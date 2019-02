Sanremo 2019: i dati social e i tweet di successo

Sanremo 2019 i dati social dicono che il Festival è stato twittato 400.000 volte, qui anche i tweet che hanno avutoo più successo e i numeri della 1a serata

Oltre ai dati di ascolto per Sanremo 2019 i dati social fondamentali, per decretare il successo di un evento nazionale di questa portata. Il Festival di Sanremo 2019 è iniziato martedì 5 e si è confermato il più atteso evento della canzone italiana. I 24 concorrenti si sono esibiti sul palco con i loro pezzi inediti e già dai primi minuti di diretta il pubblico di Twitter ha eletto il Festival di Sanremo a trending topic con gli hashtag #Sanremo2019 e #FestivaldiSanremo ai primi posti.

Sanremo 2019: i dati social

Nella sola giornata del 5 febbraio l’hashtag ufficiale #Sanremo2019 è stato utilizzato oltre 400.000 volte e come ogni anno si conferma l’evento televisivo più chiacchierato dagli italiani anche sui social e soprattutto su Twitter.

I cantanti più twittati durante la prima serata dell’edizione 2019 sono stati:

1 Ultimo

2 Motta

3 Nek

4 Negrita

5 Irama

6 Einar

7 Arisa

8 Il Volo

9 Mahmood

10 Simone Cristicchi

Il duetto tra Andrea Bocelli e il figlio Matteo è stato tra i momenti che hanno emozionato la platea dell’Ariston e che ha visto su Twitter un picco di conversazioni, con quasi 100.000 tweet con l’hashtag ufficiale.

Di seguito alcuni tra i tweet che hanno riscosso maggior successo durante la prima serata del Festival:

Tanto pure quest'anno 'o rivince 'a juve#festivaldisanremo2019 #Sanremo2019 — Le frasi di Osho (@lefrasidiosho) February 5, 2019

– Leo Gassmann: figlio di Alessandro

– Edoardo Angela: figlio di Alberto

– Matteo Bocelli: figlio di Andrea SÌ AI FIGLI D'ARTE

NO AL VALSOIA #Sanremo2019 — Sofia 🍃 (@borntolovebike) February 5, 2019

Fra i nostri commenti abbiamo un vincitore:#Sanremo2019 pic.twitter.com/S5I7R2V0MI — The JackaL (@_the_jackal) February 5, 2019

i Bocelli e gli Angela sono le dinastie che vogliamo, che meritiamo #sanremo2019 — Alexis (@ale_3_xis) February 5, 2019