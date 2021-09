GF Vip 2021 i dati di ascolto social e gli influencer

Il Gf Vip 2021 parte con dato social altissimi, un crogiolo di concorrenti che ha subito sbancato con numeri incredibili su Tv e Web

Il GF Vip 2021 parte con il botto, dati alle stelle sui social e stelle e scintille nella Casa. La nuova Edizione del Grande Fratello Vip è fatto di ritorni eccellenti (Raffaella Fico su tutti) e novità, un crogiolo di volti noti (e anche meno noti) che hanno scatenato i social con numeri impressionanti.

Il Grande Fratello Vip è un programma che sembra nato per i social, con i suoi estremi è l’ideale per scatenare commenti, critiche e meme, per creare Fandom, i dati social Del GF Vip 2021 confermano questa tendenza.

Oggi il successo di un programma non si misura solo con l’Auditel, ma anche con i dati social e il Grande Fratello Vip 2021 ha già dimostrato di essere un dominatore dei Social.

Alfonso Signorini è arrivato all’appuntamento carico con tanto da confermare anche se è cambiato molto come gli opinionisti, che sono come i rifinitori nel calcio

GF Vip 2021 dati di ascolto social

Il Gf Vip 2021 ha raggiunto dati di ascolto e interazione notevoli sui social e si appresta a diventare è l’edizione più commentata di sempre, con risultati incredibili. I dati son realizzati grazie alle analisi di TalkWalker, è stato monitorato l’hashtag ufficiale #GfVip. La prima puntata ha generato 126.700 post social con un engagemnet (interazioni) pari a 570.000 per una reach potenziale di 436 milioni.

GF Vip, Gli account più influenti

Qui di seguito trovate i 50 account più influenti della prima puntata del Gf Vip 2021. La classifica è ordinata per engagement ovvero in base al numero di interazioni raggiunte con tutti i post fatti durante la serata da ciascuna account. Se cliccate sull’immagine potete scaricare la classifica dei top 100 influencer. Cliccando l’immagine potete scaricare la Top 100 degli influencer di puntata.

I migliori Post social del GF Vip 2021

Qui trovate i migliori post per la prima puntata, la lista è in ordine di engagement ovvero ordinata in base al numero di like, commenti e repost di ciascun contenuto. Al primo posto Elettra Lamborghini, al secondo Gaia Zorzi, al terzo l’immancabile Giacomo Urtis, poi oltre all’account ufficiale del GF Vip, Stefania Orlando, il Grande Flagello e Tommaso Zorzi.

Dati di ascolto demografici GF Vip 2021

Il pubblico del Gf Vip, almeno sui social è in gran parte femminile (63,4%) e con un età compresa tra i 25 e i 34 anni (50,3%), ben rappresentanti anche i giovanissimi con il 41,5% degli utenti social trai 18 e i 24 anni che hanno postato con hashtag #GfVip

I concorrenti del Gf Vip

Ainett Stephens,

Aldo Montano,

Alex Belli,

Amedeo Goria,

Andrea Casalino,

Carmen Russo,

Clarissa, Jessica e Lucrezia Hailé Selassié,

Davide Silvestri,

Francesca Cipriani,

Gianmaria Antinolfi,

Giucas Casella,

Jo Squillo,

Katia Ricciarelli,

Manila Nazzaro,

Manuel Bortuzzo,

Miriana Trevisan,

Nicola Pisu,

Raffaella Fico,

Samy Youssef,

Soleil Anastasia Sorge,

Sophie Codegoni,

Tommaso Eletti.