Buoni regalo Amazon fino a 10.000 euro per festeggiare i 10 anni

Per festeggiare insieme il suo decimo compleanno il colosso dell’e-commerce ha deciso di premiare i suoi clienti dando loro la possibilità di vincere premi in denaro

Buoni Regalo Amazon del valore di 100 euro, 1.000 euro e 10.000 euro. Amazon festeggia i suoi primi 10 anni in Italia premiando i suoi clienti. Come? Effettuando un ordine di almeno 30 euro su Amazon.it. Un ‘iniziativa speciale con una sorta di lotteria. La promozione durerà solo fino al 15 novembre 2020. Come partecipare?

Buoni Regalo Amazon come partecipare

Si riceve un codice numerico di partecipazione all’estrazione dei Buoni Regalo Amazon per ogni acquisto effettuato tra le ore 00:00 del 19 ottobre 2020 e le ore 23:59 del 15 novembre 2020 su Amazon.it di importo pari o superiore a 30 euro con uno o più prodotti “venduti e spediti da Amazon” (non contano i prodotti venduti da un terzo e spediti da Amazon, i Warehouse Deals Amazon, i prodotti venduti da terzi sul Marketplace, i prodotti e/o servizi digitali, eventuali spese di spedizione e/o confezione regalo associate all’ordine). E valgono solo gli ordini con un indirizzo di spedizione in Italia. In sintesi:

Dal 19 ottobre al 15 novembre 2020 , effettuare un ordine su pari o superiore a 30€ per prodotti venduti e spediti da Amazon ;

al , effettuare un ordine su per prodotti ; Per ogni ordine valido si avrà diritto a 1 codice di partecipazione numerico – oppure 2 codici se si è utenti Prime – valido per l’estrazione dei buoni sconto;

di partecipazione numerico – oppure se si è utenti – valido per l’estrazione dei buoni sconto; Il 19 novembre 2020 saranno inviati i codici di partecipazione a seconda degli ordini validi effettuati nel periodo fino al 15 novembre 2020;

saranno i codici di partecipazione a seconda degli ordini validi effettuati nel periodo fino al 15 novembre 2020; Il 23 novembre 2020 , il giorno del decimo compleanno di , i codici di partecipazione vincenti verranno estratti in modo casuale;

, il giorno del decimo compleanno di , i codici di partecipazione vincenti verranno in modo casuale; I vincitori saranno avvisati via e-mail successivamente all’estrazione, tra il 24 novembre e l’8 dicembre 2020.

Attenzione alle limitazioni

Attenzione alle limitazioni e alla particolarità della promozione. Come detto, gli utenti Amazon Prime hanno un bel vantaggio, perché riceveranno 2 codici di partecipazione all’estrazione per ogni acquisto valido, invece dell’unico codice per gli utenti non Prime. Va sottolineato che da ciascun account sarà possibile effettuare fino a 10 ordini idonei per partecipare alla presente iniziativa. Inoltre per il raggiungimento della soglia minima di acquisto di 30€ sono validi solo gli articoli venduti e spediti da Amazon.

Importante da sapere. Non si riceverà una mail con un codice di partecipazione dopo ogni ordine idoneo effettuato. Amazon invierà il 19 novembre 2020 un’unica e-mail a ciascun cliente (con almeno un ordine idoneo effettuato), tutti i codici di partecipazione all’indirizzo e-mail associato all’account Amazon.it associato dall’utente.

Il 23 Novembre 2020, proprio il giorno in cui Amazon.it festeggerà il decimo compleanno, verranno estratti, in modo casuale, i codici di partecipazione vincenti tra tutti quelli generati dal sistema. I vincitori saranno quindi avvisati via e-mail dopo questa estrazione, tra il 24 novembre e l’8 dicembre 2020.

I premi

I clienti Amazon più fortunati potranno vincere fino a 10.000€ di premi in buoni sconto. A seguire riportiamo il montepremi complessivo:

Primo Premio : 2 Buoni Regalo digitali del valore di 5.000 € ciascuno, per un valore complessivo di 10.000 €: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 1 codice di partecipazione.

: 2 Buoni Regalo digitali del valore di 5.000 € ciascuno, per un valore complessivo di 10.000 €: il premio sarà assegnato tramite estrazione di 1 codice di partecipazione. Secondo Premio : 10 Buoni Regalo digitali del valore di 1.000 € ciascuno; il premio sarà assegnato tramite estrazione di 10 codici di partecipazione.

: 10 Buoni Regalo digitali del valore di 1.000 € ciascuno; il premio sarà assegnato tramite estrazione di 10 codici di partecipazione. Terzo Premio: 100 Buoni Regalo digitali del valore di 100 € ciascuno; il premio sarà assegnato tramite estrazione di 100 codici di partecipazione.

