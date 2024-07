Ciclisti, la classifica Social: la rivoluzione digitale su due ruote 🚴‍♂️📱

I social network hanno rivoluzionato il ciclismo, rendendolo un’attività sociale e connessa. Qui la classifica social dei ciclisti che vede Rigoberto Uran al primo posto con 2,6 milioni di follower, ma Tadej Pogacar ha il più alto influencing Value, seguito da Jonas Vingegaard

Negli ultimi anni, il mondo del ciclismo ha vissuto una trasformazione significativa grazie all’avvento dei social network e qui vediamo anche la classifica social dei ciclisti. Da sport individuale il ciclismo è diventato un’attività sociale e connessa, dove l’interazione virtuale ha un ruolo fondamentale. Ma come stanno i social network cambiando il modo in cui i ciclisti vivono la loro passione?

Strava: la piattaforma social dei ciclisti

Quando si parla di ciclisti e social network, non si può ignorare Strava. Questa piattaforma è diventata un vero e proprio punto di riferimento per i ciclisti di tutto il mondo. Con Strava, gli utenti possono:

• Monitorare le proprie prestazioni: Rilevare tempo, velocità, distanza e dislivello in ogni uscita.

• Competere con amici e sconosciuti: Confrontare i propri tempi su specifici segmenti di percorso, creando una sorta di gara virtuale.

• Condividere i propri successi: Pubblicare allenamenti, sfide e risultati con la comunità.

Strava ha reso il ciclismo non solo un’attività fisica, ma anche un’esperienza sociale, stimolante e a portata di clic.

Instagram: la vetrina visiva del ciclismo

I ciclisti possono trarre grande vantaggio anche da Instagram, un social network che fa della condivisione visiva il suo punto di forza. Ecco alcuni modi in cui i ciclisti usano Instagram:

• Condivisione di allenamenti e gare: Pubblicare foto e video delle loro uscite più spettacolari.

• Connessioni con altri ciclisti: Seguire account di ciclisti professionisti, amatori, squadre e marchi del settore.

• Ispirazione: Motivatevi a migliorare guardando le imprese degli altri.

L’hashtag #cycling è un trend consolidato su Instagram e racchiude una vastissima comunità appassionata e attiva.

Facebook: gruppi e community

Facebook, pur essendo un social network più tradizionale, mantiene il suo fascino tra i ciclisti grazie alla possibilità di creare e partecipare a gruppi tematici. I gruppi su Facebook offrono:

• Supporto e consigli: Scambi di consigli su attrezzature, percorsi, allenamenti e molto altro.

• Organizzazione di eventi: Creazione e promozione di gare, raduni e allenamenti di gruppo.

• L’interazione locale: Facilita l’incontro con ciclisti della propria area geografica.

YouTube: tutorial e vlog sul ciclismo

Chi vuole imparare nuove tecniche di ciclismo o semplicemente cercare ispirazione trova in YouTube il canale ideale. I ciclisti usano YouTube per:

• Tutorial: Video educativi su manutenzione della bicicletta, tecniche di pedalata e molto altro.

• Vlog: Racconti di esperienze personali, avventure su due ruote e recensioni di prodotti.

• Dirette Streaming: Eventi e gare trasmessi in diretta, con la possibilità di interagire in tempo reale.

Ciclismo su TikTok

Il più recente fenomeno social TikTok non poteva certo mancare nella vita dei ciclisti. Con contenuti brevi e coinvolgenti, i ciclisti possono:

• Condividere brevi clip avvincenti: Dai momenti più emozionanti delle loro pedalate.

• Partecipare a sfide hashtag: Competere in sfide virali che coinvolgono la community.

• Creare contenuti creativi: Mostrare abilità, consigliare percorsi e divertire il pubblico con video creativi e originali.

I social network stanno trasformando il ciclismo in un’attività molto più sociale, connessa e accessibile. Che tu sia un principiante o un professionista, l’integrazione del mondo digitale con quello delle due ruote apre nuove opportunità per migliorare, competere e, soprattutto, godersi al massimo ogni pedalata. Quindi, attacca il tuo smartphone al manubrio, scarica le app giuste e unisciti alla grande community dei ciclisti digitali.

La classifica social dei ciclisti professionisti

Ciclisti la classifica Social

Grazie alla piattaforma Inflead abbiamo analizzato i profili Instagram dei ciclistici più in vista, e c’è qualche sorpresa, Tadej Pogcar non è il ciclista con più followers, preceduto in classifica da Rigorberto Uran (che ha 2,6 milioni di follower), mentre il fuoriclasse Sloveno ne ha 2,06.

Jonas Vingegaard ne ha appena 1,05 milioni e si piazza 11esimo in questa clasisfica.

Al terzo posto Nairo Quinatana (1,42 milioni) seguirto da Egon Arley Bernal Gomez (1,34 milioni), al quinto posto Mathieu Van Der Poel (1,25 milioni).

La classifica però cambia radicalmente se guardiamo all’influenceing value, cioè al nmero delle persone realmente “influenzate, ovvero il numero di utenti che interagiscono con i contenuti degli account. In questa calssifica Tadej Pogcar è ampiamente primo (oltre 2 milioni), seguito dal suo rivale Jonas Vingegaard (1 milione) e al terzo posto Waut Van Arten (946mila).

Classifica Social ciclisti per n. di follower

N. FullName FollowersCount InfluencingValue 1 Rigoberto Urán 2.595.127 803.308 2 Tadej Pogačar 1.747.823 2.062.741 3 Nairo Quintana 1.417.306 47.651 4 Egan Arley Bernal Gomez 1.340.951 549.452 4 MVDP 1.245.640 615.265 6 Wout van Aert 1.140.731 946.575 7 Chris Froome 1.113.329 126.316 8 Mark Cavendish 905.816 322.741 9 Remco Evenepoel 837.531 611.470 10 Richard Carapaz 782.118 342.473 11 Jonas Vingegaard 759.782 1.045.553 12 Primoz Roglic 727.712 354.973 13 ᵀᴼᴹ ᴾᴵᴰᶜᴼᶜᴷ 571.504 417.121 14 Biniam Girmay 145.889 113.648 15 Juan Ayuso 100.726 160.831 16 Jonas Abrahamsen 27.022 35.828

Classifica Social ciclisti per influencing Value

N. FullName FollowersCount InfluencingValue 1 Tadej Pogačar 1.747.823 2.062.741 2 Jonas Vingegaard 759.782 1.045.553 3 Wout van Aert 1.140.731 946.575 4 Rigoberto Urán 2.595.127 803.308 4 MVDP 1.245.640 615.265 6 Remco Evenepoel 837.531 611.470 7 Egan Arley Bernal Gomez 1.340.951 549.452 8 ᵀᴼᴹ ᴾᴵᴰᶜᴼᶜᴷ 571.504 417.121 9 Primoz Roglic 727.712 354.973 10 Richard Carapaz 782.118 342.473 11 Mark Cavendish 905.816 322.741 12 Juan Ayuso 100.726 160.831 13 Chris Froome 1.113.329 126.316 14 Biniam Girmay 145.889 113.648 15 Nairo Quintana 1.417.306 47.651 16 Jonas Abrahamsen 27.022 35.828

Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard sui social

Tra i protagonisti di questa rivoluzione social spiccano due nomi in particolare: Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard Rasmussen.

Tadej Pogačar: Il fenomeno sloveno

Tadej Pogačar, nato il 21 settembre 1998 in Slovenia, è diventato uno dei ciclisti più seguiti e apprezzati nel panorama mondiale. Le sue vittorie al Tour de France nel 2020 e 2021 hanno catturato l’immaginazione di milioni di fan. Sul piano digitale, Pogačar utilizza principalmente piattaforme come Strava e Instagram per condividere i suoi momenti più salienti.

Strava: Pogačar pubblica frequentemente i suoi allenamenti, permettendo ai fan di monitorare i suoi progressi e le sue performance. Questa trasparenza crea un legame forte con i suoi follower, che possono vedere da vicino la dedizione e l’impegno richiesti per competere ai massimi livelli.

Instagram: Sulla sua pagina Instagram, Pogačar offre uno sguardo dietro le quinte della sua vita, condividendo foto e storie di gare, allenamenti e momenti di svago. Con centinaia di migliaia di follower, il suo account è una finestra sulla vita di un campione.

Pogačar non è solo un ciclista eccezionale, ma anche un influente ambasciatore del ciclismo. Le sue interazioni sui social media, sia attraverso post che dirette, ispirano giovani ciclisti e forniscono preziosi consigli a chiunque voglia migliorare nel ciclismo.

Jonas Vingegaard Rasmussen: Il talento danese

Jonas Vingegaard Rasmussen è un altro nome che sta dominando le discussioni nel mondo del ciclismo. Nato il 10 dicembre 1996, il ciclista danese ha fatto scalpore con la sua incredibile prestazione al Tour de France 2022, dove ha vinto la maglia gialla. Anche Vingegaard utilizza i social network per connettersi con i suoi fan e condividere il suo percorso.

Strava: Jonas è attivo su Strava, dove pubblica i dati dei suoi allenamenti e delle sue gare. Questo non solo permette ai fan di seguire le sue prestazioni, ma offre anche una grande fonte di ispirazione e motivazione.

Instagram e Twitter: Su Instagram e Twitter, Jonas mantiene i suoi fan aggiornati con foto, video e aggiornamenti frequenti. Queste piattaforme lo aiutano a mantenere un contatto diretto e personale con la sua crescente base di fan.

Connessioni Digitali e Realtà

A differenza delle generazioni precedenti, Vingegaard gode di una vasta audience che segue ogni aggiornamento sui social media. Questo gli permette di avere un impatto immediato, condividere le sue esperienze e promuovere uno stile di vita sano e attivo.

L’impatto sui fan e sul ciclismo

La presenza sui social media di Pogačar e Vingegaard ha diverse implicazioni positive:

Motivazione: I ciclisti amatoriali possono trarre grande motivazione dal seguire le routine di allenamento e le gare dei loro idoli.

Educazione: Le piattaforme social fungono da aula virtuale, dove si apprendono tecniche di pedalata, strategie di gara e manutenzione della bicicletta.

Comunità: La condivisione delle esperienze crea un senso di appartenenza e comunità tra i fan, rendendo lo sport più accessibile e coinvolgente.

