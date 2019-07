Twitter nuovo design: più semplice e più funzionalità

Il nuovo design Twitter per desktop è in fase di rilascio al pubblico: il nuovo look di Twitter rende la navigazione più semplice e offre nuove funzioni

Arriva sulla versione desktop di Twitter il nuovo design. Il sito web di Twitter sta subendo una profonda riprogettazione e l’azienda ha testato una nuova versione della sua piattaforma su desktop che adesso è in fase di rilascio al pubblico.

La novità più evidente è sul lato del design di Twitter: il nuovo look di rende la navigazione più semplice, con una nuova barra laterale a sinistra piuttosto ampia che indirizza a tutte le sezioni chiave di Twitter, tra cui notifiche, messaggi diretti, esplora, segnalibri, elenchi e altro ancora. Il sito presenta inoltre una schermata di messaggi diretti più ampia, simile a una casella di posta in arrivo, in cui è possibile visualizzare e rispondere alle conversazioni da un’unica posizione; tra le novità, ci sono poi la rinnovata possibilità di cambiare profilo semplicemente, il supporto per più temi, la ricerca avanzata e altre funzionalità.

E ancora: il nuovo design di Twitter supporta la modalità dark che adesso va tanto di moda e in generale dà la possibilità di personalizzare attraverso diversi temi e opzioni di colore; il cambiamento più evidente, però, è nell’organizzazione e nel layout della stessa schermata di Twitter.

Il nuovo look di Twitter è stato progettato per facilitare i movimenti. Prima, avresti dovuto fare clic sull’icona del tuo profilo per accedere a funzioni come elenchi, temi, impostazioni e altre opzioni. Inoltre, Momenti era disponibile sia nel menu a discesa nel Profilo sia nella navigazione principale di Twitter nella parte superiore dello schermo, accanto a Notifiche e Messaggi; ora, invece Momenti viene “declassato” al menu “Altro” (come mostrato in un test eseguito all’inizio di questa estate), mentre Esplora ottiene più importanza. Come per i dispositivi mobili, Esplora indirizzerà gli utenti verso più video live e momenti locali personalizzati, afferma Twitter. Questo è anche il punto in cui si troveranno le tendenze principali, mentre le tendenze personalizzate verranno visualizzate nella barra laterale destra della schermata iniziale.

Inoltre, Twitter ha finalmente portato la funzionalità dei segnalibri sulla navigazione principale su desktop.

Twitter nuovo design: il menu di navigazione

Con questo aggiornamento, il nuovo menu di navigazione include: Home, Esplora, Notifiche, Messaggi, Segnalibri, Liste, Profilo e altro. Quest’ultima è una voce a menu in cui si troveranno sezioni come Momenti, gli strumenti pubblicitari di Twitter, le Impostazioni e altre funzionalità.

Anche la nuova funzione per comporre i tweet è stata leggermente modificata, con opzioni per includere foto, GIF, sondaggi o emoji posizionate in basso a sinistra, con il pulsante emoji che sostituisce il pulsante della posizione, seguendo la decisione di Twitter di diminuire la rilevanza della condivisione precisa della posizione, dato il suo scarso utilizzo.

Sebbene la nuova schermata iniziale risulti meglio organizzata, il tasto per la navigazione occupa troppo spazio sullo schermo.

Questo sminuisce in qualche modo il contenuto principale, i tweet stessi, perché l’occhio è naturalmente attratto dalle etichette di navigazione di grandi dimensioni all’inizio, invece che dai messaggi che scorrono nella timeline. Anche questo può essere un cambiamento fastidioso a cui abituarsi per gli utenti di Twitter di lunga data.

Se davvero non sopporti le dimensioni delle etichette di navigazione, puoi ridurre la pagina web, che nasconde le etichette di testo degli elementi di navigazione, lasciando solo le loro icone. Questo, sfortunatamente, non è molto utile se ti piace tenere aperto Twitter in una scheda accanto a tutte le altre. Funziona meglio se apri Twitter.com nella sua finestra.

I cambiamenti alla navigazione sono probabilmente una scelta di design che Twitter ha fatto, in parte, per semplificare l’uso del suo prodotto da parte di utenti più occasionali e nuovi arrivati.

L’azienda ha lottato con la crescita degli utenti nel corso della sua storia, anche cambiando il modo in cui riporta le metriche per dipingere un quadro migliore del proprio business. Ora, bisogna essere quasi completamente analfabeti per non riuscire a orientarsi su questo nuovo Twitter, ma solo il tempo potrà dire quale effetto avrà questa novità sulla crescita della base di utenti.

Tuttavia, non tutti i cambiamenti risulteranno controversi come il nuovo layout!

Ad esempio, la sezione per i messaggi diretti a doppio pannello è più gradevole, in quanto rende l’uso dei messaggi più simile alla casella di posta che è spesso organizzata con l’elenco dei messaggi sulla sinistra e le conversazioni sulla destra.

La ricerca ha anche un aggiornamento che consente di spostare le schede con i filtri di ricerca avanzata sulla destra.

E per coloro che utilizzano più di un account Twitter, ora è possibile passare da uno all’altro dalla navigazione principale e questo è sicuramente utile.

La lunga fase di test

I test di Twitter sul design aggiornato sono stati rilasciati gradualmente a più persone durante l’anno e c’è chi ha persino provato due versioni diverse per volta. Durante questo processo, l’azienda ha incorporato alcuni dei feedback degli utenti ricevuti nel nuovo redesign. Per esempio, le modifiche alla schermata della messaggistica e l’alta priorità data ai segnalibri erano tra i cambiamenti più richiesti a Twitter.

Ma in generale, Twitter sta mirando a offrire un’esperienza più coerente e uniforme su entrambe le piattaforme su smartphone e web sul desktop, in base a quanto affermato da un portavoce dell’azienda.

C’è anche una cattiva notizia per gli utenti di Twitter.com della “vecchia scuola”. A partire da questo lancio pubblico della riprogettazione avvenuta, non c’è alcuna possibilità di tornare al design precedente, come durante il periodo di prova.

Twitter afferma che il nuovo design inizierà a essere lanciato a livello globale a partire da oggi; così, gradualmente, tutti avranno la possibilità di usare la versione aggiornata.

