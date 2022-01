GIF di auguri Buon Anno 2022, immagini animate da scaricare gratis e condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e altri social network

Quale modo migliore di augurare con immagini GIF Buon Anno 2022. Da utilizzare su WhatsApp, Facebook e Instagram, sono particolarmente divertenti, simpatiche, e originali. Proprio per augurare un Felice Anno Nuovo, tantissime persone condividono frasi, immagini, fotografie, video e tantissimi altri contenuti con parenti e amici. Ovviamente, su smartphone e tablet Android e iOS è possibile scaricare immagini per trasformare video e immagini in GIF, per festeggiare il 2022 in un modo alternativo, all’insegna del divertimento e allegria. Andiamo alla scoperta delle migliori GIF per fare gli auguri di Buon Anno su WhatsApp e altre piattaforme social.

Sottolineiamo che le immagini GIF Buon Anno 2022, sono totalmente gratuite e possano essere condivise online tramite le principali piattaforme di messaggistica istantanea. Applicazioni come Facebook, Twitter e molte altre supportano le GIF, un modo semplice, diverte e innovativo, per augurare un Buon Anno 2022.

Le migliori immagini GIF Buon Anno 2022

Qui alcune tra le migliori GIF di auguri di Felice Anno Nuovo 2022 da poter condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram e altre piattaforme. Sono immagini animate particolarmente divertenti, per brindare ad un nuovo anno felice.

Per salvare le immagini GIF Buon Anno 2022 presenti in questa galleria è necessario effettuare alcune operazioni, molto semplici e facili da ricordare. Per salvare un’immagine GIF su Android e iOS, è necessario tenere premuto il dito sulla GIF in questione per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine GIF verrà salvata all’interno del rullino per quanto riguarda i dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. In questo modo, è possibile condividere facilmente le immagini umoristiche anche con altre applicazioni di terze parti, come WhatsApp, e social network.

Il 2022 sta arrivando ragazzi! Facciamolo roteare in senso orario o antiorario ma asta che giri per noi dalla parte giusta!

E diamo subito un tocco di luce al nuovo anno con una bella GIF Buon Anno 2022 carica di fuochi d’artificio!

Facciamolo danzare il 2022. Sarà l’anno giusto per qualcuno di voi?

Proseguiamo con una GIF Buon Anno 2022 che richiama immediatamente l’arrivo del nuovo anno con ironia e candeline.

Un classico con i fuochi d’artificio ecco una Gif di Buon Anno che va bene sempre, anzi in due versioni

E se proprio vogliamo inviare ai nostri amici qualcosa di ultra goliardico… beh questa GIF è decisamente diabolica e divertente per dire buon anno con una Gif ispirata alla pandemia

Ma passiamo a qualcosa di più psichedelico con un bel messaggio diretto!

Una oi una delle più belle immagini GIF Buon Anno 2022 da utilizzare subito dopo il classico countdown al nuovo anno in arrivo è la classica “Happy New Year” con sfavillanti fuochi d’artificio. Per condividere con amici e parenti un anno da far partire con il botto è decisamente la più indicata e piena di allegria.

Tra le Buon Anno 2022, le migliori GIF di auguri per WhatsApp non possono mancare le “stelline” che tutti noi abbiamo usato almeno una volta per celebrare l’anno nuovo

Eccoci poi all’happy new year alcolico!

E una GIF Buon Anno 2022 che riporta alle feste all’aperto alle luci dei fuochi d’artificio, alle serate passate con gli amici

Poi abbiamo la ulta psichedelica “Happy New Year” con la scritta che flasha fuochi d’artificio. La più bella per dare un tocco di brio al vostro messaggio di auguri.

Poche parole e tanti fuochi d’artificio! Questa GIF arriva diretta al vostri destinatario. Festa festa festaaaaaa!!!

E per chi vuole usare qualche faccia nota hollywodiana c’è sempre il buon Leonardo Di Caprio a fare un brindisi con noi. Un bel calice e la GIF dal film The Wolf of Wall Street!

E a chi piacciono i messaggi super movimentati e un po’ più sarcastici ecco tra le immagini GIF Buon Anno 2021 quella particolarmente vivace e ricca di simpatia.

Per i più risolutivi una GIF dai toni vintage ma con tutto il necessario al suo interno. Messaggio con font leggermente datato (ricorda un po’ Happy Days) fuochi d’artificio, bottiglia che stappa e stelle illuminate.

Per chi vuole essere più romantico e utilizzare dei toni rossi con un font più articolato e moderno questa è tra le immagini GIF Buona Anno 2022 quella che fa al caso vostro.

E per i più tecnologici e amanti degli stili game una GIF adattissima è proprio questa che vedete di seguito…

Una Gif per fare insieme il conto alla rovescia e augurarsi buon 2022

Come creare GIF da condividere sui social

Una tra le migliori app per creare immagini GIF Buon Anno 2022 partendo da video è sicuramente 5SecondsApp. Rispetto a molte applicazioni, con 5SecondsApp si ha a disposizione un’ampia gamma di funzioni, tra cui GIF da video, foto, PNG animate e non solo. Il processo di editing è veramente semplice, con la possibilità di aggiungere annotazioni, sticker e spostare ad-hoc i singoli frame. Una volta terminata la fase di modifica, è possibile salvare ogni singolo frame delle GIF come immagine o condividere per Capodanno l’immagine animata su WhatsApp, Facebook, Instagram e via email, MMS o su Dropbox.

Per creare immagini GIF Buon Anno 2022 è possibile sia utilizzare lo smartphone che piattaforme online. Ad esempio, GIFCreator.me è uno dei servizi online più interessanti, visto che permette di caricare fino a 350 frame, ovvero 350 singole immagini da cui generare il file GIF. Sono tantissime le opzioni da poter modificare, a partire dalla dimensione della GIF fino alla velocità di animazione. Una volta terminata la fase di editing, è possibile scaricare gratuitamente l’immagine GIF dalla piattaforma, in modo semplice e rapido, e condividerla con amici e parenti per augurare un Buon 2022.

