 17% dei digital influencer riesca a mantenersi con questa attività, molti di questi content creator guadagnano attraverso le loro collaborazioni con brand del settore turistico, come compagnie aeree, enti turistici e aziende specializzate in viaggi.

Grazie alla loro popolarità in rete, ai loro canali e alle loro foto e video, inoltre, questi influencer sono spesso ricercati e ingaggiati da aziende di abbigliamento e accessori o di prodotti tecnologici.

