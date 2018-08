Crello è lo strumento per la progettazione grafica online gratuito, che ora aggiunge nuove funzionalità per l’animazione.

Cos’è Crello

È un editor grafico online che permette agli utenti di creare design in 36 diversi formati, così dalle presentazioni multi-pagina, ai biglietti da visita e caroselli per Facebook. Offre oltre 12.000 immagini gratuite, tra cui foto, icone, pattern, vettoriali, cornici, forme ed illustrazioni, è uno strumento semplice da usare che è stato aggiornato per aiutare i le persone e le aziende a creare contenuti visuali per diversi scopi.

Crello progettazione grafica online con animazioni

Lo strumento di progettazione grafica online Crello ha introdotto nuovi strumenti per creare post animati ideali per i social media e le pubblicità e non c’è bisogno di avere competenze professionali nel design. Il nuovo strumento si chiama Animation Maker e aiuta a migliorare le immagini aggiungendo delle animazioni in pochi click.

Con i nuovi strumenti di Crello per la progettazione grafica online è facile creare video partendo da immagini statiche e da template personalizzati. Lo strumento offre le seguenti funzioni:

• aggiunta di icone, emoji ed illustrazioni animate alle immagini

• combinazione di foto con sfondi video per nuovi effetti visivi

• personalizzazione dei template animati pronti per l’uso regolando gli elementi presenti

• adattamento del design video a varie piattaforme come Facebook, Instagram, Twitter, blog, ecc.

Cosa si può fare con Crello Online

Con Crello online è possibile ora creare design video in 3 dimensioni diverse: post per i social media in formato 1080x1080px, clip in Full HD e video per la copertina di Facebook che possono essere scaricati in formato mp4.

Animation Maker fornisce una collezione di template Crello animati e progettati in modo professionale ci sono icone animate, illustrazioni, sfondi e badge. Tutto questo in un editor per la progettazione grafica online “tutto-in-uno” che offre varie opzioni per realizzare contenuti coinvolgenti per social media, blog e pubblicità.

Le nuove funzionalità possono essere provate gratuitamente. I template 1080x1080px possono essere scaricati gratuitamente con il marchio del tool. Per lavorare con tutte le funzioni della realizzazione di video e le collezioni animate, è necessario aggiornare il proprio account gratuito ad un account PRO per $9,99/mese.