Come misurare i risultati GEO

Scopri cos’è la GEO e come misurarla, come aiuta i brand a essere citati da ChatGPT e Google AI Mode e quali metriche usare per misurarne efficacia e stabilità nel tempo

Fino a poco tempo fa, verificare l’efficacia di una strategia di visibilità online significava guardare ranking, traffico organico e conversioni da Google. Oggi questo schema non basta più: una parte crescente di utenti non clicca più sui link nei risultati di ricerca, ma legge direttamente la risposta generata da IA come ChatGPT, Gemini o Perplexity. E se il tuo brand non compare tra le fonti citate in quella risposta, per quell’utente semplicemente non esisti.

Questo cambiamento ha dato origine alla GEO, la Generative Engine Optimization: l’insieme di attività che aiutano un sito a diventare una fonte citata dai motori di risposta basati su intelligenza artificiale. Ma se la SEO tradizionale ha decenni di metriche consolidate, la GEO è ancora un terreno dove molte aziende non sanno bene cosa misurare, né come farlo in modo affidabile.

Cos’è la GEO (Generative Engine Optimization)

La GEO è la disciplina che ottimizza contenuti e struttura informativa di un sito affinché vengano selezionati e citati dai Large Language Model nelle loro risposte. Non si tratta di “tradurre” le tecniche SEO su un altro canale: gli LLM non restituiscono un elenco di link ordinati per rilevanza, ma sintetizzano informazioni da più fonti in un’unica risposta discorsiva, scegliendo quali citare in base a segnali di autorevolezza, chiarezza semantica e coerenza con l’intento della domanda. È proprio per governare questi meccanismi, ancora poco intuitivi rispetto alla SEO classica, che sempre più aziende si affidano a servizi di consulenza GEO per la visibilità AI, capaci di leggere e interpretare segnali che altrimenti resterebbero invisibili.

La GEO lavora su leve diverse rispetto alla SEO classica: struttura dei contenuti pensata per essere estratta facilmente, segnali di E-E-A-T (esperienza, competenza, autorevolezza, affidabilità) più marcati, presenza distribuita su fonti terze che gli LLM consultano per formarsi un’opinione sul brand. SEO e GEO non sono in competizione tra loro, anzi si sovrappongono su molti fronti tecnici, ma richiedono metriche di misurazione parzialmente diverse.

Perché le aziende dovrebbero lavorare sulla GEO

Il motivo principale è comportamentale: gli utenti stanno cambiando il modo in cui cercano informazioni. Le query si sono allungate, sono diventate più conversazionali, spesso assomigliano più a una domanda posta a un consulente che a una parola chiave digitata in una barra di ricerca.

In aggiunta, c’è poi il tema del posizionamento competitivo. In molti settori, essere citati come fonte in una risposta di ChatGPT o Google AI Mode rappresenta un vantaggio ancora poco intaccato dalla concorrenza, semplicemente perché in pochi stanno presidiando consapevolmente questo fronte. Chi arriva prima, e con dati alla mano, si troverà in una posizione più solida quando il resto del mercato inizierà a fare lo stesso.

Infine, c’è un ulteriore motivo meno intuitivo ma altrettanto concreto: le risposte generate dagli LLM influenzano la percezione di affidabilità di un brand anche quando l’utente non clicca su nessun link. Essere citati (o non esserlo) diventa un segnale reputazionale, prima ancora che un canale di traffico.

Come si misura la GEO (e perché è importante farlo)

Misurare la GEO è più complesso che misurare il posizionamento su Google, per un motivo semplice: non esiste una SERP statica da controllare, ma una risposta generata dinamicamente ogni volta, che può variare in base alla formulazione della domanda, al modello utilizzato e persino al momento della richiesta. Un controllo occasionale di conseguenza non basta, ma serve un approccio strutturato.

Le metriche principali su cui si costruisce una misurazione GEO affidabile sono:

Tasso di citazione : quante volte, su un campione di query rilevanti per il settore, il sito viene effettivamente menzionato come fonte nella risposta generata.

: quante volte, su un campione di query rilevanti per il settore, il sito viene effettivamente menzionato come fonte nella risposta generata. Stabilità della citazione nel tempo : non basta essere citati una volta. Conta se quella citazione si ripete in modo consistente su richieste ripetute e su periodi di osservazione prolungati, perché le risposte degli LLM possono variare sensibilmente da un giorno all’altro.

: non basta essere citati una volta. Conta se quella citazione si ripete in modo consistente su richieste ripetute e su periodi di osservazione prolungati, perché le risposte degli LLM possono variare sensibilmente da un giorno all’altro. Posizionamento all’interno della risposta : essere citati come fonte principale di un’affermazione ha un peso diverso rispetto a comparire in un elenco di riferimenti secondari.

: essere citati come fonte principale di un’affermazione ha un peso diverso rispetto a comparire in un elenco di riferimenti secondari. Share of voice generativo : quanto spazio occupa il brand rispetto ai competitor diretti, calcolato sullo stesso paniere di query e sugli stessi motori generativi.

: quanto spazio occupa il brand rispetto ai competitor diretti, calcolato sullo stesso paniere di query e sugli stessi motori generativi. Fonti terze utilizzate dagli LLM: capire quali articoli, recensioni o pagine esterne il modello cita quando parla del brand aiuta a capire dove intervenire anche fuori dal sito di proprietà.

Il punto di partenza operativo, in genere, è un audit che mappa la situazione attuale: si interrogano i principali motori generativi con un paniere di domande rappresentative del settore, si registra sistematicamente se, come e quanto spesso il brand compare nelle risposte, e si confronta il dato con quello dei competitor più diretti. Da questa fotografia iniziale si costruisce la strategia di intervento, e lo stesso paniere di query viene poi ripetuto nel tempo per verificare se il lavoro sta effettivamente producendo un incremento nelle citazioni.

Perché è fondamentale misurare correttamente la GEO? Senza un monitoraggio strutturato è impossibile distinguere un miglioramento reale da un’oscillazione temporanea del modello, e si rischia di attribuire risultati (o fallimenti) a interventi che in realtà non c’entrano nulla.

Un esempio concreto di come la misurazione guida la strategia

Per capire quanto sia utile un monitoraggio sistematico, prendiamo un caso tipico: un’azienda B2B che, dopo un primo audit, risultava citata raramente nelle risposte generate su query relative al proprio settore, mentre due competitor diretti comparivano con regolarità. L’analisi delle fonti utilizzate dagli LLM ha mostrato che quei competitor venivano citati principalmente attraverso articoli di terze parti (recensioni di settore, guide comparative, menzioni editoriali) più che attraverso il proprio sito.

Il lavoro si è quindi concentrato su due fronti paralleli: rafforzare la struttura informativa del sito aziendale per renderlo più facilmente “estraibile” dai modelli, e costruire presenza su fonti terze autorevoli del settore.

Ripetendo lo stesso paniere di query mese dopo mese, il tasso di citazione è cresciuto in modo progressivo, con un salto particolarmente evidente nei mesi successivi alla pubblicazione di contenuti su fonti esterne rilevanti. Senza quella misurazione ricorrente, sarebbe stato impossibile capire quale delle due leve avesse effettivamente inciso di più.

Conclusioni

La GEO non si misura come la SEO tradizionale, ma questo non significa che sia impossibile da monitorare in modo rigoroso. Serve un metodo: un paniere di query rappresentativo, un monitoraggio ricorrente su più motori generativi, metriche che vadano oltre il semplice “sì o no” della citazione e che considerino stabilità, posizionamento e fonti coinvolte. Le aziende che stanno iniziando a lavorare su questo fronte oggi, misurando fin da subito in modo strutturato, si troveranno in una posizione di vantaggio quando la GEO diventerà, come è già successo per la SEO, una componente scontata di qualsiasi strategia di visibilità online.