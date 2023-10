I 10 migliori ristoranti al mondo secondo TripAdvisor

I 10 migliori ristoranti al mondo secondo il giudizio degli utenti di TripAdvisor, il Travelers’ Choice, Best of the Best Restaurants 2023

Ecco i 10 migliori ristoranti al mondo. Siete alla ricerca di un’esperienza culinaria straordinaria? Non cercate oltre! Ecco la lista dei 10 migliori ristoranti del mondo per il 2023 secondo gli utenti di TripAdvisor, nell’ambito del Travelers’ Choice, Best of the Best Restaurants.

TripAdvisor assegna il premio Travelers’ Choice Best of the Best ai ristoranti che nel corso di un periodo di 12 mesi hanno ricevuto un gran numero di recensioni e votazioni eccezionali dalla community del sito. Ogni vincitore ha superato i poi rigorosi standard di fiducia e sicurezza di TripAdvisor. Meno dell’1% degli oltre 8 milioni di locali presenti su Tripadvisor ricevono il riconoscimento Best of the Best, il simbolo del più alto livello di eccellenza nel settore turistico.

Qui sotto i ristoranti Travellers’ Choice Best of the Best del 2023 per i pasti raffinati. Immagina: tovaglie bianche, celebri chef, piatti indimenticabili.

I 10 migliori ristoranti del mondo secondo TripAdvisor

1) Restaurant Bougainville, Amsterdam, Olanda

Una preziosa gemma culinaria, questo ristorante offre piatti innovativi e deliziosi in uno spazio affascinante, con una stelal Michelin. Il servizio è noto per essere attento e orgoglioso dei loro prodotti. Al Bougainville, ti attende un’esperienza culinaria di alto livello in un ambiente raffinato. Tessuti caldi, design lussuoso e toni bronzo si uniscono in un’ambientazione intima e romantica. Il contrasto con le caratteristiche di questo edificio storico è davvero degno di nota, così come la magnifica vista su Piazza Dam. La cucina di Tim Golsteijn si armonizza con l’ambiente sofisticato.

Egli sposa sapori orientali e occidentali con una creatività tutta sua. Per questo chef l’abilità tecnica e l’istinto culinario vanno di pari passo. Equilibra senza sforzo l’intensità di ingredienti come il curry verde tailandese e le spezie za’atar con delicati aromi francesi. Lo chef Golsteijn non teme combinazioni audaci, ma garantisce sempre che i sapori si esaltino a vicenda. Un bell’esempio è il foie gras perfettamente scottato in padella, servito con un jus di vino Madeira e perle di lampone congelate. Un gioco di sapori, consistenze e temperature di cui non potrai fare a meno!

Ogni visita a Bougainville porta a una scoperta affascinante e diventa ancora più emozionante grazie alle sorprendenti scoperte del sommelier. E’ al primo posto assoluto tra i 10 migliori ristoranti al mondo secondo il Travelers’ Choice, Best of the Best Restaurants di TripAdvisor.

2) Ise Sueyoshi, Nishiazabu, Giappone

Questo ristorante giapponese tradizionale offre una splendida esperienza di cucina Kaiseki. L’attenzione per i dettagli e l’uso di ingredienti freschi e di alta qualità sono lodati dai clienti. Nascosto nel cuore di Nishi-Azabu a Tokyo, al terzo piano di un edificio discreto, si trova un gioiello della scena culinaria giapponese. Qui, ogni morso racconta una storia che parla di storia e cultura. Per un’indimenticabile esplorazione della cucina Kaiseki giapponese, non cercate oltre Ise Sueyoshi. Questo esclusivo ristorante giapponese a Tokyo ha solo cinque posti, quindi gli ospiti hanno sostanzialmente il ristorante tutto per loro. Gli ospiti vivono la leggendaria ospitalità giapponese mentre gustano una cucina giapponese di più portate. Lo chef Yuuki Tanaka crea meticolosamente un nuovo menu per ogni mese e basa le sue ricette sugli ingredienti di stagione disponibili. Il ristorante presta attenzione ad ogni dettaglio e ha un’atmosfera calda e accogliente con ogni portata servita da una guida in inglese che spiega i piatti e i loro elementi.

3) The Old Stamp House Restaurant, Ambleside, Regno Unito

Situato in una location pittoresca, questo ristorante offre piatti britannici tradizionali preparati con grande maestria e passione, una stella Michelin. The Old Stamp House è un piccolo locale, diviso in due stanze dal soffitto basso adornate con arte locale, ed è eccentrico come suggerisce il suo nome. Si trova nel centro di Ambleside – che a sua volta si trova nel cuore del Lake District National Park – e occupa le cantine di una vecchia casa dove William Wordsworth lavorava come Distributore di Francobolli per Westmorland.

È di proprietà dei fratelli Blackburn – Ryan dirige la cucina, mentre Craig si occupa del servizio – e hanno una passione per tutto ciò che è regionale, riassunto nel nome del loro menu di degustazione: “Un Viaggio Intorno alla Cumbria”. I piatti abilmente preparati sono ben pensati e bilanciano accuratamente i sapori audaci e delicati; ciascuno ha una storia – a volte storica, a volte personale – e spesso anche un elemento sostenibile. Il montone Herdwick è assolutamente da non perdere!

4) Maison Medard, Boulleret, Francia

Con uno stellato menu francese moderno, Maison Medard offre un’esperienza culinaria indimenticabile e affascinante, una stella Michelin. Sapori genuini, jus, emulsioni e salse che si sciolgono in bocca, illustrati da quenelle di pesce siluro, asparagi bianchi e crema di scampi o filetto di maiale e carciofi in una corposa salsa di vitello. La loro nuova interpretazione del diffuso crottin de Chavignol, con una leggera e unctuosa mousse sifonata circondata da un succo di pomodoro acido, è straordinaria. La cucina aggiornata, intelligente e delicata del cuoco esalta i prodotti locali, il tutto orchestrato in piatti sobri e colorati. Lo chef Julien Medard e sua moglie Delphine (responsabile della sala) accolgono calorosamente i clienti nel loro accogliente locale, dove si sposano armoniosamente dettagli rustici e contemporanei.

5) Ristorante Villa Crespi, Orta San Giulio, Italia

Il ristorante di Antonino Cannavacciuolo che vanta ben 3 stelle Michelin, il massimo a cui si può aspirare, offre una cucina mediterranea innovativa. Gli ospiti possono godere di una vista romantica sul lago mentre gustano piatti deliziosi. è stato il talentuoso chef Antonino Cannavacciuolo a rendere famosa questa villa in tutta Italia e anche oltre. Il cuoco di Vico Equense ha messo cuore e anima in questo ristorante (ha persino chiamato uno dei suoi menù “Anima”), utilizzando tutta la sua abilità tecnica e precisione per creare piatti ricchi di sapori netti e distinti. Sono disponibili altri due menù degustazione: il classico “Itinerario” dal sud al nord Italia e Traccia, che esplora i sapori dalla Campania fino al Piemonte con tutta la sicurezza che solo i veri grandi chef possono avere. Un servizio molto attento e una selezione di vini che include etichette provenienti da tutto il mondo. Un meritatissimo posto tra i i 10 migliori ristoranti al mondo secondo TripAdvisor.

6) Avartana, Chennai, India

Simbolo della cucina indiana del sud, Avartana mescola sapori autentici con un tocco moderno e innovativo.

7) Akira Back, Bangkok, Thailandia

La cucina asiatica è reimmaginata in questo ristorante izakaya, che offre un’esperienza culinaria sorprendente con piatti inventivi e ben presentati.

8) Paul Ainsworth at No 6, Padstow, Regno Unito

Un’altra gemma britannica sulla lista, Paul Ainsworth at No 6 è noto per il suo approccio creativo ai piatti britannici tradizionali.

9) PIC, Valence, Francia

Con tre stelle Michelin, PIC offre un’esperienza culinaria di alta gamma che combina sapori classici e tecniche innovative. Vanta 3 stelle Michelin.

10) Sachi Heliopolis, Cairo, Egitto

L’autentica cucina giapponese incontra l’eleganza moderna in questo ristorante rinomato per la sua fusione di sapori e presentazione artistica dei piatti.

Che siate alla ricerca di un’avventura culinaria o che stiate programmando il vostro prossimo viaggio, questa lista di ristoranti meritevoli vi darà sicuramente ispirazione. Tutti questi ristoranti offrono esperienze culinarie uniche che valgono la pena di provare almeno una volta nella vita. Buon appetito!

