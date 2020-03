Coronavirus Italia: superati i 6.000 casi, aumentate le restrizioni, scuole chiuse ed eventi vietati in tutta Italia, Lombardia e 14 province chiuse

I casi di Coronavirus in Italia sono ad oggi 10.590, 827 i deceduti, 1.045 le guarigioni (aggiornato alle 18,00 del l’11 marzo).

Tra gli 10590 positivi:

3.724 si trovano in isolamento domiciliare

5.838 ricoverati con sintomi

1.028 in terapia intensiva

CoronaVirus dati aggiornati 11 Marzo

Regioni Ricoverati con sintomi Terapia intensiva Isolamento domiciliare Totale attualmente positivi GUARITI dinessi Deceduti Casi totali Tamponi Lombardia 3852 560 1351 5763 900 617 7280 25629 Emilia Romagna 745 104 739 1588 38 113 1739 6640 Veneto 262 68 610 940 54 29 1023 21400 Piemonte 319 75 86 480 21 501 2431 Marche 212 66 183 461 18 479 1656 Toscana 87 54 173 314 5 1 320 2804 Liguria 74 34 73 181 5 8 194 1025 Campania 56 11 82 149 4 1 154 1375 Lazio 67 18 40 125 19 6 150 3591 Friuli V.G. 16 5 89 110 10 6 126 2073 Puglia 38 4 29 71 1 5 77 909 Trento 28 4 42 74 3 77 527 Bolzano 8 4 63 75 75 75 Sicilia 23 1 57 81 2 83 1194 Umbria 7 5 32 44 2 46 340 Abruzzo 17 9 11 37 1 38 310 Sardegna 10 27 37 37 283 Valle d'Aosta 2 17 19 1 20 99 Calabria 10 2 5 17 2 19 405 Molise 4 3 9 16 16 233 Basilicata 1 1 6 8 8 155 TOTALE 5838 1028 3724 10590 1045 827 12462 73154

Misure restrittive ora in tutta Italia, scuole chiuse in tutte le Regioni, vietati eventi, Messe, assembramenti. Divieti stringenti NON solo per la Lombardia e altre 14 province, ma per tutto il territorio

Scaricare il modulo di autocertificazione per spostarsi in Italia

Italia 2° Paese più contagiato al mondo dal Covid-19

L’Italia, è il secondo Paese più contagiato al mondo dal virus Covid-19. I nostri 10,000 casi ci pongono subito dopo la Cina. L’Italia è il paese più contagiato d’Europa.

La mappa della diffusione del Coronavirus

Il CNR sul CoronaVirus

Secondo l’autorevole Cnr – Istituto di genetica molecolare “L’infezione, dai dati epidemiologici oggi disponibili su decine di migliaia di casi, causa sintomi lievi/moderati (una specie di influenza) nell’80-90% dei casi. Nel 10-15% può svilupparsi una polmonite, il cui decorso è però benigno in assoluta maggioranza. Si calcola che solo il 4% dei pazienti richieda ricovero in terapia intensiva.

Il rischio di gravi complicanze aumenta con l’età, e le persone sopra 65 anni e/o con patologie preesistenti o immunodepresse sono ovviamente più a rischio, così come lo sarebbero per l’influenza. Il paziente deceduto rientrava quindi in una categoria a particolare rischio.

Il cittadino che ritenga di avere avuto contatti con persone attualmente poste sotto sorveglianza o che provenissero dalla Cina, soprattutto se manifesta sintomi influenzali, dovrebbe segnalarlo al 112 o al 1500 per essere preso in carico dagli operatori specializzati. Non serve correre al pronto soccorso né chiudersi in casa. Ricordiamo che al momento parliamo di un gruppo (cluster) di pochi casi localizzati e i cui contatti sono tracciati attivamente. Inghilterra, Germania, Francia hanno avuto episodi simili senza conseguenze. Non c’è un’epidemia di SARS-CoV2 in Italia. Il quadro potrebbe cambiare ovviamente nei prossimi giorni, ma il nostro sistema sanitario è in stato di massima allerta e capace di gestire efficacemente anche la eventuale comparsa di altri piccoli focolai come quello attuale. Quindi, ribadiamo, al di fuori dell’area limitata in cui si sono verificati i casi, il cittadino può continuare a condurre una vita assolutamente normale. Seguendo le elementari norme di igiene, soprattutto lavandosi le mani se ha frequentato luoghi affollati, ed evitando di portarsi alla bocca o agli occhi le mani non lavate”

Coronavirus Italia prevenzione

Coronavirus come si trasmette

Il coronavirus umano si trasmette da una persona infetta a un’altra attraverso:

• la saliva, tossendo e starnutendo

• contatti diretti personali

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

• una contaminazione fecale (raramente).

Coronavirus 2019-nCoV: trasmissione

Nel Situation Report – 12, pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 1 febbraio 2020 viene fatto il punto sui meccanismi di trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.

Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l’infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.

L’OMS è a conoscenza di una possibile trasmissione del virus da persone infette ma ancora asintomatiche (il caso potrebbe essere proprio quello verificatosi in Lombardia) e ne sottolinea la rarità. In base a quanto già noto sui coronavirus (ad es. MERS-CoV), sappiamo infatti che l’infezione asintomatica potrebbe essere rara e che la trasmissione del virus da casi asintomatici è molto rara. Sulla base di questi dati, l’OMS conclude che la trasmissione da casi asintomatici probabilmente non è uno dei motori principali della trasmissione del nuovo coronavirus 2019-nCoV.

Coronavirus Trattamento

Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente.

Riguardo il nuovo Coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, ad esempio fornendo supporto respiratorio.

Coronavirus Prevenzione, indicazioni ufficiali

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso

Lavati spesso le mani (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che forniscono assistenza.

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi.

Proteggi gli altri

• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto).

• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso.

• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

Il decalogo del ministero della Salute per la prevenzione del coronavirus

1) Lavati spesso le mani

2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

6) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

7) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni 8) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

9) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

