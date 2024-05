I migliori Influencer Italiani su TikTok: la classifica per follower e crescita

I migliori influencer italiani su TikTok identificati per crescita di follower, numero di follower e valore di influenza, i dati del Report Inflead

Ecco i migliori Influencer Italiani su TikTok, i social che continua a essere una delle piattaforme dominanti nel panorama digitale, tanto che ogni mese possiamo vedere nuovi dati e trend emergere tra gli influencer italiani. Qui trovate le classifiche stilate da Inflead e aggiornate a Marzo 2024, alcuni nomi hanno spiccato per crescita dei follower, numero totale di seguaci e influenza mediatica.

I migliori Influencer Italiani su TikTok: metodo

La metodologia di classificazione degli influencer TikTok, sia italiani che internazionali che pubblicano in lingua italiana, esclude entità come squadre sportive e marchi, concentrandosi esclusivamente su individui. La gradatoria è determinata su base di vari criteri:

Valore d’Influenza (influencing value): Si tratta di un indicatore chiave generato da Inflead, che utilizza un algoritmo esclusivo per calcolare la portata effettiva di un profilo. Questo processo include la correzione di anomalie derivanti da metodi di crescita ingiusti (come l’uso di followers fasulli o gruppi di scambio di engagement) per fornire una stima più precisa dell’influenza autentica di un profilo.

Follower: La quantità di utenti TikTok che seguono l’influencer.

Coinvolgimento (engagement): Questo parametro rappresenta la quota di utenti che, in media, interagiscono coi post dell’influencer rispetto al suo totale di follower.

Efficienza (efficiency): Indicato come EFF, valuta l’abilità dell’influencer di raggiungere e influenzare il pubblico attraverso i propri contenuti.

Totale Mi Piace: Il numero complessivo di “mi piace” accumulati dall’influencer su tutti i post del suo profilo.

Crescita Follower: Questo indice riflette l’aumento di nuovi follower nel corso dell’ultimo mese, esprimendolo come il numero totale di nuovi utenti che hanno iniziato a seguire l’influencer.

Questi fattori compongono il quadro per determinare la posizione degli influencer all’interno della classifica, offrendo una valutazione approfondita della loro portata e impatto sulla piattaforma TikTok.

Migliori influencer italiani di TikTok: crescita follower

Ecco i tre influencer di TikTok che hanno registrato la maggiore crescita di follower nel mese di Marzo 2024, basandoci sull’incremento dei loro profili negli ultimi 30 giorni:

3) newmartina – Con un’aggiunta di 200.000 nuovi follower, NewMartina (vero nome Carmen Fiorito) ha ora totalizzato 7,6 milioni di follower. Famosa per i suoi video ambientati nel suo negozio di elettronica, NewMartina gestisce anche un negozio online e di recente ha introdotto sul mercato la MartyBag, un prodotto che ha scatenato molte discussioni online.

2) ornellazocco26 – Precedentemente cuoca, Ornella ha lasciato il suo lavoro dopo una diagnosi di cancro ed ha iniziato a condividere online la sua lotta, diventando nota per il suo slogan “bello è come me pazzerello”. Nonostante alcune controversie, ha visto un aumento di 300.000 follower, raggiungendo un totale di 16 milioni di follower a marzo.

1) Khaby.lame – La fama non ha bisogno di presentazioni, il principale influencer di TikTok continua a crescere rapidamente, guadagnando 407.000 follower solo a marzo, più di qualsiasi altro influencer.”

Migliori influencer italiani di TikTok per Numero di Follower

Scopriamo chi sono i tre influencer con più follower su TikTok in Italia a marzo 2024, ponendo l’attenzione sui giganti di questa piattaforma.

3. gzfoodqood – Khalid El Mahi, influencer e chef di origini marocchine, ha affascinato il pubblico con le sue ricette irresistibili e il suo inconfondibile stile mediorientale. Oggi rappresenta uno dei volti principali di Giallo Zafferano, classificandosi come il terzo profilo italiano più seguito su TikTok, con una community di 24,4 milioni di utenti.

4. Arnaldomangini – Conosciuto per essere il sosia italiano di Mr. Bean, Arnaldo Mangini ha accumulato 32,3 milioni di follower. La sua carriera televisiva ha fatto da trampolino di lancio per la fama ottenuta successivamente con i suoi sketch su TikTok.

5. Khaby.lame – Con un seguito di 162 milioni di followers, Khaby Lame continua a dominare la classifica di TikTok in Italia, mantenendo una distanza notevole dagli altri e confermandosi come il re indiscusso della piattaforma.

Migliori influencer italiani di TikTok per Influencing Value

Concludiamo con la classifica degli influencer di TikTok organizzata in base al loro valore di influenza, secondo l’indicatore esclusivo proposto da Inflead. Ecco come si posizionano a marzo 2024.

3. Fedez – Il noto rapper italiano segna, a marzo, un valore di influenza di 9,36 milioni. Questo incremento è probabilmente legato alle recenti notizie che lo vedono coinvolto insieme a Chiara Ferragni.

4. gianlucavacchi – Gianluca Vacchi, l’imprenditore noto per la sua personalità esuberante, raggiunge il secondo gradino del podio con un valore di influenza pari a 14,4 milioni, attestandosi come uno degli influencer più impattanti a marzo 2024.

5. Khaby.lame – Ancora una volta in testa alla classifica, con un valore di influenza straordinario di 45,6 milioni, Khaby Lame si conferma il leader indiscusso tra gli influencer su TikTok, aggiudicandosi un nuovo primato.

Questi dati non solo riflettono la popolarità ma anche l’efficacia di questi influencer nel coinvolgere il pubblico di TikTok, mostrando che la piattaforma resta un terreno fertile per chi sa intrattenere e coinvolgere.

Per chi è interessato ad approfondire, il report completo sugli influencer e le loro performance può essere scaricato da Inflead. Qui, si può comprendere non solo chi è popolare, ma anche chi sta emergendo come nuova stella nel firmamento dei social media.

I nomi citati rappresentano solo la punta dell’iceberg del talento italiano su TikTok. Aspettiamo con interesse di vedere come si evolveranno le classifiche nei prossimi mesi!

👇🏼Per accedere al report completo sui 100 migliori influencer di TikTok a Marzo 2024 ti basta cliccare qui.

I migliori Influencer Italiani su TikTok: la classifica per follower e crescita - Ultima modifica: da