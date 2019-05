Vi piace l’idea di fare shopping su Facebook, Instagram e Whatsapp?

Zuckerberg, alla conferenza dei suoi sviluppatori a San Jose, ha annunciato la grande novità.

Da fine 2019, anche in Italia, sarà possibile fare acquisti diretti, transazioni di denaro e spedizioni con le nuove funzionalità di Instagram, Whatsapp e Facebook.

Come normale evoluzione del mondo di relazioni social, Mark punta al mercato dell’eCommerce e del trasferimento di denaro.

Le transazioni monetarie diventeranno parte integrante dell’interazione degli utenti all’interno dei diversi social.

Gli scambi saranno più semplici, assicura Mark e l’efficacia degli influencer sarà messa alla prova misurando la conversione di acquisti fatti direttamente dal loro account. Instagram infatti, il social fotografico famoso per l’attività degli influencer, avrà la nuova funzionalità creator, attraverso la quale e con appositi tag, i follower di account famosi potranno acquistare direttamente dalle stories del loro mito. Le funzionalità di vendita ed acquisto diretto e le transazione di somme di denaro sono già funzionanti a Londra e in India. Sembra stiano riscuotendo un notevole successo, tanto da spingere Zuckemberg ad annunciare che presto, verranno lanciate anche in Usa e Europa.

In sintesi, ecco come sarà lo shopping online nel nostro prossimo futuro:

In Instagram potremmo acquistare prodotti direttamente da account vip, famosi Instagrammers pagati dalle aziende per promuovere i prodotti nelle loro foto.

Su WhatsApp , le aziende potranno caricare i loro cataloghi di prodotti e potremmo trasferire denaro con la stessa facilità con la quale oggi mandiamo una foto.

In Facebook , ci sarà il supporto per le spedizioni, in modo che i venditori possano inviare prodotti agli acquirenti direttamente tramite app.

Staremo a vedere se questa mossa sarà uno scacco matto al commercio elettronico e all’e-payment, certo è che queste nuove funzionalità rafforzeranno l’attività di advertising che costituisce la quasi totalità delle entrate di FB, e creerà anche un nuovo flusso di entrate significative.

Se non è scacco al re sicuramente sembra un goal in piena regola!

