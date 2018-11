Il numero degli utenti Gmail continua a crescere. Non sono passati neanche tre anni da quando Google ha riferito che la piattaforma aveva superato un miliardo di utenti attivi. Ora il servizio di posta elettronica, ancora stabilmente in crescita, ha annunciato su Twitter che ha guadagnato altri 500 milioni di utenti Gmail , per un totale di 1,5 miliardi.

Per dimensioni, 1,5 miliardi di utenti Gmail indica che esiste un account Gmail attivo per ogni cinque persone sul pianeta.

Ciò non significa che ci siano “solo” un miliardo e mezzo di persone che usano il servizio: ogni indirizzo Gmail attivo è un utente (quindi vengono contati anche gli account multipli per una singola persona). Anche considerando questo aspetto, rimane comunque una quantità follemente elevata di account attivi e un chiaro dominio nel mercato dell’email web-based.