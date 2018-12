Ecco le parole più cercate su Google in Italia e nel mondo nel 2018, le nostre ricerche che ci raccontano molto di quello che ci piace, ci interessa e soprattutto come siamo, perché sono uno specchio, un autoritratto fatto attraverso i temi che ci smuovono fino ad andare sui motori di ricerca, queste parole che cerchiamo formano i famosi Google Trends.

Gli elenchi sono basati sui termini di ricerca per cui è stato rilevato un alto picco di traffico nel 2018 rispetto al 2017, sono i Google Trends del 2018.

Le parole più cercate su Google in Italia 2018 : Ricerche

Anche se l’Italia non c’era i Mondiali sono stati la parola più cercata su Google in Italia del 2018. Siamo un popolo di sportivi (da divano) e l’assenza della nostra Nazionale non ha fermato l’interesse per i Mondiali. Al secondo posto la scomparsa di Marchionne, il manager Fiat amato e odiato, ma da tutti rispettato, la sua scomparsa ha turbato tutto il mondo, non solo l’Italia. Tra le parole più cercate du google in Italia 2018 non poteva mancare l’affare del secolo. Ronaldo, passato sorprendentemente alla Juventus. E poi Fabrizio Frizzi, l’uomo perbene della TV italiana che ci ha lasciati troppo presto, proprio quando le sue qualità semplici cominciavano ad essere apprezzate davvero dalla Televisione. Curioso che la parola “Grande Fratello” abbia totalizzato più ricerche della parola “Governo”, ma tant’è.

1) Mondiali

2) Sergio Marchionne

3) Cristiano Ronaldo

4) Fabrizio Frizzi

5) Grande Fratello

6) Governo

7) Elezioni 4 marzo

8) Sanremo

9) Avicii

10) Davide Astori

Le parole più cercate su Google in Italia 2018 : Personaggi

Calcio e scomparse improvvise, e Gossip nei personaggi più ricercarti su Google Troviamo Marchionne, Frizzi, Astori, Avicii, Marina Ripa di Meana scomparsi nel 2018, ma anche Cristiano Ronaldo, Luka Modric (Pallone d’oro a sorpresa con buona pace delle sorelle di Ronaldo).

1) Sergio Marchionne

2) Cristiano Ronaldo

3) Fabrizio Frizzi

4) Avicii

5) Davide Astori

6) Luka Modric

7) Francesca Fioretti

8) Meghan Markle

9) Nadia Toffa

10) Marina Ripa di Meana

Le parole più cercate su Google in Italia 2018 : Come fare

Tra le parole più cercate su Google hanno sempre un posto speciale i “come fare” che raccontano molto di quello che ci interessa, di quello che non sappiamo fare. Qui Tecnologia e cucina dominano questa speciale classifica delle parole più cercate su Google in Italia. Al primo posto c’è Come fare il back up, complice anche l’ondata di ransomware che ha reso a tutti chiaro che il back up è fondamentale. Poi c’è la cucina con “Come afre i pancake” e al terzo torna la tecnologia con “Come fare uno screenshot“. A parte “Come fare una tesina” poi tutti gli altri argomenti vengono dalla cucina.

Come fare…

1) Il back up

2) I pancake

3) Uno screenshot

4) Lo slime

5) Una tesina

6) Le zucchine

7) La maionese

8) Il pesto

9) Il caramello

10) La salsa di pomodoro

Le parole più cercate su Google in Italia 2018 : perché

Anche chiedersi il perché delle cose è importante, stupisce un po’ che al primo posto ci sia “perché si festeggia l’8 Marzo”, l’aspetto positivo è che ora molti lo sanno, visto che lo hanno letto su Google. Sempre su te tematiche sociali il secondo posto delle parole più ricercate su Google del 2018. Poi la fa da padrone il gossip con “perché Fedez e J-Ax hanno litigato”, “perché Ilary Blasi ha la parrucca” e curioso al 10° posto “perché i datteri di mare sono proibiti”

Perché…

1) Si festeggia l’8 marzo

2) I giocatori hanno un segno rosso in faccia

3) Fedez e J-Ax hanno litigato

4) Ilary Blasi ha la parrucca

5) Asia Argento non conduce più X Factor

6) Si dice ferragosto

7) È morto Avicii

8) Nina Moric non può vedere il figlio

9) L’Uruguay ha 4 stelle

10) I datteri di mare sono proibiti

Le parole più cercate su Google in Italia 2018 : cosa significa

Le tematiche legate al mondo femminile dominano anche la classifica delel parole più cercate su Google 2018 nella Categoria “Cosa Significa” con “Cosa significa sessismo” al primo posto. Fa capolino anche il tema politico con “Ministro senza portafoglio”

Cosa significa…

1) Sessista

2) Ipovedente

3) LOL

4) Filantropo

5) Scopofobia

6) Impeachment

7) Eskere

8) Brexit

9) Cherofobia

10) Ministro senza portafoglio

Le parole più cercate su Google al mondo 2018

A livello globale, le celebrità scomparse sono state quelle più cercate. Le 10 principali ricerche di tendenza sono state il DJ e il musicista Avicii, il rapper Mac Miller, il leggendario creatore di fumetti Stan Lee, il celebrity chef Anthony Bourdain, il controverso rapper XXXTentacion, il fisico teorico Stephen Hawking e la stilista Kate Spade – tutti morti durante l’anno.

Ricerche

1) World Cup

2) Avicii

3) Mac Miller

4) Stan Lee

5) Black Panther

6) Meghan Markle

7) Anthony Bourdain

8) XXXTentacion

9) Stephen Hawking

10) Kate Spade

Parole più cercate su su Google 2018, trend mondiali

Il modo in cui Google calcola le sue tendenze non è il volume delle ricerche totali, ma piuttosto l’aumento di interesse dal 2017 al 2018 in un argomento specifico e, di conseguenza, la maggior parte dei risultati principali sono grandi storie ed eventi che sono venuti fuori dal nulla o si verificano solo ogni pochi anni. La Coppa del Mondo 2018 in Russia è stata la principale ricerca di tendenza in generale, a dimostrazione che l’evento non conta sugli Stati Uniti per generare interesse. Altri eventi, come l’uragano Florence e Michael, la conferma di Brett Kavanaugh, il matrimonio reale del principe Harry e Meghan Markle sono tutti presenti nella top 10 per gli eventi di tendenza dell’anno.

Parole più cercate su Google 2018 Mondo: le News

1) World Cup

2) Hurricane Florence

3) Mega Millions Result

4) Royal Wedding

5) Election Results

6) Hurricane Michael

7) Kavanaugh Confirmation

8) Florida Shooting

9) Greve dos caminhoneiros

10) Government Shutdown

Ricerche su Google 2018 le polemiche più accese

Un modo sicuro per ottenere alla fine dell’anno un posto nella lista delle ricerche di tendenza: essere circondato da polemiche. Il giudice Kavanaugh e Stormy Daniels sono tra le persone più alla moda nel complesso e le principali ricerche in una determinata categoria hanno avuto un qualche tipo di problema o conflitto nelle loro vite quest’anno. Il rapper 6ix9ine è tra i musicisti più famosi dell’anno e Logan Paul è l’attore di punta (un’interessante scelta di categorizzazione di Google per lo YouTuber). Tristan Thompson, un giocatore NBA con un grosso contratto, è riuscito a diventare il miglior atleta di tendenza non a causa della sua bravura in campo, ma per aver tradito Khloe Kardashian, che è anche stata una delle ricerche più alla moda dell’anno .

Ricerche su Google 2018 le classifiche globali

Persone

1) Meghan Markle

2) Demi Lovato

3) Sylvester Stallone

4) Logan Paul

5) Khloé Kardashian

6) Jair Bolsonaro

7) Brett Kavanaugh

8) Hailey Baldwin

9) Stormy Daniels

10) Cardi B

Atleti

1) Tristan Thompson

2) Alexis Sánchez

3) Lindsey Vonn

4) Shaun White

5) Khabib Nurmagomedov

6) Kawhi Leonard

7) Naomi Osaka

8) Philippe Coutinho

9) Conor McGregor

10) Harry Kane

Film

1) Black Panther

2) Deadpool 2

3) Venom

4) Avengers: Infinity War

5) Bohemian Rhapsody

6) A Star Is Born

7) Incredibles 2

8) The Nun

9) A Quiet Place

10) Jurassic World: Fallen Kingdom