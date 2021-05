Primo Maggio 2021, cosa dicono gli italiani sui social

Il primo Maggio 2021 ha scatenato molte discussioni soprattutto per il Concertone e il discorso di Fedez, ecco cosa ne pensano gli italiani sui social, i dati

Il Primo Maggio 2021 è stato caratterizzato da tre elementi: le discussioni sul tema del lavoro e sulle conseguenze che la pandemia (e le misure di contenimento soprattutto) hanno avuto su alcune categorie in particolare, dal discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Concertone del 1° maggio a sua volta quasi monopolizzato, nell’interesse degli italiani sui social, dal discorso di Fedez.

Primo Maggio 2021 i dati social

Il Primo Maggio 2021 e il Concertone hanno portato a galla molti demi caldi, dal lavoro, allo spettacolo, all’approvazione del DDl Zan fino alla censura in TV.Abbiamo analizzato i post social riguardanti gli hashtag #1maggio, #primomaggio, #festadellavoro, #festadeilavoratori, #Concertone e #1M2021 grazie a TalkWalker, piattaforma specializzata nell’analisi delle conversazioni sui social network.

Sono stati oltre 170.100 i post che riguardanti il Primo Maggio hanno generato un egagement pari a 932.200, un dato altissimo che indica il numero di interazione generate dai quei 170.100 post, ovvero like, commenti o retweet, infine la portata potenziale (la reach) di 4, 2 miliardi.

I migliori post del Primo Maggio

Qui trovate i migliori post social relativi al Primo maggio, ovvero per gli hashtag analizzati: #1maggio, #primomaggio, #festadellavoro, #festadeilavoratori, #Concertone e #1M2021. È il discorso di Fedez a farla da padrone che occupa tutte le prime posizioni.

Anche se non compare nella classifica perché non è stato usato alcun hashtag, il post che ha dilagato in rete e quello di Fedez che ha registrato la telefonata con i dirigenti Rai, fa segnare un engagement enorme al momento pari a 185.300 con oltre 7.000 commenti, 45.600 retweet e 133.000 like.

La Rai smentisce la censura.

Ecco la telefonata intercorsa ieri sera dove la vice direttrice di Rai 3 Ilaria capitani insieme ai suoi collaboratori mi esortano ad “adeguarmi ad un SISTEMA” dicendo che sul palco non posso fare nomi e cognomi pic.twitter.com/gu14BxM3G6 — Fedez (@Fedez) May 1, 2021

Gli account più influenti per il Primo Maggio

questa è la lista degli account più influenti per gli hashtag #1maggio, #primomaggio, #festadellavoro, #festadeilavoratori, #Concertone e #1M2021. Si tratta quindi degli utenti che con i loro post hanno registrato l’egagement più alto: like, retweet, commenti. Cliccando l’immagine potete scaricare la lista con i primi 100 in PDF

Dati Demografici

Le persone che hanno partecipato attivamente sui social alla discussione sul 1° Maggio e Concertone sono donne per il 54,7% e la fascia di età più attiva è quella tra i 25 e i 34 anni, con il 47,5% seguono le persone dai 18 ai 24 anni con il 33,6%, si svende poi al 14% tra i 34 r i 44 e al 4,1 per gli over 54.

Tra i temi più trattati, più menzionati delle conversazioni sul Primo maggio, spiccano Fedez, Lavoratori e Rai.

