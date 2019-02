Secondo Billboard, negli ultimi quattro mesi, Grande ha ammassato un’incredibile quantità di nuovi follower, 13 milioni per essere precisi.

Ariana Grande è ufficialmente la donna più seguita su Instagram; dopo il successo da record di “Thank U, Next”, il suo quinto LP full-length, che ora occupa il primo posto nella classifica dei 200 album di Billboard per la seconda settimana consecutiva, Ariana Grande ha detronizzato la collega cantante Selena Gomez come donna più seguita su Instagram, con 146,44 milioni di follower sulla piattaforma (contro i 146,32 milioni della Gomez).

L’uomo e persona più seguita su Instagram è ancora Cristiano Ronaldo (con oltre 156 milioni di follower).

Instagram: le celebrità più influenti e pagate

L’incoronazione non è solo un successo qualsiasi: come dimostrato da artisti del calibro della famiglia Kardashian, il numero di follower sulla piattaforma si traduce in guadagni finanziari. Secondo la Instagram Rich List del 2018 di Hopper HQ, Kylie Jenner (127 milioni di follower) guadagna circa 1 milione di dollari per ogni post sponsorizzato, rendendola la celebrità più influente e pagata sulla piattaforma. Soprattutto grazie alla popolarità del suo marchio, Kylie Cosmetics, Jenner è diventata la persona più giovane ad approdare nella lista Forbes delle donne più ricche d’America (con valore netto stimato di $900 milioni).

Secondo la Instagram Rich List di Hopper HQ, il costo per post di Selena Gomez ammonta a $800.000 mentre Cristiano Ronaldo guadagna $750.000 per post. Grande non era entrata in lista quando è stata pubblicata l’anno scorso.

Ariana Grande: tre top spot sulla Billboard Hot 100

Questi numeri indicano che il mercato degli influencer è ora valutato come un’industria da circa $1 miliardo, cosa che dovrebbe raddoppiare entro la fine di quest’anno.

I risultati di Grande continuano ad accumularsi: proprio la scorsa settimana, è diventata la prima artista in ambito discografico dai tempi dei Beatles a tenere tre top spot sulla Billboard Hot 100 contemporaneamente, con:

“7 Rings”

“Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored”

“Thanks U, Next”