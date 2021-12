Chi è Charli D’Amelio e chi sono i suoi fan, i dati social

Charli D’Amelio è la persona con più follower al mondo sul social TikTok: oggi vanta 129,4 milioni di fan. Il suo nome completo è Charli Grace D’Amelio…

Charli D’Amelio è la regina del social network TikTok, a soli 17 anni ha saputo costruire una community di milioni di persone basando tutto su un elemento solo: la semplicità, tanto che anche il suo libro si intitola “Semplicemente Charli”, questo è il valore fondante di tutto quello che fa.

Chi è Charli D’Amelio

Charli D’Amelio è la persona con più follower al mondo sul social TikTok: oggi vanta 129,4 milioni di fan.

Il suo nome completo è Charli Grace D’Amelio, è nata il 1° maggio del 2004 a Norwalk, Contea di Fairfield, nello Stato del Connecticut. Il suo grande successo è dovuto a molte ragioni, ma soprattutto alla semplicità declinata in ogni suo contenuto, a cominciare dal ballo. Charli ha la particolarità di creare coreografie replicabili anche da chi non è un virtuoso della danza, anche nel Vlogging mostra le attività di tutti i giorni, anche quelle meno “glamour”: passa il filo interdentale, si mostra appena alzata al mattino, facendo ginnastica in casa, mangiando la pizza. Non è tra gli influencer che mostrano solo la “bella vita”, anzi. Il gigantesco seguito che ha saputo costruire la segue con affetto perché non si pone al di sopra dei suoi fan, ma accanto.

Nella realtà ovviamente le cose sono forse un po’ diverse, visti i guadagni stellari che mette a segno e la famiglia di provenienza, già agiata in partenza, ma poco importa, lei non si mette mai su un piedistallo, non ostenta mai, si mostra nella sua vita familiare, nel quotidiano con tutte le imperfezioni che questo comporta. Anche nel recente viaggio in Italia che l’ha portata a Napoli e Capri, pur documentando la bellissima esperienza lo ha sempre fatto in modo colloquiale e alla mano.

Charli D’Amelio carriera

Charli D’Amelio nasce come ballerina statunitense e ha esercitato questa professione ad alti livelli fino a quando è iniziata la sua carriera sui social media, ovvero dal 2019 quando proprio con un balletto si è fatta notare da tutto il mondo. La sua prima linea di contenuti è stata proprio la danza abbinata alle canzoni di tendenza, a cui so sono aggiunti il lipsync e il vlogging, sui social appare anche travestita da eroine dei fumetti, dato che è appassionata di cosplay. Oggi Charli D’Amelio è un’influencer che non è più solo su TikTok ma su ogni social media e in particolare su Twitter dove ha 5,3 milioni di follower. Su Instagram ne ha “appena” 45 milioni di follower.

Charli D’Amelio TikTok

L’account di Charli D’Amelio su TikTok è @charlidamelio, ha 129,4 milioni di follower, ha raccolto con i suoi video 10,1 miliardi di like e segue 1.253 persone. Tra i suoi ultimi video di TikTok quello che ha totalizzato il maggior numero di visualizzazioni la vede travestita da Alice nel paese delle meraviglie che improvvisa un balletto con il Cappellaio matto, la performance ha raggiunto i 54,4 milioni di visualizzazioni. Sono certamente i balletti il contenuto più in voga di TikTok che regalano a Charli D’Amelio i migliori risultati in termini di engagement, ovvero di like, repost e commenti. Su TikTok poi esiste un “indotto Charli Damelio”, ovvero una vasta schiera di Fan Page e di editor, si tratta di account che nel primo caso ripubblicano i contenuti di Charli, nel secondo invece li editano ovvero fanno montaggi video, deformazioni, colorazioni, raccontano delle storie usando come materia prima i video di Charli modificandoli, associandoli ad altre immagine e a nuove canzoni. Gli editor aggiungono la propria creatività ai contenuti pubblicati dalla Star di TikTok e spesso li fanno propri usando le immagini come elementi per raccontare qualcosa, come fossero i pezzi di un lego che l’editor unisce ad altri pezzi per costruire qualcosa di nuovo.

L’obiettivo dell’editor è quello di testimoniare il proprio affetto per Charli, ma anche di costruire intono a sé una comunità di fan che hanno lo stesso idolo.

Charli D’Amelio Instagram

La superstar di TikTok è approdata anche su Instagram con l’account @charlidamelio ha 45 milioni di seguaci, ma è anche (almeno per lei) il social a più rapida crescita. Qui i contenuti sono leggermente diversi e la forma di comunicazione preferita sono le foto, come è nella natura di IG. Su questa piattaforma i post con più visualizzazioni non sono quelli legati alla danza. Tra gli ultimi video quelli che hanno fatto registrare i risultati migliori sono legati al vlogging: uno fatto per il suo compleanno (15,5 milioni di visualizzazioni) e uno che promuove la un video sul canale youtube della TiToker.

Charli D’Amelio Youtube

Su Youtube il canale https://www.youtube.com/c/charlidamelio ha 9,65 milioni di follower e l’artista dà un’altra prova di saper gestire al meglio le diverse piattaforme che non sono mai una replica delle altre, ma su ognuna si muove con il linguaggio più efficace. Su Youtube i video sono “lunghi” dai 7 ai 12 minuti, c’è una narrazione differente, più approfondita, sempre però che rimane nel registro del colloquiale e non perde mai il tratto fondamentale della semplicità e della “parità”, anche se aggettivamente Charli D’Amelio è una star internazionale potremmo dire che è una Diva della porta accanto e racconta la sua vita “acqua e sapone” anche se, rispetto agli inizi proprio il make up, anche molto ricercato, è uno dei cambiamenti introdotti e anche una delle finti di guadagno maggiore per l’influencer.

Quanto guadagna Charli D’Amelio

Un personaggio così amato e così seguito su tutte le piattaforme social è molto corteggiato dalle aziende che attrverso di lei possono arrivare ad un target che rappresenta l’eldorado per ogni società ovvero gli adolescenti e i pre-adolescenti che no solo sono dei consumatori, ma sono anche il principale influencer delle famiglie, sostanzialmente le famiglie fanno ciò che piace ai proprio figli, quindi conquistare la fiducia di un teenager significa (spesso) avere un cliente fidelizzato per il futuro e un’itera famiglia come acquirente. Per questa sua capacità di parlare lo stesso linguaggio, di essere esattamente sulla stessa lunghezza d’onda della propria community, Charli D’Amelio è molto efficace anche nelle sponsorizzazioni, tanto che il video di compleanno su Instagram, tra i suoi contenuti di maggior successo, è un post commissionato da due aziende.

Si valuta che nel 2021 Charli D’Amelio guadagnerà 8 milioni di dollari, con una stima di 100.000 euro per un singolo post, anche se poi nella realtà da personaggi di questo calibro non si acquistano i post ma le aziende fanno accordi globali che comprendono anche le pubblicazioni sui social.

Charli D’Amelio come ha iniziato

Come è iniziata la sua carriera lo racconta lei stessa nella presentazione del suo ultimo lavoro “The D’Amelio Show”, un reality in 8 puntate che racconta il dietro le quinte della famiglia con 2 tra le più importanti influencer al mondo. Charli dice: “Ho cominciato su TikTok per divertimento e perché alla gente piace guardare le altre persone che si divertono. Stavo ballando con i miei amici a scuola, facendo tutte le cose normali che fai quando sei in pausa a scuola. Quel filmato ha provocato una valanga di altre cose. Ora in tanti vengono sul mio profilo per guardarmi. È accaduto nel posto giusto e nel momento giusto, è stata fortuna, ma perché sia successo non credo che lo saprò mai”.

Dixie D’Amelio

Dixie D’Amelio è la sorella più grande di Charli anche lei influencer e con un gradissimo seguito. Il nome completo è Dixie Jane D’Amelio, è nata il 12 agosto del 2001 ed è una cantante, oltre che un personaggio dei social. Su Tiktok Dixie ha 55,7 milioni di follower (dixiedamelio), mente su Instagram ne vanta 25,1, il suo canale Youtube ne ha 7,36.

La carriera di Dixie è iniziata dopo che sua sorella ha raggiunto la popolarità su TikTok. Dopo Charli anche Dixie D’Amelio ha iniziato a postare su TikTok e nel gennaio 2020, ha firmato un contratto con la United Talent Agency. La carriera di attrice di Dixie include l’apparizione nella serie televisiva Brat Attaway General, mentre, per quella musicale, il 26 giugno 2020, Dixie D’Amelio ha pubblicato il suo primo singolo, “Be Happy”, secondo le stime di Forbes nel 2020 la sola Dixie ha guadagnato 2,9 milioni di dollari ed è considerata la terza più importante Star di TikTok (la prima ovviamente è sua sorella). Nel dicembre 2020 ha pubblicato i suoi singoli “One Whole Day” con Wiz Khalifa e “Roommates”, l’ultimo dei quali è stato co-scritto da Demi Lovato. L’ultimo suo successo è “Psycho”, cantata con il rapper del Rubi Rose che è stato pubblicato il 23 luglio 2021.

Chi sono i fan di Charli D’Amelio

Per capire chi sono i fan di Charli D’Amelio abbiamo utilizzato TalkWalker per analizzare tutte le conversazioni online che, negli ultimi 3 mesi, contenevano le parole #Damelio, #charlidamelio, Charli D’Amelio oppure @Charlidamelio. Innanzitutto, guardiano i numeri da settembre a novembre sono stati oltre 274.000 i post che riportavano almeno una delle parole chiave legate a Charli D’Amelio, che diventano 278.000 se contiamo anche i video nei quali è citata. Nell’analisi bisogna considerare poi il social TikTok non è monitorato, per cui i meri si riferiscono e tutti gli altri social, si può immaginare che su TikTok i post siano almeno altrettanti per una stima di 500.000 pubblicazioni in 3 mesi.

Il ritratto dei Fan

Guardando ai dati demografici chi ha pubblicato post social che citano Charli vediamo che la sua fan base è formata soprattutto da ragazze teenager americane. Le donne rappresentano infatti oltre il 76% della community, mentre come fascia di età la più numerosa è quella che va dai 18 ai 24 anni (ben il 59%), segue poi la fascia 25-39 con il 38,9%. È facile immaginare però che la media dell’età dei fan sia più bassa, perché i social hanno introdotto il limite dei 13 per aprire un account e molti ragazzi e ragazze sotto i 13 utilizzano i profili dei genitori per accedere alle piattaforme online o vengono creati degli appositi profili con i dati di mamma o di papà.

Guardano alle nazioni gli Stati Uniti sono il paese con il numero maggiore di fan con il 76,6%, segue il Brasile con il 4,7%, la Spagna con il 3,1% e l’Italia al quarto posto con l’1,9%.

Top 50 influencer for Charli D’Amelio World Wide

Qui abbiamo raccolto i migliori influencer per le parole chiave analizzate ovvero #Damelio, #charlidamelio, Charli D’Amelio oppure @Charlidamelio. Si tratta degli account che, a livello mondiale, hanno generato più engagement ovvero condivisioni, commenti e like.

Charli D’amelio Top influencer Italia

Qui invece la classifica degli account italiani più influenti per la star di TikTok. Sono ordinati per engagement, ovvero in base al numero delle interazioni generate.

Charli D’Amelio Top influencer Europa

Questa è la lista dei migliori 50 influencer per engagement a livello europeo, quelli che nel vecchio continente hanno realizzato i post di maggior successo citando l’influencer.

La mappa del successo

Qui potete vedere la diffusione delle conversazioni su Charli D’Amelio geolocalizzate. L’America è l’epicentro del successo della TikToker, poi arriva il Sudamerica e dopo l’Europa con l’Italia in buona posizione.

