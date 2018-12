La classifica dei video più visti in Italia su Youtube del 2018, quella ufficiale di Youtube, mostra che a vincere è il talento, soprattutto i nuovi talenti.

Youtube: i video più visti in Italia 2018

Nella classifica Youtube dei video più visti in Italia 2918 troviamo i professionisti di Youtube come iPantellas e i Mates.. Vanno forte le parodie come “Young Cagnolino” che prende in giro il cantante Young Signorino o quella su Alessandro Borghese che giudica le persone. Ma nei Video Youtube più visti in Italia ci sono anche tematiche serie come il monologo “La Notte” di Pierfrancesco Favino recitato a Sanremo 2018 o l’esperimento sociale di FanPage in cui una persona si presenta alla cassa di un supermercato senza soldi per pagare latte, pane, e uova

Video più visto su Youtube 2018

Qual è il video più visto su Youtube del 2018? Il video più visto su youtube del 2018 in Italia è quello dell’audizione di Martina Attili, la concorrente di XFactor che si è presentata con il suo inedito Cherofobia. Ma le oltre 18 milioni di visualizzazioni non sono bastate e la giovane cantautrice è stata poi eliminata da XFactor in semifinale. Dopo due performance così così, Martina Attili ha perso il sostegno del pubblico. Rimane l’immenso successo e la magia di Cherofobia, una canzone davvero nuova nel panorama italiano.

Youtube video musicali più visti in Italia 2018

Sono quasi tutti italiani gli artisti che dominano la classifica dei video musicali più visti su Youtube del 2018. Al Primo posto si piazzano Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e la loro Amore Capoeira. Il duo infila un successo dietro l’altro. Al secondo posto Baby K con da Zero a cento e poi Ghali con quella che è diventata un classico “Cara Italia”. Da Monza al mondo passando per Amici, dopo aver fallito a Saneremo, arriva Irama con la sua “Nera”. Il primo degli stranieri nella classifica dei video musicali più visti in Italia è Alvaro Soler al 4° posto con “La Cintura”. Gli ex amici J-Ax e Fedez vanno al 5 posto con “Italiana”, seguono poi Fred De Palma, Lo stato Sociale, Carl Brave e Thegiornlaisti.