Influencer Marketing nel travel: strategie, dati e trend per l’estate 2025

Il webinar “Tech & Travel” esplora strategie e trend dell’Influencer Marketing nel turismo, con dati esclusivi su Instagram e TikTok, casi studio, KPI e consigli per campagne efficaci.

Il settore travel sta vivendo una trasformazione profonda, e l’Influencer Marketing si conferma uno degli strumenti più efficaci per intercettare nuove esigenze, raccontare esperienze autentiche e ispirare il pubblico nella scelta delle prossime destinazioni.

Ma quali strategie stanno davvero funzionando? Quali sono i trend che stanno riscrivendo le regole del gioco per i brand del turismo?

Per rispondere a queste domande, Inflead e Theoria organizzano un webinar esclusivo:

“Tech & Travel: nuove rotte per l’Influencer Marketing”

Giovedì 15 maggio alle ore 14:00

L’appuntamento sarà l’occasione perfetta per analizzare le performance dei brand del travel su Instagram e TikTok, scoprire i formati più efficaci e approfondire come i creator stanno ridefinendo le strategie di comunicazione del settore.

Travel e Influencer Marketing: un binomio sempre più strategico

Che si tratti di destinazioni, tour operator, compagnie aeree o strutture ricettive, sempre più brand del travel stanno investendo in collaborazioni con content creator per raggiungere pubblici verticali e generare contenuti autentici e coinvolgenti.

Le piattaforme social sono diventate veri e propri motori di ispirazione per chi viaggia: Instagram rimane centrale per la componente visuale ed estetica, mentre TikTok si impone come canale chiave per contenuti più spontanei, dinamici e virali.

A fare la differenza oggi non è solo la bellezza dei luoghi mostrati, ma la capacità di narrazione, la coerenza con i valori del brand e l’uso strategico dei dati per ottimizzare le collaborazioni.

I temi del webinar: strategie data-driven e casi studio reali

Durante il webinar, il team Inflead condividerà insight esclusivi emersi dall’analisi di 70 brand del travel, con un focus sulle campagne attivate negli ultimi mesi su Instagram e TikTok in Italia.

Tra i temi principali:

Le strategie più efficaci messe in campo da brand affermati e nuove realtà del turismo

Le differenze di performance tra creator verticali e generalisti

Come costruire collaborazioni autentiche e performanti, anche con budget contenuti

I KPI da monitorare per ottimizzare le campagne e prendere decisioni data-driven

A chi si rivolge il webinar

L’evento è rivolto a digital e marketing manager di brand attivi nel settore turismo e ospitalità, agenzie, DMO, ma anche a chi lavora in ambito communication e PR e desidera approfondire l’evoluzione dell’Influencer Marketing in uno dei settori che sarà più in fermento nei prossimi mesi.

Grazie a una panoramica chiara e concreta su dati, trend e case study, il webinar offrirà strumenti utili per ideare e gestire campagne più efficaci, in linea con le nuove abitudini di consumo e i comportamenti digitali dei viaggiatori.

Un report esclusivo per tutti gli iscritti

Tutti gli iscritti al webinar riceveranno un report scaricabile gratuitamente, con dati, insight e best practice utili a guidare le proprie strategie di Influencer Marketing nel travel.

Se il tuo obiettivo è progettare viaggi che lasciano il segno anche online, non puoi perderlo!

Data: Giovedì 15 maggio 2025

⏰ Orario: 14:00 CET

Online – Registrazione gratuita

