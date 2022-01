GIF per la festa della Befana 2022, immagini animate da scaricare gratis e condividere su WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e altri social network

Con le immagini GIF Befana 2022 da condividere su WhatsApp, Facebook e Instagram, divertenti, simpatiche e originali, salutiamo l’Epifania, che seppur tutte le feste si porti via, è uno dei momenti in cui grandi e bambini si ritrovano a svuotare le calze piene di dolci. Per celebrare la Befana è possibile anche creare GIF personalizzate, grazie ad applicazioni per smartphone e tablet Android e iOS. Scopriamo come festeggiare in maniera divertente la Befana 2022 con le migliori GIF da condividere su WhatsApp e altre piattaforme social.

Ricordiamo come tutte le immagini animate presenti siano gratuite e possano essere condivise online tramite le principali piattaforme di messaggistica istantanea. Applicazioni come Facebook, Twitter e molte altre supportano le GIF, un modo semplice, diverte e innovativo, per salutare la festa della Befana 2022.

Le migliori immagini GIF Befana 2022

Per salvare le immagini GIF presenti in questa galleria è necessario effettuare alcune operazioni, molto semplici e facili da ricordare. Per salvare un’immagine GIF Befana 2022 su Android e iOS, bisogna tenere premuto il dito sulla GIF in questione per qualche secondo, fino a quando non comparirà sullo schermo una nuova finestra di dialogo. All’interno di quest’ultima clicca sulla voce Salva immagine. L’immagine GIF verrà salvata all’interno del rullino per quanto riguarda i dispositivi iOS, come iPhone, iPad e iPod Touch, mentre su Android verrà archiviata nella cartella Download del browser. In questo modo, è possibile condividere facilmente le immagini umoristiche anche con altre applicazioni di terze parti, come WhatsApp, e social network.

Partiamo con una simpatica Befana carica di amore con la sua enorme calza ricca di regali!

Una dolce e graziosa Befana viaggia con il suo gattone nero sulla scopa! Molto carina da condividere!

E poi con una Befana un po’ matta ma decisamente ricca di regali. Il lancio dei pacchi e il suo sorrisone sarcastico valgono davvero un bel messaggio social per la festa dell’Epifania!

Proseguiamo con una delle immagini GIF Befana 2022 più elegante e carina. Una Befana fuori dai canoni, bionda e raffinata. Insomma una Befana estremamente moderna!

Ma torniamo alla tradizionale Befanaccia che con la sua scopa sembra avere qualche problemino di troppo!

E se vogliamo mandare un messaggio carino, una tra le immagini GIF Befana 2022 migliore, la trovate in questa, in cui la frase comunica positività e amicizia.

Poi c’è una Befana leggermente impacciata che si aggrappa alla luna… e augura Buona Epifania a tutti!

E poi un’altra Befana veramente giovane e moderna pronta a visitare tutte le case. Un’immagine animata diversa dalle solite per celebrare la Befana 2022.

Una giovane Befana dolce e graziosa porta con se tanta gioia e un sorriso pieno di calore

Una Befana glitterata! E via che si vola!!!

E per concludere… e beh… Una bella Befana sexy pronta ad andare sulla scopa e visitare le case, lasciando dolcetti e il classico carbone. Per i maschietti… E chi non la vorrebbe una Befana così!?!?

Come creare una GIF per l’Epifania

Per creare GIF per festeggiare la Befana 2022, è possibile utilizzare app dedicate per smartphone e tablet. Una tra le più famose è sicuramente Boomerang, disponibile sia per Android che iOS. Creare GIF animate con Boomerang è veramente semplice, visto che basta utilizzare sia la fotocamera anteriore che quella posteriore dello smartphone. Allo stesso tempo, Boomerang permette di condividere il contenuto su Instagram, Facebook e salvarlo anche nel rullino fotografico, per condividerlo in un secondo momento su WhatsApp.

Un’altra app veramente interessante con cui creare immagini GIF Befana divertenti, simpatiche e creative per la il 2022 è Gifx. Disponibile solo per iOS, Gifx è un editor che riesce a trasformare immagini e video in vera e propria arte. Non a caso, sono tantissime le funzioni offerte, tra cui quella di aggiungere testo e musica alle proprie immagini animate. Infine, attraverso Gifx è possibile accedere ad un catalogo di decine di GIF di qualità, create da professionisti, che vi lasceranno a bocca aperta e permetteranno di fare gli auguri per l’Epifania in modo alternativo.

Befana 2022, le migliori GIF per WhatsApp - Ultima modifica: da