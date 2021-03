Propaganda Live, i dati social e gli influencer più influenti

I dati social di Propaganda Live con i migliori post e gli account più influenti

I dati social di Propaganda Live dimostrano che il programma ha una comunità molto attiva e compatta, anche sui social, è forse l’unico programma che integra davvero nel suo format i social network. I dati son realizzati grazie alle analisi di TalkWalker, analizzando i post con l’hashtag ufficiale #PropagandaLive.

Propaganda Live, i dati social puntata 26 marzo 2021

Qui i dati social della puntata del 26 marzo 2021 di Propaganda Live con Antonio Rezza, Zerocalcare, Sara Gama, Malika Ayane e Guido Brera.

Propaganda Live, i dati social puntata 19 marzo 2021

Qui i dati social della puntata del 19 marzo 2021 di Propaganda Live, con con Zerocalcare, Annalisa Cuzzocrea, Andrea Pennacchi, Valerio Aprea, Colapesce – Dimartino, Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Constanze Reuscher.

#PropagandaLive account più influenti puntata 26/3/21

Qui i 50 account più influenti per #PropagandaLive, puntata del 26 marzo 2021 in ordine di engagement, quindi di interazioni totali. I dati si riferiscono alla puntata del 26 marzo per l’hashtag ufficiale #PropagandaLive. Potete cliccare l’immagine per scaricare la classifica in PDF e farci anche un poster

Propaganda Live Top Influencer dal 1 febbraio

Questa è la classifica generale degli account più influenti (in ordine di egagement) dal 1° febbraio ad oggi per l’hashtag #PropagandaLive, cliccando potete scaricare il PDF in HD

PropagandaLive dati social top 50 influencer puntata 1 febpng

Propaganda Live dati Demografici

Tra le persone che hanno seguito sui social #PropagandaLive si raggiunge quasi (quasi) la parità tra Donne e Uomini: un 55% a 45%, i dati riguardano il periodo tra 1 febbraio 2021 e il 19 marzo

Propaganda Live dati social

Dal 1 febbraio 2021 l’hashtag ufficiale #PropagandaLive ha fatto registrare 72.600 post social, un engagement di 388.800 con una reach si 518,4 milioni

