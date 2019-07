Palinsesti Rai 2019/2020: i nuovi programmi, la fiction e più spazio al digitale

I Palinsesti RAI 2019 svelano molte novità: il programma di Salemme, Maledetti amici Miei con Rocco Papaleo e molto digitale: un canale digitale per Rai Play

Fabrizio Salini:” La Rai vuole cambiare passo, vuole essere inclusiva, è contemporanea, è digitale. Tutte queste parole ci servono per cambiare la Rai. Magari non sappiamo comunicare la Rai per tutto quello che sappiamo innovare”.

Palinsesti Rai 2019

Rai Play diventa un editore e la rai va oltre la televisione, sarà la piattaforma d’elezione della RAI. Ci sarà un vanale autonomo editorialmente dall’autunno con una fruizione anche da mobile, su tutti i device. Tra le novità “tradizionali” il Vincenzo Salemme Show”.

Palinsesti RAI 1

Teresa De Santis, direttore RAi1: “Rai 1 è quella con il pubblico più ampio, si conferma il Tale Quale Show, in autunno alto tasso di novità. Siamo andati a cercare le storie dei cantautori, una linea di narrazione e ricerca guidata da Enrico Ruggeri, con grande spettacolo e un filo. Arriva la Porta dei Sogni con Mara Venier, che ha ridato vita a Domenica in quindi è giusto che sia Mara a portare l”emotainment” in prima serata. Un programma anche per Gigi d’Alessio con “20 anni che sono italiano” intrecciato in territorio”.

Palinsesti Rai 2

Carlo Freccero, direttore RAI 2: “Puntiamo sulla scommessa Maledetti amici miei, con il regista Veronesi, Rocco Papaleo, Margherita Buy. Loro svelano cose che non hanno mai rivelato su di loro e gli ospiti non sanno cosa succederà. Una conferma è il collegio, che sarà ambientato negli anni 80. bStefano Di Martino conduce Tutto il possibile, poi per me non è una novità il Ritorno di Che Tempo che fa con Fazio, porta gli elementi che la rete non ha, apre all’estero. Freccero è molto orgoglio anche della Fiction “Volevo essere una rockstar, è ispirato al blog di una ragazza oggi trentenne, che affronta il disagio di una nuova classe sociale. Si racconta le vicende tragicomiche di questi personaggi che non vedono molte strade per il loro successo”

Advertising

Palinsesti Rai 3

Stefano Coletta: “Assembla Generale è il nuovo grande spettacolo del gruppo di Serena Dandini, con anche grandi ritorni, per il giovedì di Rai Tre”. Arriva su Rai Tre Filippo Timi con un suo programma “Schianto” un linguaggio nuovo per la tv. Torna Raffaella Carrà su Rai Tre, un formato legato all’intervista e con impianti scenici di sorprese.

Palinsesti Rai 2019/2020: i nuovi programmi, la fiction e più spazio al digitale - Ultima modifica: da