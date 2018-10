Il calendario dice che il Black Friday 2018 sarà il 23 novembre e il Cyber Monday 2018 sarà il 26 novembre, ma le migliori offerte ma ci si aspetta che, come frequente, le svendite avvengano anche prima e dopo tali date specifiche.

Black Friday 2018 e Cyber Monday 2018: come ottenere le migliori offerte

Negozi e clienti possono rivolgere la loro attenzione (e portafoglio) verso il prossimo appuntamento di shopping dell’anno: la stagione natalizia. Ma, come con molte altre cose nella nostra vita, internet ha cambiato radicalmente quello che una volta era un giorno specifico, la data precisa del Black Friday, in un continuum di affari che inizia sempre più vicino all’inizio di novembre e scorre dritto fino al l’ultimo paio di giorni prima di Natale.

Il settore dello shopping online ha iniziato a competere con il Black Friday nel punto vendita fisico, con il suo giorno specifico di occasioni. Da quando internet è diventato un punto di riferimento per lo shopping, il giorno di svendite si è trasformato in una Cyber Week e, in alcuni casi, come su Amazon, in un mese di vendite per tutto novembre.

Anche se il giorno specifico, che in passato era famoso per i clienti calpestati e le risse per aggiudicarsi gli oggetti in vendita, ha perso il suo singolare prestigio, l’idea del Black Friday come momento di occasioni e di migliori offerte dell’anno è diventata saldamente radicata nella mente del consumatore. Quindi, se hai intenzione far fruttare al massimo dallo shopping del Black Friday e Cyber Monday, potresti anche imparare a farlo bene. Senza ulteriori indugi, ecco una carrellata di tutte le informazioni di base necessarie per approfittare del Black Friday e ottenere le offerte migliori

Il Black Friday 2018 è 23 novembre 2018: come sempre, il Black Friday è il giorno dopo il Giorno del Ringraziamento americano. Si tratta di una tradizione Americana, quindi la data è legata alla festa nazionale del ringraziamento o Thanksgiving Day in inglese. Si tratta di una festa di origine cristiana che si celebra negli Stati Uniti il quarto giovedì di novembre in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l’anno trascorso.

26 novembre 2018: mentre il Cyber Monday 2018 è stato creato come un modo per gli ecommerce di appropriarsi una quota della vendite che i negozi fisici hanno già afferrato con il Black Friday, la ragione della specifica giornata ha perso un po’ di ragion d’essere, poiché quelle stesse aziende non solo hanno iniziato a proporre offerte del Black Friday sui loro siti web , ma hanno anche esteso le vendite “cyber” per diversi giorni, se non settimane.

Quando vedrò comparire la prima pubblicità del Black Friday 2018?

Tra i rivenditori di computer e tecnologia, Dell ha fatto il salto negli ultimi anni con le sue pubblicità, sia consumer che small business, che tipicamente iniziano a intravedersi intorno al primo novembre. Di norma, però, vedrai gli annunci dei grandi protagonisti una settimana dopo, ovvero a partire dall’8 novembre.

Apple è notoriamente avara quando si tratta di qualsiasi tipo di svendita sui suoi prodotti in generale. Nemmeno la mania annuale del il Black Friday le fa cambiare idea. In effetti, il gigante della tecnologia ha abbandonato gli sconti nei suoi Apple Store per il Black Friday anni fa. Ora tenta di invogliare gli acquirenti con le carte regalo iTunes gratuite con gli acquisti di iPhone, iPad e Mac. È una tattica che anche altri hanno adottato: ora è molto più facile ottenere qualcosa in cambio di un acquisto, sia in negozio, che online, oltre ai tradizionali sconti.

Quanto saranno convenienti le offerte sui pc per il Black Friday 2018?

I Chromebook hanno contribuito a inaugurare l’era del PC super-low-cost, costringendo Microsoft a rispondere tagliando il prezzo che addebitava ai produttori per concedere la licenza di Windows al fine di rimanere competitivi sul mercato a basso budget. Non è escluso che vedremo computer entry level, o simili, a prezzi veramente bassi non molto sopra i 100 di euro. Ovviamente, a questo prezzo, non ci si potrà aspettare dispositivi di altissima qualità a specifiche all’avanguardia, quindi, forse, niente schermo HD, 2 GB di RAM, una quantità minima di spazio di archiviazione integrato, un processore più lento, in grado di gestire la navigazione in Internet e le attività di produttività di base. Per ulteriori € 200 si potrà già ottenere dispositivi di qualità superiore che non richiederanno eccessivi compromessi per l’uso quotidiano.

Come si fa a sapere se si sta facendo un buon affare durante il Black Friday 2018?

Ci saranno sicuramente prezzi ottimi sugli articoli in vendita durante questo periodo di shopping scontato prolungato e tante offerte. Spesso con uno speciale “campanello” per avvisare che l’oggetto in questione è disponibile in quantità limitate o per una breve finestra di tempo. Ma, nonostante le promesse dei rivenditori, i prezzi del Black Friday non sono sempre i migliori dell’anno. In effetti, Wirecutter ha recentemente sottolineato che tra le oltre 78.000 offerte tracciate per il Black Friday 2017, solo circa 450 valevano veramente la pena.

Il motivo può essere rintracciato in come vengono calcolate le percentuali di sconto sulle pubblicità del Black Friday, come vengono confezionale le migliori offerte. Si può notare che i negozi o i siti web utilizzano il prezzo di listino, come raffronto per determinare lo sconto applicato, che spesso però non è il prezzo a cui normalmente viene venduto il prodotto in questione . Ad esempio, un PC desktop può avere un prezzo di listino di €399 e il suo prezzo di vendita durante il Black Friday viene, dunque, “scontato” a €249, uno sconto piuttosto significativo; tuttavia, se tale desktop viene venduto per €279 nelle settimane precedenti allo shopping natalizio, lo sconto risulta molto meno impressionante.

Questa tattica è abbastanza diffusa, quindi bisogna fare attenzione prima di farsi travolgere alla febbre del Black Friday 2018 e verificare i prezzi degli oggetti di interesse nelle settimane precedenti e, anche, verificare i prezzi su altri siti.

Per il resto, buon attesa del Black Friday 2018 e Cyber Monday 2018