Landon Clifford è morto, la star di YouTube ha perso la vita a 19 anni

Dopo aver trascorso dallo scorso 13 agosto sei giorni in coma indotto in seguito a un danno cerebrale, il giovane non ce l’ha fatta

Landon Clifford è morto. Era uno YouTuber di successo con un canale dedicato alla sua vita insieme alla moglie Camryn che si chiamava Cam&Fam su cui narravano la loro esperienza familiare con due bambine. Raccontando le loro esperienze quotidiane a migliaia di followers Landon e Camryn erano diventati popolari a partire dalla fine del 2017. Il loro canale aveva raggiunto 1,3 milioni di iscritti. Sulla piattaforma avevano raccontato la prima gravidanza quando entrambi avevano soltanto 16 anni fino ad arrivare alla nascita della seconda figlia avvenuta a maggio, pochi mesi dopo il matrimonio celebrato nel giugno del 2019. Il canale ha avuto particolare successo proprio grazie alla capacità di Landon e Camryn di narrare in prima persona l’esperienza di genitori giovanissimi anche attraverso momenti di vita quotidiana e le difficoltà che le persone hanno quando sono alle prese con un neonato.

Dalla luna di miele alla scoperta di essere nuovamente incinta a 18 anni, arrivando alle situazioni più complicate durante la gravidanza o le notti insonni con la neonata. I video non tralasciano alcun momento della famiglia e riprendono ad esempio l’incontro con la sorellina, la prima volta in piscina della bimba, passando per una giornata di malattia con la figlia più grande. Senza dimenticare neanche i giochi per bambini e il lavaggio del cane. Scorci di una vita vera e in molti aspetti intima, in cui ogni genitore può ritrovare un po’ se stesso. Ma sul canale della coppia trovavano spazio anche video più goliardici e scherzosi. Ad esempio l’ultimo risale ormai a due mesi fa e mostra Camryn che fa testare a Landon un macchinario per simulare i dolori del travaglio.

“Landon Clifford è morto salvando la vita ad altri è esattamente questo il tipo di persona che era: amorevole, premuroso e gentile. Era un marito straordinario e il miglior padre che quelle ragazze avrebbero mai potuto chiedere. Mi rattrista profondamente il fatto che non lo conosceranno mai veramente.Le parole non possono descrivere il dolore che provo. Tutto quello che posso fare ora è assicurarmi che le nostre ragazze sappiano quanto ci amava. Ci sta guardando dal cielo e la sua luce risplenderà attraverso le nuvole quando lo guarderemo“

