La vita in un giorno 2020: tutti attori su YouTube catturando 24 ore

Il 25 luglio 2020 è il Global Shoot Day, il lungometraggio finale verrà montato nell’arco di cinque mesi, utilizzando esclusivamente i filmati selezionati

A 10 anni dal docu-film “La vita in un giorno”, YouTube per la seconda volta invita le persone in tutto il mondo a catturare la propria vita nell’arco delle 24 ore per la realizzazione di un documentario prodotto da Ridley Scott e diretto da Kevin Macdonald che si chiamerà “La vita in un giorno 2020”. Il giorno scelto è il 25 luglio, denominato Global Shoot Day. In 5 mesi, i materiali saranno lavorati nel documentario che nel 2021 sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival e su YouTube.

La vita in un giorno 2020, come funziona il progetto

Per un solo giorno, sabato 25 luglio, le persone di tutto il mondo sono invitate a filmare la loro giornata. Il nuovo documentario metterà insieme centinaia di video girati nello stesso giorno da utenti del globo. Tutti quelli che vorranno partecipare dovranno girare un breve video, e avranno tempo per inviarlo a lifeinaday.youtube entro il 2 agosto, sperando di essere scelti e di comparire nel prodotto finale.

In un breve video Kevin Macdonald e Ridley Scott spiegano il progetto. “Realizzare il primo Life in a Day è stata una delle esperienze più gioiose e rivelatrici della mia vita” ha dichiarato Macdonald. “Sono entusiasta, di realizzare, dieci anni dopo, Life in a Day 2020. In questo periodo, come siamo cambiati? Come è cambiata la nostra relazione con il filmare noi stessi? E in questo straordinario punto di svolta nella storia, cosa speriamo per il nostro futuro?”

Anche se solo una piccola parte dei video inviati farà parte del film, YouTube e i registi sperano che il giorno delle riprese diventi comunque un momento di partecipazione globale significativo. Il progetto “La vita in un giorno 2020” celebra l’importanza dell’unione globale in un momento di equa collaborazione a livello mondiale.

Nel 2010, “La vita in un giorno” ha riunito la community di YouTube per un imponente progetto cinematografico partecipativo che ha attirato 80.000 iscritti.

Si può registrare la propria giornata tipo ⁠al lavoro, con la famiglia e gli amici oppure condividere un evento speciale, per esempio il giorno del matrimonio, importanti novità in arrivo o la nascita di un bambino. Oppure mostrare il lockdown, il graduale ritorno alla normalità o qualcosa per cui si lotta.

Nel video bisognerà cercare di rispondere, anche con le sole immagini, a queste quattro domande: Che cosa ti sta a cuore? Di che cosa hai paura? Che cosa vorresti cambiare, nel mondo o nella tua vita? Che cos’hai in tasca? Importante è dare una testimonianza personale.

