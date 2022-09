Instagram testa la funzione Repost per post e Reel

Il social potrebbe presto colmare una lacuna per la ricondivisione dei contenuti.

Ormai da diverso tempo Instagram cerca di incorporare la funzione Repost per i contenuti presenti sulla propria piattaforma social. Ricordiamo infatti che al momento non è possibile fare repost diretto, nel feed, per post e Reel e che l’unica soluzione attuabile è quello di rivolgersi ad applicazioni di terze parti. E infatti, fino a questo momento, è stata questa la soluzione adottata dagli utenti.

Come funzionerà il Repost su Instagram

Secondo quanto riportato dal sito TechCrunch, Instagram avrebbe in programma di iniziare a testare, grazie ad alcuni utenti selezionati, la funzione Repost. Il meccanismo dovrebbe essere molto simile a quello che è attualmente utilizzato per ripostare le stories in cui si è taggati. Grazie a tale meccanismo, gli utenti possono condividere i contenuti che apprezzano mentre i creator ottengono la citazione.

Ma c’è di più perché la funzione Repost dovrebbe avere a disposizione una sezione a parte negli account degli utenti, come avviene per i Reel, per i post pubblicati e per i post in cui l’utente è taggato. In questo modo, cliccando su Repost, si potrà avere accesso a tutti i contenuti ricondivisi da un singolo profilo.

Come funziona per gli altri social

La funzione Repost, che attualmente Instagram mette direttamente a disposizione per gli utenti soltanto per le stories in cui sono taggati, è forse una delle grandi lacune di questo social network. Le altre piattaforme dispongono infatti di una funzione che consente agli utenti di condividere i contenuti postati da altri profili. Facebook e Twitter, ad esempio, dispongono rispettivamente delle funzioni condividi e retwitta e anche TikTok ha una funzione di repost, anche se i video non vengono poi mostrati nel profilo dell’utente ma sono inviati sul feed For You degli amici.

La funzione di ricondivisione è però storicamente associata al Retweet di Twitter, che sarebbe stato il primo social network ha comprenderne l’importanza e a metterla a disposizione dei propri utenti. Lo scopo principali dei social non è infatti quello della condivisione dei contenuti?! Ecco, la funzione Repost assolve proprio a tale scopo. Attraverso l’implementazione del Repost, Instagram mirerebbe anche a veder riconosciuto il lavoro dei creator poiché il sistema di ricondivisione assicurerebbe loro di essere ben visibili sul contenuto ripostato.

Immagine: Pexels

Instagram testa la funzione Repost per post e Reel - Ultima modifica: da