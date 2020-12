Gmail inserisce un nuovo pannello con le info di Google contatti

Una nuova importante funzionalità arriva sulla barra laterale dedicata ai contatti della casella di posta elettronica di Big G

Piccola ma utile novità annunciata da Google per la casella di posta elettronica. Il pannello laterale di Gmail, che consente già oggi agli utenti di avere un accesso rapido a Calendario, Keep e Tasks, si arricchisce di una nuova importante funzionalità: ci riferiamo al supporto a Google Contatti.

Nella parte destra dell’interfaccia accessibile da browser desktop fa il suo debutto un nuovo pannello laterale dedicato ai contatti con schede che forniscono dettagli su ogni persona con la quale sono stati scambiati messaggi.

Ad annunciarlo è stato lo stesso team del colosso di Mountain View con un post sul blog ufficiale, spiegando che grazie a tale novità gli utenti avranno la possibilità di trovare ulteriori informazioni direttamente nel pannello laterale di Gmail sulle persone all’interno della propria organizzazione, sui propri contatti e sulle persone con cui scambiano messaggi di posta elettronica.

Come potete osservare dall’immagine tra le informazioni disponibili vi sono quelle relative al contatto (come il numero di telefono e l’indirizzo e-mail), quelle sul team e sul capo, quelle sull’ufficio e sulla scrivania e quelle sull’eventuale ricezione di email.

“Ora potete trovare informazioni aggiuntive a proposito delle persone nella vostra organizzazione, i vostri contatti e coloro che vi hanno scritto nel pannello laterale di Gmail. Questo include: informazioni sui contatti come numero di telefono e indirizzo email, team e manager, localizzazione di uffici e scrivanie, se sono state ricevute email da loro in passato e altro ancora”. Cita il post sul blog ufficiale di Google.

Così come ci viene spiegato dal team di Google, questa nuova funzione espande le informazioni che è già possibile visualizzare nel momento in cui si passa il mouse sul nome di una persona in Gmail. Nel pannello laterale sarà possibile scoprire più dettagli sulla persona con cui si sta collaborando, su quale sia il team di cui fa parte e se in precedenza vi sono già state interazioni. Google ha già dato il via al rilascio di tale feature, che potrebbe richiedere fino a 15 giorni per essere effettivamente implementata per tutti gli utenti.

