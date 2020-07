Chrome su Android a 64 bit: in arrivo la versione beta del browser

La versione del browser di Google numero 85 supporterà tutte le applicazioni a 64 bit rendendo l’esperienza d’uso più ricca

Mountain View è al lavoro per distribuire la prima versione stabile a 64-bit del browser Chrome per Android. Un upgrade tecnologico utile a migliorare il punteggio nei benchmark e si presume nell’utilizzo di tutti i giorni. La prima versione di Google Chrome a supportare i 64-bit fu addirittura Android 5.0 Lollipop nel 2014. Con un ritardo di “appena” sei anni, Google si appresta finalmente a distribuire una versione di Chrome su Android a 64 bit in grado di portare il funzionamento di una buona fetta di app da 32 a 64 bit.

Chrome 83 e 84 sono app a 32-bit, mentre una variante a 64 bit è stata avvistata per la versione alpha (canary) di Chrome 85. A quanto pare Google sarebbe impegnata a testare anche una beta del browser a 64-bit con un numero limitato di dispositivi. All’arrivo di Chrome 85, o magari con la release successiva, la build stabile a 64-bit dovrebbe essere l’offerta di default per i gadget basati su Android 10 e versioni successive. Del resto tutte le app del Google Play Store dovranno essere aggiornate alla versione a 64-bit entro il 1 agosto 2021.

I test sono stati condotti su telefoni Samsung e OnePlus di fascia alta, assieme a qualche Google Pixel 3 con Android 11 e dei Google Pixel 4 XL. Per provare in prima persona la versione 85 per sviluppatori di Google serve almeno Android 10. Altrimenti si dovrà attendere agosto 2020, quando verrà lanciata una versione stable per tutti i dispositivi che la supportano. Per Google e anche per molti sviluppatori di terze parti, questo aggiornamento migliorerà le prestazioni del browser rendendo l’esperienza d’uso “più ricca”

