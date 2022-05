Elon Musk compra Twitter, i dati social

Elon Musk compra Twitter qui i dati social del fenomeno che ha fatto esplodere internet con oltre 1 milione di post

Elon Musk compra Twitter, 44 miliardi $ e spiccioli, una notizia bomba che ha, come si dice, “rotto internet”. Sui social è stata un’esplosione di post, commenti, like e l’Hashtag Elon Musk è schizzato in testa alle classifiche mondiali. Normale che sia così, non si tratta solo di una grande acquisizione, ma anche il fatto che un fan della piattaforma abbia deciso di acquisirla.

L’entusiasmo degli utenti deriva anche da fatto che Musk nei giorni precedenti all’offerta di acquisto si era sbilanciato indicando quali, a suo avviso, sarebbero state le modifiche da apportare, tutte funzioni da tempo richieste dagli utenti, ad iniziare dal famoso tasto “Modifica”.

Elon Musk compra Twitter, i numeri social

La notizia dell’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha sbancato i social, ma non, arriva dopo giorni di Hype dovuto all’acquisizione da parte del magante del 10% circa della società, ingresso nella compagine sociale che si è subito trasformato in un’offerta di acquisto. Abbiamo analizzato il fenomeno Musk-Twitter grazie alla piattaforma di analisi social Talkwalker, questi sono i risultati dello Tsunami Musk compra Twitter.. Negli ultimi 7 giorni sono stati 150.100 i tweet con hashtag #ElonMusk, con bem 61.200 autori unici.

Se poi analizziamo i dato degli ultimi 30 giorni, tenendo conto di tutti i social (anche Youtube ad esempio) i post sono oltre 1 milione con 305.300 autori unici

Elon Musk compra Twitter, i migliori influencer

qui trovate la classifica dei migliori influencer per l’hashtag #ElonMusk negli ultimi 7 giorni du Twitter. Questi sono i 100 account più coinvolgenti, ovvero quelli che con i loro post contenenti l’hashtag #ElonMusk hanno generato più engagement (like, repost e commenti). La classifica è ordinata per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti durante la serata da ciascuna account. Cliccando potete scaricare la TOP 100 in alta definizione.

top 100 Influencer for Elon Musk