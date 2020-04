Cambio ora legale 2020: come fare con smartphone e dispositivi digitali

Nella notte tra sabato 28 marzo e domenica 29 marzo non dimentichiamoci di spostare l’orologio avanti di un’ora, con un occhio a quello che succede sui dispositivi analogici e sui nostri smartphone

Cambio ora legale. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020 in Italia si tornerà all’ora legale. Questo vuol dire che domenica mattina dormiremo un’ora in meno e che a partire dalle ore 2:00 dovremo cambiare l’ora e spostare la lancetta un’ora avanti, anche su smartphone e dispositivi digitali. E se lo scotto da pagare è un’ora in meno di sonno, di certo il nostro umore beneficerà del fatto di poter godere di molte ore di luce in più (con tutto ciò che questo comporta anche in termini di risparmio energetico). E se per taluni dispositivi occorrerà spostare le lancette manualmente, altri possono venirci incontro in tutto questo, agevolandoci, e non poco, il lavoro. Scopriamo come effettuare il cambio ora legale su smartphone e dispositivi digitali.

uando arriva il momento del cambio orale legale, i dispositivi iOS (e quindi iPhone, iPad…) ed Apple in generale ma anche i dispositivi Android ci agevolano davvero molto nel lavoro perché l’orario viene aggiornato automaticamente su tutti i device. Non dobbiamo quindi preoccuparci di impostare alcunché né di modificare l’ora. I dispositivi faranno tutto da soli. Stessa regola vale per gli smartwatch e per la maggior parte di quelli che si trovano in commercio.

Orologi radiocontrollati

Per quanto riguarda il cambio d’ora legale sugli orologi radiocontrollati, c’è da dire che essi, in linea di massima, lo effettuano in modo automatico, proprio come tutti i dispositivi che abbiamo già citato in precedenza. Bisogna ad ogni modo prestare molta attenzione perché se il segnale che si riceve non è limpido, la sincronizzazione potrebbe non avvenire o avvenire in ritardo. Per questo motivo si consiglia di utilizzare sveglie alternative se si ha necessità di alzarsi ad una determinata ora.

Cambio ora legale nei dispositivi analogici

Infine, ricordiamo che per i dispositivi analogici l’automatismo per il cambio ora legale non vale purtroppo. Se ne abbiamo ancora qualcuno in casa – e quasi sicuramente ne avremo – ci toccherà impostare tutto manualmente, ricordandoci di spostare le lancette un’ora avanti.

