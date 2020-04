Sul social network potrebbe apparire una nuova reaction emoticon dedicata al COVID-19

Quando Facebook introdusse in Italia ad inizio 2016 i nuovi tasti like, le reactions emoticon, la questione fu presa come un’alternativa divertente al classico tasto “Mi piace”. Si sa che Facebook è in continua evoluzione. E sopratutto sul fronte dell’esprimere emozioni il social network ha spesso svolto un lavoro particolare. Grazie a quelle che furono le Reactions Emoticon, attualmente presenti, possiamo non sono dire che un determinato argomento ci interessa, ma possiamo farlo specificando le nostre emozioni al riguardo. Ora sembra addirittura che Facebook stia lavorando ad un tasto coronavirus.

Un pulsante a tema Covid-19 scoperto dalla ricercatrice Jane Manchun Wong, che rivela spesso le funzionalità dei social media nello sviluppo. Ed ha scoperto per la prima volta la nuova funzionalità. Un tasto coronavirus in aggiunta alle attuali Reactions Emoticon. Facebook ha confermato a Mashable che sta effettivamente lavorando sul pulsante, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sul suo scopo o tempismo.

Facebook is working on a COVID-19 themed reaction pic.twitter.com/B2MBIgjMlu — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 30, 2020

Il pulsante appare con un logo simile all’adesivo “Stay Home” (resta a casa) di Facebook/Instagram, che Facebook ha lanciato come modo per incoraggiare le persone a svolgere attività sociale a distanza. Ha anche lo stesso marchio del pulsante nella barra laterale “Esplora” di Facebook che porta gli utenti al portale di informazioni sul coronavirus di Facebook . Anche quel portale ha il marchio del cuore, ma è in blu anziché in viola.

Resta solo una domanda. Quella che si pone Mashable ma che ci poniamo noi stessi. Perché mai qualcuno vorrebbe un pulsante di reazione al coronavirus? Non certo per esprimere solidarietà o simpatia al coronavirus. Più probabile possa essere momentaneamente inserito come monito per esprimere la volontà di continuare la lotta al virus in ogni sua sfaccettatura. Se poi rimarrà attivo vita natural durante non si può sapere. Attendiamo sviluppi in merito. Ad ogni modo pare proprio arriverà un tasto coronavirus.

