Instagram sta testando nuovi layout per il profilo utente. Il suo obiettivo è mettere al centro gli utenti e non i loro follower: “nelle prossime settimane, potresti vedere riorganizzare le funzioni nella parte superiore del tuo profilo, comprese modifiche alle icone, ai pulsanti e al modo in cui ti sposti tra le schede”, spiega il post sul blog.

Nuovo profilo utente Instagram: cosa cambia

Esempi di potenziali cambiamenti possono notarsi nell’immagine dell’utente. La parte più notevole della riprogettazione è che i conteggi dei follower sembrano essere de-enfatizzati, poiché non sono più nella parte superiore del profilo e si trovano in un font molto più piccolo. Twitter ha recentemente apportato un cambiamento simile alla sua app iOS, in quanto l’azienda pensa a come assegnare priorità al dialogo “significativa” sulla piattaforma, piuttosto che concentrarsi sui numeri.

Anche Instagram sta, senza dubbio, puntando su una maggiore autenticità dei contenuti sulla sua piattaforma, poiché recentemente l’azienda ha iniziato a combattere falsi follower, commenti e like fasulli.

Come cambiano i pulsanti nel nuovo profilo utente Instagram

Oltre al nuovo design del profilo utente ci saranno altri cambiamenti. I pulsanti “Segui” e “Messaggio” risiedono uno accanto all’altro nell’ipotesi di nuovo design e si potrà vedere i follower quando si tocca la scheda specifica su un profilo utente. La griglia, i post e le icone delle foto con tag saranno facilmente raggiungibili e sembra che IGTV potrebbe avere la propria scheda. Per gli account aziendali, è prevista una scheda Negozio, oltre a pulsanti come “Indicazioni”, “Chiama” e “Ordina”.

Instagram afferma di star lavorando a questi cambiamenti e testerà diverse combinazioni per fasi nelle prossime settimane. L’azienda afferma, inoltre, che continuerà a sperimentare basandosi sui feedback, quindi se sei assolutamente contrario a una scheda IGTV, è meglio farlo sapere.