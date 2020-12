Il post di Giovanni Toti il più commentato tra quelli scritti dai politici, gli One Direction con il ricordo dei 10 anni dalla nascita della band hanno avuto migliaia di like, gli hashtag sul Covid quelli più usati

Com’è stato il 2020 su Twitter in Italia? Il social network dei cinguettii, come di consueto accade ogni anno, ci mostra una fotografia di quello di cui si è più commentato e chiacchierato a colpi di tweet e di retweet. Gli utenti italiani di Twitter nel 2020 si sono focalizzati sulla pandemia, ma non sono mancati anche altri argomenti come cinema, musica o sport. La politica, con Toti e Salvini in testa, la fa da padrona invece nella top dei tweet con commento del 2020, anno in cui gli hashtag vincenti sono stati ovviamente quelli che declinano il dramma del covid, mentre nella politica estera al top troviamo Kamala Harris, subito seguita da Greta Thunberg.

Il tweet in assoluto più condiviso con la funzione “retweet con commento” è quello con cui, a inizio novembre, il Governatore della Liguria Giovanni Toti ha definito gli anziani come “non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”, suscitando indignazione e richieste di rettifica.

Per quanto ci addolori ogni singola vittima del #Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della #Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate. — Giovanni Toti (@GiovanniToti) November 1, 2020

In seconda posizione si piazza Matteo Salvini, con un Tweet in cui festeggiava il successo di Trump su Biden nella mattinata successiva all’Election Day american. Si sa poi com’è andata a finire…

Si preannunciava su tutti i giornali una grande vittoria di Biden… come al solito non ci hanno azzeccato. @realDonaldTrump è in vantaggio e comunque vada è stata una grande dimostrazione di partecipazione democratica.#maga #trump2020 #trump #Election2020 pic.twitter.com/HvlVxXFArC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 4, 2020

Al terzo posto nella classifica dei tweet più commentati si piazza a sorpresa l’annosa rivalità fra Liceo Classico e Liceo Scientifico, grazie al twitter di @sarasia06. Il tweet è stato tra i più commentati dell’anno, generando oltre 2000 conversazioni parallele.

Ho scelto a mia figlia l’indirizzo scolastico delle superiori. E l’ho iscritta. Liceo Classico. Lei in questo momento mi “odia”. Sono dell’idea che a 14 anni non si è pienamente in grado di decidere il proprio futuro. Ragione o torto? — 🇮🇹SaraIndipendenzaCurti🇮🇹 (@Sarasia06) July 26, 2020

I tweet con più like

Il tweet che ha ottenuto più like da parte degli italiani è stato pubblicato da @HuertDeAuteuil e commentava una nuova funzione introdotta da Twitter in occasione del #PrideMonth, grazie alla quale ad ogni like ad un tweet contrassegnato dall’hashtag #AlwaysProud corrispondeva la visualizzazione di una bandierina LGBTQ sotto al tweet.

Mettete Like a questo tweet, poi toglietelo, poi rimettetelo, poi toglietelo di nuovo, mettetelo un’ altra volta

È BELLISSIMO 🏳️‍🌈 #AlwaysProud — Davide (@HuertDeAuteuil) July 27, 2020

Anche in Italia, come nel resto del mondo, OneDirection hanno fatto incetta di Like grazie al tweet con cui Harry Styles celebrava il decennale della boy band. È andato molto bene anche il famoso tweet con cui la Vice Presidente eletta Kamala Harris ha pubblicato il video della sua telefonata con Joe Biden dopo l’ufficializzazione della vittoria elettorale. Molto apprezzato, infine, anche il tweet con cui Greta Thunberg ha sbeffeggiato Donald Trump dopo la sconfitta elettorale.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020

Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno entrambi pubblicato due Tweet molto apprezzati dal pubblico italiano: il primo per annunciare la nascita del secondo figlio della coppia e il secondo per sensibilizzare i più giovani sulle buone pratiche nella lotta contro il coronavirus.

Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza vi presento un mio amico che causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni. Poi fare silenzio ogni tanto non fa male eh pic.twitter.com/v5px9Pfosw — Fedez (@Fedez) July 27, 2020

Infine, spazio all’intrattenimento: tra i Tweet di maggiore successo si citano quelli pubblicati dal comico italiano Luca Bizzarri, protagonista di una delle copertine del settimanale La Settimana Enigmistica, e dall’attore americano Macaulay Culkin, famoso al grande pubblico per aver interpretato il piccolo Kevin in “Mamma ho perso l’aereo”, in occasione del suo quarantesimo compleanno.

Io sono a posto cosí, posso ritirarmi dalle scene.

Il punto più alto direi che è stato raggiunto.

Addio a tutti, comuni mortali. pic.twitter.com/NvX4p1x8KB — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) July 16, 2020

Gli account più menzionati

Nella classifica degli account più menzionati in Italia, quello della celebre band k-pop BTS si piazza solidamente in prima posizione, seguito da personaggi politici come Matteo Salvini, Claudio Borghi, Giuseppe Conte e Giorgia Meloni nonché dal Presidente degli Stati Uniti uscente Donald Trump e Louis Tomlinson, membro della boyband One Direction. Nella top 5 troviamo anche l’account Twitter de La Repubblica che, insieme a quelli di altre testate giornalistiche e professionisti dell’informazione presenti più avanti in classifica, testimoniano il ruolo di primo piano giocato da questo settore nel 2020.

Il 2020 su Twitter in Italia non poteva non essere caratterizzato dall’hashtag #covid19. E tutti quelli connessi. Quindi #Coronavirus, #Covid-19, #Covid_19, #CoronavirusItalia, #Covid. Nessuna sorpresa in tal senso. Inequivocabile che la pandemia ha catalizzato la gran parte delle conversazioni sulla piattaforma con focus coronavirus.

La pandemia, unita in particolare all’obbligo di rimanere in casa durante il lockdown nel corso del 2020, ha fatto inoltre emergere sulla piattaforma un trend di conversazioni sempre più legate a fenomeni televisivi. Nel corso dell’anno sono state infatti moltissime le discussioni a tema Grande Fratello Vip, mentre il festival di Sanremo, ultima grande kermesse musicale in Italia prima della pandemia, si è affermato ancora come uno degli eventi più discussi dal pubblico social. Arriva infine anche su Twitter il curioso fenomeno mediatico delle telenovelas turche, con l’hashtag dell’attore Can Yaman in terza posizione.

