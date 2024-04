Influencer: come sono cambiati dopo il “pandoro gate”, analisi post compliance

In un momento storico, quindi, che ci ha reso spettatori di uno dei casi mediatici più importanti sul tema degli influencer e della trasparenza nelle loro comunicazioni, e che ci ha dato nuove linee guida in materia, all’interno di Inflead abbiamo condotto attraverso i nostri data scientists e la nostra suite di analisi un’indagine sul tema.

La ricerca ha evidenziato come, sia il caso che ha visto coinvolta Chiara Ferragni a Natale 2023, sia una politica più stringente da parte dell’istituto che regolamenta questo settore, abbiano innescato maggior consapevolezza e attenzione da parte dei creator nella pubblicazione dei loro contenuti.

Dai dati ottenuti, infatti, si evince come il numero di post sponsorizzati (quelli che i creator realizzano in collaborazione con i brand) conformi alle leggi, siano sempre più in crescita.

Contesto e metodologia dell’indagine sulla Post Compliance

L’indagine ha preso in esame 1 milione di post realizzati dagli influencer italiani con oltre 100.000 follower. Lo studio, focalizzato sull’analisi di post sponsorizzati e la loro aderenza alle linee guida dell’AGCOM, evidenzia un significativo miglioramento nel rispetto delle normative.

Nello specifico, l’indagine si è basata sull’analisi delle *medie mobili su 30 giorni di due metriche dal 2022 ad oggi: il tasso di post sponsorizzati rispetto ai post organici e la post compliance, ovvero l’indice di conformità alle regole AGCOM dei post degli influencer.

Quest’ultima metrica misura il rapporto tra il numero di post sponsorizzati e le cosiddette “brand mentions”, ossia ogni post che menziona un brand, indipendentemente dalla natura del contenuto (sponsorizzata o neutro).

I risultati sono stati raggruppati in due grafici che tracciano l’andamento delle medie mobili nel tempo, offrendo una visione chiara dell’evoluzione di questi aspetti nel panorama influencer italiano.

*La media mobile è un metodo per analizzare serie di dati nel tempo, livellando le fluttuazioni a breve termine e evidenziando le tendenze di lungo termine. Se nel nostro caso, ad esempio, prendo il giorno 50 (che corrisponde al 19 Febbraio), il valore riportato sarà la media sui 30 giorni precedenti, ossia la media di tutti i valori della metrica in oggetto dal 20 Gennaio al 19 Febbbraio stesso

I Risultati della Post Compliance

I dati ottenuti rivelano un aumento sostanziale del tasso di post sponsorizzati verso la fine del 2023, indicando un crescente investimento nel canale dell’influencer marketing. Ancor più rilevante, tuttavia, è l’aumento riscontrato del tasso di post compliance nel medesimo periodo.

Nel dettaglio, il tasso di post sponsorizzati è aumentato in media del 4% nell’ultimo trimestre del 2023 rispetto all’anno precedente, mentre la post compliance ha visto un incremento del 6%, proprio a ridosso dello scandalo “Pandoro Gate” che ha coinvolto Chiara Ferragni e Balocco.



Nei primi due mesi del 2024 invece, nonostante un tasso di sponsorizzazione rimasto stabile, la post compliance ha registrato un ulteriore aumento medio del 9%, anche qui a ridosso di un altro evento significativo: il 10 Gennaio, ovvero il giorno dell’approvazione delle nuove linee guida AGCOM per gli influencer.



I dati ottenuti evidenziano non solo una crescente attenzione alla trasparenza da parte degli influencer, ma indicano anche l’influenza positiva che i recenti fatti avvenuti (il caso Pandoro Gate prima e le nuove linee guida AGCOM poi) hanno avuto sul mondo dei creator.

L’incremento della post compliance, soprattutto nei primi mesi del 2024, dimostra l’impatto positivo dell’attenzione mediatica e delle iniziative regolatorie sull’industria dell’influencer marketing.

Lo studio sottolinea inoltre l’importanza della conformità e della trasparenza, segnando un passo avanti verso pratiche più etiche e responsabili. È un segnale positivo per i brand che investono in questa forma di marketing e una guida per mantenere elevati standard di qualità e conformità nei contenuti sponsorizzati.