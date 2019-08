I migliori musei del mondo: i più belli, i più visitati, da non perdere

I migliori musei del mondo: 15 imperdibili, con la classifica dei più visitati al mondo e in Italia. Scopri anche il più grande museo al mondo e i più amati

Quali sono i migliori musei del mondo? Tra Asia, Africa, Europa, Australia e Americhe, ci sono sono decine di migliaia di musei in cui sono esposti una vasta gamma di manufatti, opere d’arte, reperti culturali, dipinti e molto altro; i musei non solo esibiscono questi oggetti d’arte, ma li preservano per le generazioni future. Fra tutti questi luoghi, alcuni sicuramente ospitano collezioni di particolare rilievo. Ve ne suggeriamo 15 da non perdere assolutamente!

I migliori musei del mondo

Individuare i migliori musei del mondo non è facile, bisogna valutare il valore, la bellezza, l’accessibilità, il ruolo storico artistico e culturale che hanno, per stilare questa lista ci siamo basati sulle classifiche internazionali più diffuse e apprezzate. Abbiamo preso in considerazione le liste dei migliori musei del mondo stilate da National Geographic, Forbes, Bloomberg, Telegraph, ma anche l’opinione degli utenti perché oltre al valore culturale del museo abbiamo valutato anche l’esperienza generale che può offrire.

Musei Vaticani – Roma

Bastano solo le Stanze del Raffaello e la Cappella Sistina per fare dei i Musei Vaticani uno dei migliori musei del mondo, ma qui c’è molto molto di più. Furono fondati da Papa Giulio II nel VI secolo. Situati nella Città del Vaticano, sono da sempre tra i migliori musei del mondo. Con Papa Giulio II, Michelangelo dipinse il soffitto della cappella Sistina tra il 1508 e il 1512. Oggi quel soffitto, e in particolare il Giudizio Universale, è ampiamente ritenuto la massima espressione pittorica di Michelangelo e uno dei capolavori più apprezzati al mondo.

Museo del Louvre – Parigi

Tra i musei migliori del mondo, c’è senz’altro il Louvre. Situato a Parigi, è uno dei musei d’arte più grandi e più visitati al mondo celebrato da molti film. È stato aperto nel 1793 ed è noto in tutto il mondo anche per la piramide di vetro che è stata aggiunta al cortile principale del Palazzo del Louvre nel 1989, che oggi funge da ingresso principale al museo. Il Louvre ospita molti reperti dell’antico Egitto, della Grecia classica e di Roma, oltre a reperti dell’Europa medievale e della Francia napoleonica, tra cui il dipinto della Gioconda di Leonardo da Vinci, il più famoso.

Advertising

Museo dell’Ermitage – San Pietroburgo

L’Ermitage è un museo d’arte e cultura situato nella maestosa città di San Pietroburgo, in Russia. È il secondo museo d’arte più grande del mondo, fu fondato nel 1764 da Caterina la Grande, quando acquistò un’impressionante collezione di dipinti dal mercante berlinese Johann Ernst Gotzkowsky. Dispone di una collezione di oltre 3 milioni di oggetti provenienti da tutto il mondo.

Smithsonian Institution – Washington

Lo Smithsonian è il più grande complesso museale e di ricerca del mondo; comprende 19 musei e gallerie, il National Zoological Park e varie istituzioni di ricerca. Ospita oltre 137 milioni di oggetti ed è considerato “la soffitta della nazione”. Oltre a questo complesso, comprende più di 200 istituzioni e musei in 45 stati. Le collezioni dello Smithsonian includono 156 milioni di opere d’arte, manufatti e reperti, di cui 145 milioni sono al Museo Nazionale di Storia Naturale. Merita un posto nella lista dei migliori musei del mondo anche per la sua vastità

Museo archeologico nazionale di Atene

Il museo archeologico nazionale di Atene è considerato uno dei più grandi musei al mondo e contiene la più ricca collezione di manufatti dell’antichità greca. Comprende alcuni dei più importanti reperti provenienti da moltissimi siti archeologici in Grecia, testimoni di diverse civiltà dalla preistoria alla tarda antichità. Il Museo Archeologico Nazionale è stato fondato alla fine del XIX secolo ed è il più grande museo archeologico della Grecia. La sua collezione di arte greca antica è considerata una delle più belle al mondo ed è divisa in varie esposizioni, tra cui la collezione preistorica, la collezione di sculture, la collezione di metallurgia e molto altro.

National Palace Museum di Taiwan – Taipei

Situato a Taipei, capitale del Taiwan, il National Palace Museum ha la più grande collezione di antichi manufatti e opere d’arte cinesi al mondo. Originariamente istituito come Museo del Palazzo nella Città Proibita di Pechino nel 1925, il museo comprende quasi 700.000 pezzi di antichi manufatti e opere d’arte imperiali cinesi, che lo rendono uno dei più grandi al mondo. La collezione comprende anche 8000 anni di storia dell’arte cinese dal Neolitico al moderno, la sua ricchezza lo fa entrare di diritto tra i migliori musei del mondo

Galleria degli Uffizi – Firenze

La rassegna dei musei imperdibili nel mondo non sarebbe completa senza la galleria degli Uffizi di Firenze. Questo importante museo sito nel centro storico di Firenze è sicuramente uno dei musei d’arte più antichi e famosi al mondo. Costruita nel XVI secolo come sede di magistrati fiorentini, la Galleria degli Uffizi comprende collezioni di dipinti rinascimentali e sculture dell’antichità classica. Contiene una delle più importanti raccolte di dipinti al mondo e quindi anche un posto tra i migliori musei del mondo.

Museo Guggenheim – Bilbao

Il Guggenheim è un museo d’arte moderna e contemporanea progettato dall’architetto canadese-americano Frank Gehry. Situato a Bilbao, nei Paesi Baschi, in Spagna, è stato istituito nel 1997 dal re Juan Carlos I di Spagna ed è l’edificio più celebre degli anni ’90. Lo spettacolare complesso è infatti rivestito in titanio. Ospita alcune esposizioni permanenti e temporanee di artisti sia spagnoli che internazionali.

MoMA di New York

Situato nel cuore del centro di Manhattan, il Museum of Modern Art ospita la più grande collezione d’arte moderna al mondo: le ninfee di Monet, Les Demoiselles d’Avignon di Picasso e la Notte stellata di van Gogh sono esposte qui, basterebbero forse queste opere a decretarne l’ingresso nella ista dei migliori musei del mondo. Ma oltre alle opere d’arte, una delle principali attrazioni del MoMA è l’edificio stesso. In generale, offre una panoramica sull’arte moderna e contemporanea, con opere di architettura e design, disegno, pittura, scultura, fotografia, stampe, libri illustrati e libri d’artista, film e media elettronici.

Museo nazionale di Tokyo

Il Museo Nazionale di Tokyo è stato istituito nel 1872. È il più antico museo nazionale giapponese, il più grande museo d’arte del Giappone e uno dei più grandi musei d’arte del mondo. Il museo raccoglie, ospita e conserva una vasta collezione di opere d’arte e oggetti archeologici dell’Asia, concentrandosi principalmente sull’arte giapponese antica e sull’arte asiatica lungo la Via della Seta. Ha anche una vasta collezione di arte greco-buddista.

Museo del Prado – Madrid

Tra i musei imperdibili del mondo, non poteva mancare il Prado. Designato come il principale museo d’arte nazionale spagnolo, il Museo del Prado si trova nella capitale della Spagna, nel centro di Madrid. La sua collezione è considerata una delle più belle, più ricche e complete raccolte d’arte al mondo, che vanno dal XII secolo all’inizio del XIX secolo. Inoltre, ospita alcune delle migliori opere d’arte europea come le Maja di Goya (La Maja Vestida e La Maja Desnuda) e Las Meninas di Velazquez. Inoltre, il Museo del Prado è uno dei tre musei di Madrid che compongono il Triangolo d’oro dell’arte, il centro di un sistema considerato nel suo insieme tra i gruppi di musei migliori del mondo.

Rijksmuseum di Amsterdam

Il Rijksmuseum è un museo di arte e storia situato nella capitale dei Paesi Bassi, Amsterdam. È il museo nazionale olandese più grande e più prestigioso per l’arte e la storia in tutti i Paesi Bassi. Comprende una vasta collezione di dipinti che vanno dall’età d’oro olandese alle opere di Vermeer e Rembrandt. Inoltre, la vasta e suggestiva collezione del museo comprende anche sculture, manufatti archeologici, arte asiatica, stampe, oggetti della storia marittima olandese e molti altri reperti culturalmente significativi, che permettono ai visitatori di ripercorrere 800 anni di storia olandese in un contesto globale.

Metropolitan Museum of Art di New York

Conosciuto anche come il Met, il Metropolitan Museum of Art è un altro dei musei imperdibili del mondo ed è situato sul limite orientale di Central Park, a New York City. Originariamente aperto nel 1872, questo imponente edificio in stile gotico ospita centinaia di sale nei suoi due piani, contenenti oltre due milioni di opere d’arte della storia umana, coprendo praticamente ogni campo dell’arte esistente. Oltre alle mostre permanenti, il Met organizza e ospita grandi spettacoli itineranti durante tutto l’anno, il che lo rende una delle destinazioni più visitate di New York e uno dei migliori musei del mondo.

Museo egizio del Cairo

Il museo egizio al Cairo è uno dei migliori musei del mondo e vanta quasi 120.000 oggetti di antiche antichità egizie. La collezione è organizzata su due piani: il piano terra include una vasta esposizione di papiri e monete utilizzate dagli antichi egizi e il primo piano contiene reperti delle ultime due dinastie dell’antico Egitto e anche molti oggetti prelevati dalla Valle dei Re. Oltre a questo, include anche oggetti della Tomba di Tutankhamon e della Royal Mummy Room contenente 27 mummie reali di epoca faraonica.

British Museum di Londra

Questa carrellata dei musei imperdibili del mondo si conclude con il British Museum di Londra. Istituito nel 1753, è una delle principali attrazioni di Londra. È uno dei musei più grandi e completi al mondo: ospita oltre 7 milioni di oggetti provenienti da tutti i continenti. Tra i più importanti, vanno citati senza dubbio la Stele di Rosetta, la chiave per decifrare i geroglifici, e la più grande collezione di mummie al di fuori dell’Egitto.

I migliori musei del mondo 2019 secondo Tripadvisor

Quella di Tripadvisor è una classifica che individua i migliori musei del mondo in base alle preferenze degli utenti. Si basa insomma sui voti (da 1 a 5) raccolti dalla piattaforma. La valutazione degli utenti riguarda il museo nel suo complesso non solo il valore delle opere esposte, racconta se l’esperienza è stata significativa, da consigliare. Molto fa l’emozione e infatti il Memoriale dell’11 settembre a New York conquista il 2° posto assoluto, non tanto per il valore dell’opera ma per l’emozione che trasmette. L’italia è presente con la Galleria degli Uffizi di Firenze al 13° posto.

Musee d’Orsay – Parigi, Francia Memoriale per l’11 settembre – New York City, New York Metropolitan Museum of Art – New York City, New York British Museum – Londra, Regno Unito Museo del Prado – Madrid, Spagna Museo dell’Acropoli – Atene, Grecia Museo del Louvre – Parigi, Francia The National WWII Museum – New Orleans, Louisiana Museo Nacional de Antropología – Città del Messico, Messico Museo dei resti della guerra (Nha Trung Bay Toi Ac Chien Tranh) – Ho Chi Minh, Vietnam National Gallery – Londra, Regno Unito Museo di Vasa – Stoccolma, Svezia Galleria Degli Uffizi – Firenze, Italia Il Rijksmuseum (Museo Nazionale) – Amsterdam, Paesi Bassi Palazzo d’inverno e Hermitage – San Pietroburgo, Russia

Musei più visitati al mondo

Se quelli indicati sono i musei più importanti del mondo e i più apprezzati dai visitatori, quali sono quelli più visitati? Le classifiche non coincidono perfettamente, entrano in gioco anche altri fattori come il flusso di turisti nella città e nella nazione che ospita il museo. Londra batte tutti con 4 Musei nei primi dieci musei più visitati al mondo. L’Italia è presente in qualche modo, al 4 posto on i Musei vaticani, che anche se su suolo estero (quello della Città del Vaticano) sono inseriti nel contesto turistico odi Roma. Al primo posto la Francia con il Louvre che si piazza ai vertici di tutte le classifiche: musei più belli del mondo, più apprezzati e anche più visitati. I dati provengono dal Museum Index realizzato da Themed Entertainment Association (TEA) in collaborazione con AECOM nel 2018

1 Louvre di Parigi – 10.200.000 di visitatori

2 Museo Nazionale della Cina di Pechino 8.610.000 di visitatori

3 The Met di New York 7.360.000 di visitatori

4 Musei Vaticani, Città del Vaticano 6.756.000 di visitatori

5 National Air and Space Museum d Washington 6.200.000 di visitatori

6 British Museum di Londra 5.869.000 di visitatori

7 Tate Modern di Londra 5.829.000 di visitatori

8 National Gallery di Londra 5.736.000 di visitatori

9 Natural History Museum di Londra 5.226.000 di visitatori

10 Museo di Storia Naturale di New York 5.000.000

Musei più visitati in italia

La classifica ufficiale redatta dal Ministero dei Beni Culturali tiene conto dei musei e dei siti archeologici gestiti dallo Stato. Al primo posto svetta il Colosseo, o meglio il complesso del Colosseo visto che il biglietto è unico per Foro romano e Palatino, poi c’è Pompei e il primo museo vero e proprio è la Galleria degli Uffizi di Firenze, seguita dalla Galleria dell’Accademia e Museo degli Strumenti Musicali (sempre a Firenze), seguono i Giardini di Boboli e il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo. Sono esclusi dalla classifica dei Musei più vistati in Italia i Musei Vaticani, che si trovano all’estero anche se all’intero di Roma.

Musei Italiani più vistati

N. Istituto Città Totale Visitatori 2018 1 Circuito Archeologico "Colosseo, Foro Romano e Palatino" ROMA 7.650.519 2 Area archeologica di Pompei POMPEI 3.646.585 3 Galleria degli Uffizi e Corridoio Vasariano FIRENZE 2.231.071 4 Galleria dell'Accademia e Museo degli Strumenti Musicali FIRENZE 1,719,645 5 Giardino di Boboli FIRENZE 1,179,819 6 Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo ROMA 1,113,373 7 La Venaria Reale (gestito dal Consorzio) VENARIA REALE 958,903 8 Museo delle Antichit? Egizie TORINO 848,923 9 Circuito Museale Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta CASERTA 845,131 10 Palazzo Pitti FIRENZE 732,197 11 Museo Archeologico Nazionale NAPOLI 616,878 12 Galleria Borghese ROMA 609,423 13 Area archeologica di Ercolano ERCOLANO 534,328 14 Villa d'Este TIVOLI 485,555 15 Musei Reali TORINO 461,250 16 Parco Archeologico di Paestum CAPACCIO PAESTUM 427,339 17 Cenacolo Vinciano MILANO 425,751 18 Pinacoteca di Brera MILANO 386,968 19 Museo Nazionale Romano ROMA 349,264 20 Cappelle Medicee FIRENZE 345,417 21 Museo Archeologico di Venezia VENEZIA 337,122 22 Castello Scaligero SIRMIONE 307,132 23 Aree archeologiche di Ostia antica e Isola Sacra ROMA 301,681 24 Museo di Palazzo Ducale MANTOVA 299,794 25 Gallerie dell'Accademia VENEZIA 288,501 26 Museo storico del Castello di Miramare TRIESTE 277,547 27 Grotte di Catullo e Museo Archeologico di Sirmione SIRMIONE 268,320 28 Castel del Monte ANDRIA 267,650 29 Palazzo Reale di Napoli NAPOLI 244,358 30 Terme di Caracalla ROMA 233,090

Dati ufficiali Mibac 2018

Museo con più opere al mondo

Il museo più con più opere al mondo vanta oltre 3 milioni di opere d’arte provenienti da tutto il mondo, da questo punto odi vista è da considerarsi il museo più grande della Terra. Si tratta dell’Ermitage a San Pietroburgo. Il museo russo è anche patrimonio mondiale dell’UNESCO e si sviluppa su sei edifici diversi, il più famoso è il Palazzo d’Inverno, antica residenza degli imperatori. Il museo è stato inaugurato nel 1764 dall’imperatrice Caterina la Grande e ospita oggi capolavori di Leonardo,Raffaello, Tiziano, Monet, Renoir, Gauguin, Matisse, Van Gogh, Picasso… solo per citarne alcuni

Musei archeologici più importanti del mondo

Viaggiare nei musei di archeologia di tutto il mondo forse non è così semplice, ma questi sono tra i migliori musei del mondo da visitare offrono un vero viaggio nel passat

1) Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Con l’imperdibile Pompei è probabilmente il più sorprendente, le persone fanno migliaia di chilometri per raggiungerlo da ogni parte del globo e regala

2) Museo archeologico di Istanbul

I musei archeologici di Istanbul in Turchia presentano una vasta gamma di opere e manufatti che attraversano tutta la storia della regione. L’esposizione archeologica dei musei include il trattato di pace di Kadesh, risalente al 1258 a.C. e considerato il più antico trattato di pace nel mondo

3) Museo Egizio del Cairo

Il Museo egizio del Cairo è semplicemente il più grande museo del mondo di reperti archeologici dell’Antico Egitto, per questo è stato anche incluso tra i migliori musei del mondo. Gli oggetti in mostra sono 136.000 e molte altre centinaia di migliaia sono conservate nei magazzini.

4) Museo archeologico ed etnologico di Peabody

Il Peabody Museum di Archeologia ed Etnografia di Cambridge, Massachusetts, è uno dei musei più antichi del mondo dedicato all’antropologia. Affiliato con l’Università di Harvard, il museo contiene una delle collezioni più complete della storia della cultura umana nell’emisfero occidentale.

5) Museo dei guerrieri e dei cavalli in terracotta di Qin Shi Huang

Forse il Museo dei guerrieri e dei cavalli di terracotta di Qin Shi Huang, non rientra nella definizione classica di museo archeologico, ma i suoi guerrieri di terracotta he rappresentano l’esercito di Qin Shi Huang, il primo imperatore della Cina, è un museo speciale unico nel suo genere

6) Penn Museum

Il Penn Museum (Museo di archeologia e antropologia dell’Università della Pennsylvania) a Filadelfia, in Pennsylvania, presenta una varietà di reperti provenienti dalle culture di tutto il mondo. Un sito ideale per coloro che hanno problemi a visitare i musei di archeologia nei paesi più remoti del mondo.

7) Il Museo Archeologico Nazionale di Atene

Il Museo Archeologico Nazionale di Atene, che abbiamo inserito anche tra i migliori musei del mondo, comprende reperti provenienti da una grande varietà di luoghi in Grecia tutti molto significativi per l’archeologia, da Santorini, Micene, dalle isole dell’Egeo, Delos e dal Santuario di Artemide Ortia a Sparta. La collezione di manufatti dell’antichità greca è considerata la più ricca del mondo in questo campo.

8) Museo Egizio di Torino

Il Museo Egizio di Torino è il più antico museo, a livello mondiale, interamente dedicato alla civiltà nilotica ed è considerato, per valore e quantità dei reperti, il più importante al mondo dopo quello del Cairo.

9) Museo Kelsey

Il Kelsey Museum di Ann Arbor, nel Michigan ospita una collezione di quasi 100.000 oggetti antichi e medievali provenienti dalle civiltà del Mediterraneo e del Vicino Oriente.

10) Parco Archeologico “Colosseo, Foro Romano e Palatino”

ll Parco archeologico del Colosseo è stato creato come Istituto autonomo MiBAC nel 2017 e comprende l’Anfiteatro Flavio, l’area del Foro Romano e del Palatino, la Domus Aurea sul colle Oppio, l’arco di Costantino e la Meta Sudans nella valle del Colosseo. Con più di 7 milioni di ingressi, il sito è tra i più visitati nel mondo e il primo in Italia. Indubbiamente è anche uno de migliori musei del mondo a cielo aperto.

I migliori musei del mondo: i più belli, i più visitati, da non perdere - Ultima modifica: da