Ronaldo, Selena Gomez, Ariana Grande, cifre astronomiche per le star più amate: scopri la top ten dei profili Instagram più seguiti.

Tante celebrità tra i profili più seguiti su Instagram: calciatori, cantanti, attori e modelle, ecco chi sono i più amati sul social network delle fotografie.

Non ci ha messo molto Instagram ad entrare nelle grazie del grande pubblico: nata nel 2010, solo due anni più tardi la nota applicazione veniva acquisita con grande interesse da Facebook, per la cifra di un miliardo di dollari.

Da allora il social network delle foto con i filtri ha continuato a crescere a dismisura, arrivando oggi ad essere il secondo al mondo, alle spalle solo di Facebook, con 895 milioni di utenti attivi.

Ma quali sono i profili Instagram più seguiti nel 2019?

#1 Instagram

Partita facile in casa propria: Instagram è il profilo più seguito di tutto il social network, con un totale di 277 milioni di persone al seguito, per scoprire foto e video irresistibili provenienti da tutto il mondo.

#2 Cristiano Ronaldo

Un vero fenomeno del calcio sul podio dei profili Instagram più seguiti: Cristiano Ronaldo è la persona con più follower su Instagram, con un totale di 154 milioni di fan. Il capitano della nazionale di calcio portoghese è stato cinque volte pallone d’oro: nel 2008, nel 2013, 2014, 2016 e 2017.

#3 Selena Gomez

È lei la donna più seguita su Instagram: regina incontrastata da svariati anni, la cantante e attrice ventisettenne continua a macinare seguaci sul social votato alla fotografia, che si aggirano oggi intorno alla fantastica cifra di 145 milioni.

#4 Ariana Grande

Ancora una cantante e attrice statunitense, anche lei ha mosso i primi passi promossa dalla Disney: parliamo di Ariana Grande, voce acuta e potente dell’attuale panorama musicale pop mondiale, che risulta essere la terza persona più seguita su Instagram – escludendo l’account ufficiale del social network –, grazie ai suoi 145 milioni di fan.

#5 The Rock

Dwayne Johnson, conosciuto come “The Rock”, ovvero la roccia, si assesta al quinto posto della classifica dei profili Instagram più seguiti, con un totale di più di 131 milioni di followers al seguito. Ex giocatore di football, The Rock ha fatto carriera come wrestler con il nome di Rocky Maiva, per poi iniziare la sua gloriosa ascesa nel mondo del cinema con il suo primo film per il grande schermo “La mummia – Il ritorno”.

#6 Kim Kardashian

Stabile nella classifica dei più seguiti su Instagram l’attrice Kim Kardashian, che continua a deliziare i suoi 127 milioni di fan con scatti che la ritraggono tanto al lavoro quanto in momenti della sua vita privata.

#7 Kylie Jenner

Solo un gradino più in basso ritroviamo Kylie Jenner, sorellastra di Kim Kardashian e modella statunitense. I suoi fan si “fermano solo” ai 126 milioni.

#8 Beyoncé

È la seconda cantante ad aver vinto più Grammy Awards della storia, con ben 66 nomination e 23 vittorie: Beyoncé resta uno dei personaggi più amati di Instagram, potendo contare ad oggi 123 milioni di seguaci.

#9 Taylor Swift

Al penultimo posto tra i personaggi di Instagram più seguiti troviamo Taylor Swift, con i suoi 114 milioni di fan. Nel 2011, la cantante si è aggiudicata il primato mondiale per la vendita digitale più veloce di sempre, con il suo terzo album “Speak Now”.

#10 Neymar

Il decimo posto della classifica dei profili Instagram più seguiti è di EneJota, o meglio il grande Neymar Jr, con un totale di più di 111 milioni di fan all’attivo. Classe 1992, Neymar è attaccante del Paris Saint Germain: il capitano della nazionale brasiliana è da molti ritenuto l’erede di Pelé per il suo grande talento in campo.

Profili Instagram italiani più seguiti

Per quanto riguarda invece i vip italiani più seguiti su Instagram, la classifica è la seguente:

Chiara Ferragni; Giorgio Armani; Gianluca Vacchi; Mario Balotelli; Belen Rodriguez; Fedez; Gianluigi Buffon; Andrea Pirlo; Mariano Di Vaio; Francesco Nappo.

In testa alla posizioni più alte della classifica dei profili Instagram più seguiti in Italia ritroviamo la biondissima influencer cremonese: l’ideatrice di The Blonde Salad si guadagna il primo posto con 16 milioni di fan, con gli scatti, i video e le stories che la ritraggono tanto nella sua vita lavorativa di imprenditrice quanto in quella privata, con il suo piccolo Leon e il marito Fedez.

Al secondo posto della classifica il famoso stilista, icona della moda italiana in tutto il mondo, seguito da 13 milioni di persone: Giorgio Armani è anche tra le persone più ricche d’Italia e del mondo, occupando rispettivamente il quinto posto nella classifica italiana e il 188esimo in quella mondiale stilata da Forbes, con un patrimonio stimato di 7.8 miliardi di dollari.

Il podio dei profili più seguiti su Instagram in Italia si conclude con Gianluca Vacchi, imprenditore bolognese con una smodata passione per la bella vita: il suo profilo Instagram tra muscoli, tatuaggi, auto, moto e lusso, è tra i più seguiti d’Italia e raggiunge quota 11 milioni di fan.