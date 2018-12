I Video più visti su Youtube del 2018, come afferma il blog di YouTube, nel 2018, sono quelli in cui hai ballato con Drake, fatto lo yodel da Walmart e hai giocato un sacco con Fortnite e adesso, mentre ci si prepara per il 2019, è giunto il momento per lo sguardo ai video con più visualizzazioni su youtube nel 2018. Youtube lo fa a suo modo con il classico video “Rewind” in cui fa il verso ai video più visti su youtube.

Video più visti su Youtube del 2018

Quest’anno è stato caratterizzato da sorprendenti momenti di celebrità: a febbraio, Kylie Jenner ha sorpreso il mondo con “Per Nostra Figlia”, un mini-film di 11 minuti che illustrava la sua gravidanza e la nascita del piccolo Stormi, che è stato visto oltre 53 milioni di volte. Will Smith ha tenuto il suo vlog in tutto il mondo e anche lui è saltato fuori da un elicottero sopra il Grand Canyon. Rihanna ha avviato la sua serie sul make-up con i tutorial del martedì e, ovviamente, il live stream di Beyoncé dal Coachella ha portato #Beychella in tutto il mondo.

I video musicali più visti su Youtube 2018

Qui la classifica dei video musicali più visti su Youtube del 2018. Dopo il successo della hit dello scorso anno “Despacito”, la musica latina ha continuato a farsi notare su YouTube per tutto il 2018: infatti otto dei dieci video musicali più visti nell’ultimo anno sono di artisti latini. Ecco le canzoni più visualizzate su youtube 2018.

Video più visti su Youtube 2018: tendenze

Anche le stelle emergenti e quelle più affermata su YouTube si sono mostrate in grande spolvero e compaiono nella lista dei “Top Trending Videos” dell’anno 2018. Liza e David hanno condiviso la notizia della loro rottura tra lacrime e risate, i ragazzi di Dude Perfect si sono mostrati al loro meglio e AsapSCIENCE ha risolto ancora una volta l’ultimo mistero su internet. La commedia indiana Amit Bhadana ha accumulato ben 11 milioni di iscritti in appena un anno e la musical-comedy di due ore di Lâm Chấn Khang sulla malavita ha accumulato oltre 60 milioni di visualizzazioni.

Top video di tendenza Youtube 2018

Youtube: i video più visti in Italia 2018

Nella classifica Youtube dei video più visti in Italia 2018 troviamo gli youtuber più affermati come iPantellas e i Mates. Ma cìè molto spazio per l’umorismo e vanno forte le parodie come “Young Cagnolino” che prende in giro il cantante Young Signorino o quella su Alessandro Borghese che giudica le persone. Per fortuna agli italiani non piace solo ridere, ma anche riflettere, nei Video Youtube più visti in Italia ci sono anche tematiche serie come il monologo “La Notte” di Pierfrancesco Favino recitato a Sanremo 2018 o l’esperimento sociale di FanPage in cui una persona si presenta alla cassa di un supermercato senza soldi per pagare latte, pane, e uova

Video più visto su Youtube 2018

Il video più visto su Youtube del 2018 in Italia è quello dell’audizione di Martina Attili, la concorrente di XFactor che si è presentata con il suo inedito Cherofobia. Ma le oltre 18 milioni di visualizzazioni non sono bastate e la giovane cantautrice è stata poi eliminata da XFactor in semifinale. Dopo due performance così così, Martina Attili ha perso il sostegno del pubblico. Rimane l’immenso successo e la magia di Cherofobia, una canzone davvero nuova nel panorama italiano.

I video più visti di sempre su Youtube

I video emergenti avranno un bel daffare per sfidare i video più visti di sempre su Youtube, che sono 9 su 10 video musicali.

1. Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – 5,7 miliardi di visualizzazioni

2. Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth – 3,9 miliardi di visualizzazioni

3. Ed Sheeran – Shape of You – 3,9 miliardi di visualizzazioni

4. PSY – Gangnam style – 3,2 miliardi di visualizzazioni

5. Masha and The Bear – Recipe for disaster – 3,3 di visualizzazioni

6. Mark Ronson – Uptown Funk ft. Bruno Mars – 3,3 miliardi di visualizzazioni

7. Justin Bieber – Sorry – 3 miliardi di visualizzazioni

8. Maroon 5 – Sugar – 2,8 miliardi visualizzazioni

9. Taylor Swift – Shake It Off – 2,6 miliardi di visualizzazioni

10. Katy Perry – Roar – 2,6 miliardi di visualizzazioni

I video più visti di sempre su Youtube in Italia al 2018

Nessuno batte il Pulcino Pio, solo Baby K si avvicina, ma il tormentone di alcuni anni fa rimane lì in vetta alla classifica dei video Youtube più visti in Italia di tutti i tempi.

1. Pulcino Pio – Il Pulcino Pio – 239 milioni di visualizzazioni

2. Baby K – Roma – Bangkok ft. Giusy Ferreri – 229 milioni di visualizzazioni

3. Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma – 207 milioni di visualizzazioni

4. J-AX & Fedez – Vorrei ma non posto – 175 milioni di visualizzazioni

5. Andiamo a Comandare – Fabio Rovazzi – 165 milioni di visualizzazioni

6. Eiffel 65 – Blue (Da Ba Dee) Gabry Ponte mix – 168 milioni di visualizzazioni

7. Maria Salvador, J-Ax feat. Il Cile – 156 milioni di visualizzazioni

8. Fabio Rovazzi – Tutto Molto Interessante 138 milioni di visualizzazioni

9. R3HAB & Vinai – How We Party 134 milioni di visualizzazioni

10. Tacabro – Tacata – 133 milioni di visualizzazioni